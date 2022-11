हैदराबाद : आजकाल वाढलेले व्याजदर लक्षात ( Rising Interest Rates These Days ) घेता, गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या निवडी करताना अत्यंत सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. विशेषतः, जेव्हा ते एक ते पाच वर्षांच्या 'शॉर्ट टर्म गुंतवणुकीसाठी' जात ( Short Term Plans Can be Withdrawn Anytime ) असतील, तेव्हा त्यांनी काळजीपूर्वक योग्य प्रकारच्या योजनांची ( Short Duration Investments Yield Lower Returns ) निवड करावी. तरच त्यांच्या कष्टाच्या कमाईचे कोणतेही नुकसान ( Net Asset Value of Short Term Fund ) न होता खात्रीशीर परतावा मिळण्यास वाव ( Net Asset Value of Short Term Fund ) असेल.

गुंतवणूक योजना निवडण्यापूर्वी, प्रत्येक संभाव्य गुंतवणूकदाराने त्यांच्या एकूण गरजा लक्षात घेऊन आर्थिक उद्दिष्टे निश्चित करणे आवश्यक आहे. दीर्घकालीन योजना चांगले उत्पन्न देतात. तर, अल्प-मुदतीच्या गुंतवणुकीमुळे जेव्हा आपल्याला गरज भासते तेव्हा पैसे काढण्याची सुविधा मिळते. त्यामुळे केवळ सुरक्षित आणि सुरक्षित अशा अल्पकालीन गुंतवणुकीची निवड करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

'लिक्विड फंड' हे अल्पकालीन गुंतवणूक म्हणून निवडले जाऊ शकतात कारण ते एक प्रकारचे आकस्मिक निधी म्हणून प्रभावीपणे काम करतात. बँक खात्यांमधील बचत ठेवींच्या तुलनेत ते थोडे चांगले उत्पन्न देतात. लिक्विड फंड ही सुरक्षित गुंतवणूक मानली जाते, जी गुंतवणुकीच्या तारखेपासून कधीही परत घेतली जाऊ शकते. त्यांना करानंतर चार ते सात टक्के व्याज मिळते.

लिक्विड फंडाची मुदत एक ते ९० दिवसांपर्यंत असते. सर्वात लक्षणीय मुद्दा म्हणजे लिक्विड फंडांचे निव्वळ मालमत्ता मूल्य (एनएव्ही) स्थिर राहते आणि ते केवळ दुर्मिळ परिस्थितीत कमी होते. आणखी एक गुंतवणूकदार-अनुकूल वैशिष्ट्य म्हणजे या गुंतवणूक युनिट्सची विक्री केल्यानंतर दोन ते तीन दिवसांत आमच्या खात्यांमध्ये रोख रक्कम जमा केली जाईल.

त्यानंतर, 'अल्ट्रा शॉर्ट ड्युरेशन फंड' आहेत ज्यात फक्त तीन ते सहा महिन्यांपर्यंतच्या कालावधीसाठी गुंतवणूक केली जाऊ शकते. हे अल्ट्रा शॉर्ट फंड कंपन्यांना कर्ज देतात. अशा कारणांमुळे, लिक्विड फंडांच्या तुलनेत या अल्ट्रा शॉर्ट फंडांमध्ये थोडासा जोखीम घटक असतो. तथापि, अल्ट्रा शॉर्ट गुंतवणुकीमुळे बँकांमधील मुदत ठेवींच्या तुलनेत समान किंवा किंचित जास्त परतावा मिळेल.

इक्विटी आणि फ्युचर्समध्ये गुंतवणूक करून किंचित जास्त परतावा मिळवण्याचे उद्दिष्ट ठेवणारे 'आर्बिट्राज फंड्स'ला प्राधान्य देऊ शकतात. ते सुमारे आठ ते नऊ टक्के वार्षिक उत्पन्न मिळवू शकतात. इक्विटी फंडांचे नियमन करणारे समान नियम या फंडांद्वारे कमावलेल्या नफ्यावर लागू होतील. या आर्बिट्राज फंडांमध्ये गुंतवणूकदार आपला निधी तीन ते पाच वर्षांसाठी ठेवू शकतात.

गुंतवणूकदार 'मनी मार्केट फंडा'साठीदेखील जाऊ शकतात जे म्युच्युअल फंडांपैकी सर्वात कमी जोखीम घटक आहेत. हे फंड सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करतात. ते तीन महिने ते एक वर्षाच्या कालावधीसाठी गुंतवणूक करण्यासाठी प्रवेशयोग्य आहेत. उच्च कर स्लॅबमध्ये असलेले हे मनी मार्केट फंड मुदत ठेवींना पर्याय म्हणून निवडू शकतात.