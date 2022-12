हैदराबाद : प्रत्येक पालक आपल्या मुलांचे भविष्य ( Secure Child Future ) सुरक्षित ( Eenadu Siri Story on Children Future ) करण्यासाठी खूप पैसे देतात. विमा आणि गुंतवणुकीच्या ( Insurance Cum Investment Plans ) दुहेरी फायद्यांसह बाल विमा या पैलूमध्ये ( Mutual Funds PPFs ) महत्त्वपूर्ण भूमिका ( Income Sources For Child Education ) बजावते. हुशारीने ( Higher Education Needs ) निवडल्यास, हे चाइल्ड कव्हर ओव्हरटाइम पुरेसा कॉर्पस तयार करण्यात मदत करतील जे मुलांच्या शैक्षणिक पूर्व आणि नंतरच्या आर्थिक गरजांची काळजी घेतील.

मुलांच्या वाढत्या आकांक्षेबरोबरच शिक्षणाची महागाई वाढतेय : मुलांच्या वाढत्या आकांक्षांच्या प्रमाणात शिक्षणाची महागाई दिवसेंदिवस वाढत आहे. मुलाच्या जन्मापासूनच पुढील 21 वर्षांपर्यंत शैक्षणिक आणि इतर खर्च भरून काढण्यासाठी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करण्याची योजना बनवा. अग्रगण्य शैक्षणिक संस्थांमध्ये सध्याचा खर्च किती आहे? 15 वर्षांनंतर किती वाढेल याचा अंदाज घ्या. त्यानंतर प्रमाणानुसार रक्कम गुंतवावी.

आपल्या गुंतवणुकीतून उच्च परतावा मिळायला हवा : इक्विटी म्युच्युअल फंड, मुदत ठेवी आणि विमा पॉलिसींमुळे उच्च परतावा मिळण्याची शक्यता अधिक प्रमाणात आहे. पालक आपल्या मुलांना उच्च शिक्षणासाठी जगाच्या कानाकोपऱ्यात पाठवत आहेत. त्यांनी भविष्यातील या खर्चासाठी तयार राहावे. उत्पन्न वाढवणाऱ्या योजनांमध्ये गुंतवणूक करावी. उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करण्यासाठी गुंतवणूक दीर्घकाळ टिकून राहणे आवश्यक आहे. पीपीएफ (पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड), म्युच्युअल फंड, शेअर्स, सोने, रिअल इस्टेट इत्यादी चांगल्या गुंतवणूक आहेत. चाइल्ड इन्शुरन्स कुटुंबासाठी यापुढे उपलब्ध नसलेल्या कमावत्या सदस्याची कोणतीही परिस्थिती पूर्ण करतो. विमाधारकाच्या मृत्यूनंतरही मुलांची पॉलिसी चालू राहते कारण कंपन्या प्रीमियम माफ करतात. एक अट नुकसानभरपाई फक्त उच्च शिक्षण आणि मुलांच्या इतर खर्चासाठी वापरण्याची परवानगी देते.

चाइल्ड इन्शुरन्स पॉलिसीचे महत्त्वाचे वैशिष्ट : चाइल्ड इन्शुरन्स पॉलिसींचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे भरपाई दोनदा दिली जाते. पॉलिसीधारकाला काही झाल्यास नॉमिनीला तत्काळ भरपाई दिली जाते. त्यानंतर विमा कंपनी मुदत संपेपर्यंत प्रीमियम भरते. त्यानंतर ते पुन्हा एकदा मुदतपूर्तीनंतर नॉमिनीला पॉलिसी मूल्य अदा करेल. उच्च शिक्षण, त्यांचे लग्न इत्यादी खर्चानुसार मासिक पाळी ठरवली जाते.

एंडोमेंट पॉलिसींचा विचार करणे लाभदायक : एंडॉवमेंट प्लॅन आणि युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स पॉलिसी (ULIPs) यांनाही प्राधान्य दिले जाते. ज्यांना कमी जोखीम घ्यायची आहे ते एंडोमेंट पॉलिसींचा विचार करू शकतात. ते बोनस आणि लॉयल्टी अॅडिशन्स देतात. परतावा 6 टक्क्यांपर्यंत असू शकतो. ULIP गुंतवणूक बहुतेक इक्विटीमध्ये असते, जेव्हा मुलांना आणखी दहा वर्षांनी पैशांची गरज भासेल तेव्हा निवडली जाऊ शकते.

वार्षिक उत्पन्नाच्या १०-१२ पट आयुर्विमा घेणे चांगले, तज्ज्ञांचा सल्ला : तज्ज्ञांनी वार्षिक उत्पन्नाच्या १०-१२ पट आयुर्विमा सुचवला आहे. ते मुदतीच्या धोरणांची शिफारस करतात. नुसती विमा पॉलिसी घेऊन काही उपयोग नाही. केवळ अनपेक्षित परिस्थितीत आर्थिक संरक्षण प्रदान करते. तुमच्या उत्पन्नातील १५-२० टक्के रक्कम मुलांच्या भविष्यातील गरजांसाठी नक्कीच गुंतवली पाहिजे. आर्थिक सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी टर्म पॉलिसी आणि म्युच्युअल फंड एकत्रितपणे घेतले पाहिजेत.