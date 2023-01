हैदराबाद : 2023 आला आहे (Happy New Year 2023). तुमच्या आर्थिक निर्णयांचे पुनरावलोकन करून ते प्रत्यक्षात आणण्याची हीच वेळ आहे (New Year resolutions). या वर्षी कोणती कामे पूर्ण करायची आहेत? त्या सर्वांचे पुनरावलोकन करा आणि एक उपयुक्त योजना तयार करा. आर्थिक नियोजन हे एक दिवसाचे काम (Financial plan for new year) नाही. कालांतराने आपण काय साध्य केले? काय साध्य करायचे? भविष्यातील योजना आपल्या गेल्या वर्षीच्या कल्पना आणि अनुभवांच्या (Set New Year financial goals) पायावर आधारित असाव्यात.

प्रत्येक गोष्टीसाठी तयार असणे (Be prepared for everything) : या वर्षाच्या शेवटपर्यंत सुरळीत आर्थिक प्रवासासाठी आठ मुद्द्यांवर त्वरित लक्ष केंद्रित करा. किमान सहा महिन्यांसाठी अनपेक्षित खर्चासाठी पुरेसा आपत्कालीन निधी जमवण्यापासून सुरुवात करा. कोणत्याही क्षणी काय होईल हे तुम्हाला कधीच कळत नाही. सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे प्रत्येक गोष्टीसाठी तयार असणे. तुमचा आपत्कालीन निधी बचत खाते, लिक्विड म्युच्युअल फंड आणि बँक मुदत ठेवी यांचे मिश्रण असावे.

किमान 5-10 टक्के गुंतवणूक वाढवा : गुंतवणुकीच्या निर्णयांना कधीही विलंब किंवा पुढे ढकलता कामा नये. गुंतवणूक किती काळ टिकते यावर नफा अवलंबून असतो. तरच दीर्घकाळ संपत्ती निर्माण करता येईल. जानेवारीत घेतलेल्या निर्णयांची किमान डिसेंबरमध्ये अंमलबजावणी करा (Invest early and invest long term ). मग या वर्षी घेतलेल्या निर्णयाला स्थगिती दिलेली नाही असे म्हणता येईल. किमान 5-10 टक्के गुंतवणूक वाढवा. हे आपले इच्छित उद्दिष्ट जलद साध्य करण्यात मदत करेल.

कर नियोजन महत्त्वाचे आहे : आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच करमाफीसाठी योग्य योजना घ्याव्यात. गेल्या 9 महिन्यांत तुम्ही कोणती गुंतवणूक केली आहे ते तपासा. या वेळेत गुंतवणूक पूर्ण करावी. एप्रिल 2023 पासून दर महिन्याला कर बचत योजनांमध्ये गुंतवणूक (financial goals) करण्याची सवय लावा.

गुंतवणुकीचे नियोजन करा : भावना आणि भीती आर्थिक योजनांमध्ये अडथळा आणतात. गुंतवणुकीवर नेहमीच दीर्घकालीन लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. जेव्हा समभाग घसरतात, तेव्हा काही चिंतेने विकतात. मार्केटमध्ये यशस्वी होण्यासाठी सातत्याने गुंतवणूक करत राहा. साध्य करण्यायोग्य ध्येये करा. आवश्यक बदल करा. त्यानुसार गुंतवणुकीचे नियोजन करा. कर्ज आणि संकरित योजना यांसारख्या अल्पकालीन गुंतवणूक 5 वर्षांपेक्षा कमी कालावधीच्या उद्दिष्टांसाठी चांगल्या असतात. जेव्हा कार्यकाळ पाच वर्षांपेक्षा जास्त असेल तेव्हाच इक्विटी फंड (Liquid mutual funds) योग्य असतात.

गुंतवणुकीत विविधता आणली पाहिजे : इक्विटी, कर्ज, सोने, रिअल इस्टेट आणि आंतरराष्ट्रीय निधी यांचा समावेश करण्यासाठी गुंतवणुकीत विविधता आणली पाहिजे. तुमच्या जोखीम सहनशीलतेच्या आधारावर प्रत्येक क्षेत्रात किती गुंतवणूक करायची ते काळजीपूर्वक ठरवा. तुमच्या गुंतवणुकीची कामगिरी नेहमीच सारखी नसते. काही अपेक्षित परिणाम देऊ शकत नाहीत.

आरोग्य विमा पॉलिसी घ्या : तुमच्या विमा पॉलिसींचे एकदा पुनरावलोकन करणे महत्त्वाचे आहे. तुमच्या संपूर्ण कुटुंबाच्या एकूण आर्थिक सुरक्षिततेसाठी मुदतीची पॉलिसी घ्या. किमान रु.ची आरोग्य विमा पॉलिसी घ्या. कुटुंबातील सर्व सदस्यांना कव्हर करण्यासाठी 5 लाख, शक्यतो फ्लोटर पॉलिसी. लहान वयात पॉलिसी घेतल्यास ती कमी प्रीमियममध्ये मिळण्यास मदत होईल.