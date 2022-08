हैदराबाद नवीन काळातील वित्तीय कंपन्या आणि संस्था अलिकडच्या वर्षांत सर्व प्रकारच्या ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सर्व प्रकारच्या कर्जाचा विस्तार करत आहेत. तथापि, ते क्रेडिट कार्ड बदलू शकत नाहीत. दैनंदिन जीवनात मोठ्या प्रमाणावर वापर होत असल्याने क्रेडिट कार्ड घेण्याची गरजही वाढली Need to take credit cards increased आहे. हे लक्षात घेऊन क्रेडिट कार्ड घेण्यापूर्वी सखोल माहिती घेतली पाहिजे.

ज्या बँका क्रेडिट कार्ड Credit Card Holders देण्यासाठी पुढे येत आहेत आणि ते काय फायदे देतात यावर बारीक नजर ठेवली पाहिजे. तुम्ही अधिक ऑनलाइन शॉपिंग केल्यास, तुम्हाला चांगले रिवॉर्ड्स आणि ऑफर्ससह क्रेडिट कार्डवर मिळू शकते. हे गृहोपयोगी उपकरणे खरेदी करताना व्याजाशिवाय बिलांचे ईएमआयमध्ये रूपांतर करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल.

क्रेडिट कार्ड घेतल्यानंतर Beware of getting a credit card, तुम्ही न चुकता वेळेवर पेमेंट केले पाहिजे. यामध्ये कोणतीही चूक केल्यास मोठा दंड आकारला जाईल. मासिक पेमेंटमध्ये फक्त किमान देय रक्कम भरल्यास व्याजाचा भार जास्त असेल. वेळेवर बिल न भरल्यास व्याज आणि दंड वाढेल. क्रेडिट कार्ड वापरकर्त्याने उपलब्ध क्रेडिटच्या 30 टक्क्यांपेक्षा जास्त वापरणार नाही याची खात्री करावी.

हे एखाद्याची आर्थिक शिस्त दर्शवेल. कमी खर्चामुळे तुमची नियमितपणे बिले भरण्याची क्षमता वाढेल. कमी क्रेडिट युटिलायझेशन रेशो क्रेडिट स्कोअर वाढवेल. तुमचा क्रेडिट स्कोअर 750 असल्यास कर्ज मिळवणे सोपे होते. अनियमित खर्चामुळे बिले भरण्यात अपयश येऊ शकते, ज्यामुळे क्रेडिट स्कोअरवर विपरित परिणाम Adverse effect on credit score होतो.

कोरोनानंतर डिजिटल व्यवहारांना वेग आला. ऑनलाइन खरेदीचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे. त्याचबरोबर सायबर फसवणूकही झपाट्याने वाढत आहे. काही जण क्रेडिट कार्ड घेत आहेत, त्यांना ते कसे वापरायचे याची पूर्ण माहिती नाही. आजकाल बरेच व्यवहार आपल्या नकळत होत असतात. त्यामुळे कार्डच्या वापरात कोणताही निष्काळजीपणा होता कामा नये.

कार्ड क्रमांक, CVV आणि OTP कोणाशीही शेअर करू नये. कार्ड नेहमी फक्त कार्डधारकांकडेच असावेत. कार्ड पेमेंटसाठी द्विस्तरीय सुरक्षा आवश्यक आहे. फक्त क्रेडिट कार्ड घेणे पुरेसे नाही. वेळेवर बिले भरणे आणि अनावश्यक व्याज आणि दंड टाळणे अधिक महत्त्वाचे आहे. तरच क्रेडिट कार्डचा जास्तीत जास्त फायदा घेता येईल.

