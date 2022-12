सॅन फ्रान्सिस्को : एकतर कामावर 'खूप स्ट्रिक्ट' होण्याचे किंवा सोडण्याचे आवाहन केल्यानंतर, एलोन मस्कने सॅन फ्रान्सिस्कोमधील ट्विटर मुख्यालयातील खोल्यांचे रूपांतर लहान बेडरूममध्ये केले (Rooms at Twitter headquarters were converted into small bedrooms) आहे. एका अहवालानुसार, उर्वरित 'हार्डकोर' कर्मचाऱ्यांसाठी कार्यालयात रात्रभर राहता (Stay overnight in the office for 'hardcore' employees) यावे यासाठी बेड तयार करण्यात आले आहेत. सूत्रांच्या हवाल्याने अहवालात म्हटले आहे की, कर्मचारी सोमवारी कार्यालयात आले तेव्हा त्यांना असे आढळले की, कार्यालयातील अनेक खोल्या 'छोट्या झोपण्याच्या क्वार्टर'मध्ये बदलल्या आहेत. (Twitter CEO Elon Musk, Elon Musk converts twitter headquarters rooms into staff bedroom, Twitter headquarter news)

कर्मचार्‍यांना आश्चर्याचा धक्का बसला : बेडरूममध्ये 'चमकदार केशरी कार्पेट्स, एक लाकडी बेडसाइड टेबल आणि जे क्वीन बेड असल्यासारखे दिसते, ते टेबल लॅम्प आणि दोन ऑफिस खुर्च्यांनी परिपूर्ण आहे. ते एक चांगले कामाचे वातावरण तयार करतात. या हालचालीबद्दल एलाॅन मस्क किंवा कंपनीकडून कोणतीही घोषणा करण्यात आली नाही. त्यामुळे कर्मचार्‍यांना आश्चर्याचा धक्का बसला. अहवालात एका स्त्रोताचा हवाला देऊन म्हटले आहे की, हे चांगले दिसले नाही. हे अनादराचे आणखी एक न बोललेले लक्षण (this is another unspoken sign of disrespect) आहे. कोणतीही चर्चा नाही, जसे बेड दिसत होते.

जमिनीवर झोपल्याच्या बातम्या आल्या आहेत : सूत्रांनी एका अहवालात सांगितले की, ट्विटर मुख्यालयात कदाचित 'प्रति मजल्यावर चार ते आठ खोल्या' आहेत. याचा अर्थ जास्त तीव्रतेने जास्त तास काम केले जाईल. केवळ अपवादात्मक कामगिरीला उत्तीर्ण ग्रेड मानले जाईल, असे मस्क यांनी कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या अंतर्गत मेमोमध्ये लिहिले आहे. मस्कने यापूर्वी सांगितले होते की, ते आठवड्यातून 120 तास काम केले आणि टेस्ला कारखान्यात जमिनीवर झोपले होते. (There have been reports of sleeping on the floor)