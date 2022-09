मुंबई : कमकुवत जागतिक संकेतांमध्‍ये सेन्सेक्स सोमवारी 59k पातळीच्या वर बंद ( Sensex Ended 300 Pts Higher at 59141 ) झाला. सेन्सेक्स 300 अंकांनी वाढून 59,141 वर बंद ( Nifty Climbed 91 Points to End at 17622 ) झाला आणि निफ्टी 91 अंकांनी वाढून 17,622 वर संपला ( Ambuja Cement Shares Rise ) आणि त्यातील 35 घटक हिरव्या रंगात संपले. सेन्सेक्समधील 30 समभागांपैकी 22 समभाग हिरव्या रंगात बंद झाले. M&M, बजाज फायनान्स, SBI, आणि HUL हे सेन्सेक्स 3.05 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढले. टाटा स्टील, आयसीआयसीआय बँक, पॉवरग्रिड आणि एनटीपीसी हे सेन्सेक्स 2.50 टक्क्यांपर्यंत घसरले.

अदानी एंटरप्रायझेस : अदानी समूहाच्या प्रमुख कंपनीने खाजगी प्लेसमेंटच्या आधारावर प्रत्येकी 10 लाख रुपयांच्या दर्शनी मूल्याच्या 1,000 नॉन-कन्व्हर्टेबल डिबेंचरचे वाटप करून 100 कोटी रुपये उभे केले आहेत. सिएट टायर उत्पादकाच्या मंडळाने नॉन-कन्व्हर्टेबल डिबेंचर (NCDs) खाजगी प्लेसमेंटच्या आधारावर 150 कोटी रुपयांचे वाटप केले आहेत.

बटरफ्लाय गांधीमठी अप्लायन्सेस : किचन अप्लायन्सेस बनवणारी कंपनी क्रॉम्प्टन ग्रीव्हज कंझ्युमर इलेक्ट्रिकल्सचे प्रवर्तक 20 आणि 21 सप्टेंबर रोजी 10.72 लाख इक्विटी शेअर्स किंवा उपकंपनीतील 6 टक्के स्टेक ऑफर फॉर सेलद्वारे ऑफर करतील. विक्रीसाठी फ्लोअर किंमत निश्चित करण्यात आली आहे. प्रत्येकी 1,370 रु.

वेलस्पन कॉर्प : मेटल प्लेयरने नौयान शिपयार्डचे संपूर्ण शेअर कॅपिटल खरेदी केले आहे, ज्यामध्ये वस्तू, इतर गोष्टींबरोबरच, जहाज बांधणी, शिपर्स, जहाज मालक, दुरुस्ती करणारे, री-फिटर्स, फॅब्रिकेटर्स संबंधित पक्षाकडून योग्य मूल्य विचारात घेतले आहेत. 100,000 रु.

नॅटको फार्मा : फार्मा फर्मला कीटकनाशक क्लोरांट्रानिलिप्रोल (CTPR) आणि त्याचे फॉर्म्युलेशन लॉन्च करण्याची परवानगी देणारा न्यायालयाचा आदेश प्राप्त झाला आहे. कंपनीला दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून अ-उल्लंघन प्रक्रियेद्वारे कीटकनाशके सुरू करण्याचा आदेश प्राप्त झाला आहे.

हात्सून अॅग्रो प्रॉडक्ट : डेअरी प्रॉडक्ट्सच्या खेळाडूला त्याच्या 400 कोटी रुपयांपर्यंतच्या राइट्स इश्यूसाठी बोर्डाची मान्यता मिळाली आहे.

बॉम्बे डाईंग अँड मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी : कंपनीचे संचालक मंडळ 22 सप्टेंबर रोजी हक्काच्या आधारावर इक्विटी समभाग जारी करून निधी उभारण्याच्या प्रस्तावावर विचार करेल.

फ्युचर सप्लाय चेन सोल्युशन्स : कंपनीने वेअरहाऊस मालमत्तांची विक्री किंवा विल्हेवाट लावण्याचा प्रस्ताव रद्द केला आहे आणि व्यवसाय ऑपरेशन्सच्या पुनर्वसनासाठी इतर संधी शोधण्याचा निर्णय घेतला आहे.