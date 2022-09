मुंबई: दक्षिण आशियाई देशात आयफोन असेंबल करणारा इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन संयुक्त उपक्रम भारतात स्थापन करण्यासाठी टाटा समूह अ‍ॅप्पल इंक ( Apple Inc ) च्या तैवानच्या पुरवठादाराशी चर्चा करत आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, तज्ञांचे मत आहे की हा करार यशस्वी झाल्यास टाटा आयफोन बनवणारी पहिली भारतीय कंपनी ( Tata will make the iPhone ) बनू शकते.

तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, टाटा समूहाने आयफोनचे उत्पादन ( iPhone manufactured by the Tata Group ) सुरू केले तर चीनला आव्हान देण्याच्या प्रयत्नात ते मोठे पाऊल ठरेल. असं असलं तरी, कोविड लॉकडाऊन आणि अमेरिकेसोबतच्या राजकीय तणावामुळे इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनात चीनचा दबदबा कमी झाला आहे. टाटा समूह भारतात इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाचा संयुक्त उपक्रम स्थापन करण्यासाठी Apple Inc. च्या तैवानच्या पुरवठादाराशी चर्चा करत आहे. दक्षिण आशियाई देशात आयफोन असेंबल करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

या प्रकरणाशी परिचित असलेले लोक म्हणतात की टाटा समूह विस्ट्रॉन कॉर्पशी बोलणी करत ( Discussions with Tata Group Wistron Corp ) आहे. विस्ट्रॉन कॉर्पशी झालेल्या चर्चेचा उद्देश टाटाला तंत्रज्ञान निर्मितीत एक शक्ती बनवण्याचा आहे. समूहाला तैवानच्या कंपनीचे कौशल्य वापरायचे आहे. हा करार यशस्वी झाल्यास टाटा आयफोन बनवणारी पहिली भारतीय कंपनी बनू शकते. हे सध्या प्रामुख्याने चीन आणि भारतात विस्ट्रॉन आणि फॉक्सकॉन टेक्नॉलॉजी ग्रुप सारख्या तैवानच्या उत्पादक कंपनीद्वारे एकत्र केले जाते.

वाढत्या भू-राजकीय जोखमीच्या वेळी चीनवरील त्यांचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी ते इतर जागतिक इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रँड्सना ( Global Electronics Brands ) भारतातील असेंब्लीचा विचार करण्यास प्रवृत्त करू शकते. असे सांगितले जात आहे की शेअरहोल्डिंगसारख्या कराराची रचना आणि तपशील अद्याप निश्चित झालेले नाहीत. बोलण्याच्या अटी. अशी चर्चा आहे की टाटा विस्ट्रॉनच्या इंडिया ऑपरेशन्समध्ये इक्विटी खरेदी करू शकेल किंवा नवीन असेंबली प्लांट बांधेल.

अ‍ॅपलला या चर्चेची माहिती आहे की नाही हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. अमेरिकन टेक दिग्गज ( American tech giant ) चीनपासून दूर जाऊन भारतातील उत्पादनात विविधता आणण्याचा आणि पुरवठा साखळी मजबूत करण्याचा विचार करत आहे. अ‍ॅपल ज्या भागात मॅन्युफॅक्चरिंग बेस स्थापित करते त्या भागात स्थानिक कंपन्यांसोबत काम करण्यासाठी ओळखले जाते. परंतु आयफोन असेंबल करणे हे एक जटिल काम आहे, ज्यासाठी अमेरिकन कंपनीची कठोर मुदत आणि गुणवत्ता नियंत्रणे पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

