हैदराबाद : जर तुम्ही नवीन वर्षात टर्म इन्शुरन्स पॉलिसी घेत असाल तर रायडर पॉलिसींचीही (Riders in insurance policies for added protection) चौकशी करा. अनपेक्षित संकटाच्या परिस्थितीत तुम्ही कोणत्याही अनावश्यक ओझ्यातून बाहेर पडण्यासाठी रायडर पॉलिसी घेण्यास विसरू नका. रायडर्स तुमच्या मुख्य पॉलिसीचे मूल्य वाढवतील आणि काही प्रकरणांमध्ये, अतिरिक्त संरक्षण प्रदान करतील.

रायडर कव्हर ऑफर : विमा कंपन्या टर्म पॉलिसींसह विविध रायडर कव्हर ऑफर करतात. प्रत्येकाला या सर्व पूरक धोरणांची गरज नसते. ते काळजीपूर्वक विचार करू शकतात आणि गरजेनुसार घेऊ शकतात. रायडर पॉलिसी अपघात आणि गंभीर आजारांच्या वेळी अतिरिक्त संरक्षण सुनिश्चित करतील. काही रायडर्स प्रीमियम माफीची सुविधा (premium waiver facility) देखील प्रदान करतील.

अ‍ॅक्सिडेंटल डेथ रायडर : पॉलिसीधारकाला चुकून काही झाल्यास, 'अ‍ॅक्सिडेंटल डेथ रायडर' (Accidental Death Rider) अतिरिक्त विमा संरक्षण प्रदान करते. अपघातानंतर काही दिवसांत मृत्यू झाल्यास या रायडर अंतर्गत विमा रक्कम दिली जाईल. हे धोरणांतर्गत प्रदान केलेल्या भरपाई व्यतिरिक्त आहे. त्यामुळे लाभार्थी कुटुंबाला कोणत्याही अनपेक्षित आर्थिक भारापासून पूर्ण आराम मिळतो.

नुकसान भरपाई मिळेल : तुम्ही 'क्रिटिकल इलनेस' पॉलिसी (Critical illness rider) निवडल्यास, पॉलिसीच्या कालावधीत कोणत्याही गंभीर आजाराच्या बाबतीत तुम्हाला नुकसान भरपाई मिळेल. पॉलिसीमध्ये दिलेल्या रोगाच्या निदानावर उपचाराचा खर्च विचारात न घेता पॉलिसी एक निश्चित रक्कम देते. कधीकधी, दिलेली भरपाई मूळ धोरणातून वगळली जाते. अन्यथा, अतिरिक्त रक्कम दिली जाईल. हे सर्व तुम्ही निवडलेल्या धोरणावर अवलंबून आहे.

वेव्हर ऑफ प्रीमियम : कंपन्या 'वेव्हर ऑफ प्रीमियम' रायडर्स ऑफर करतात. गंभीर आजार, अपघात, अपंगत्व इत्यादी बाबतीत, पॉलिसीधारकाला मुदतीचा पॉलिसी प्रीमियम भरणे कठीण होऊ शकते. या प्रकरणात, 'वेव्हर ऑफ प्रीमियम' (Waiver of Premium) रायडर प्रीमियम न भरता पॉलिसी सुरू ठेवण्यास मदत करते. आर्थिक अडचणीच्या परिस्थितीत पॉलिसी सुरू ठेवण्यासाठी या पूरक धोरणाची निवड करणे आवश्यक (Complementary strategy must be selected) आहे. लक्षात घ्या की, पॉलिसीधारकाने रायडर्सला पूर्णपणे समजून घेतले पाहिजे आणि आवश्यकतेनुसार त्यांची निवड करावी. घाईत घेतल्यास, पैसे वाया घालवावे लागतील. अशा रायडर्स निवडा जे कोणत्याही परिस्थितीत तुमच्या भविष्यातील गरजा पूर्ण करतील. तरच ते अतिरिक्त संरक्षण प्रदान करतील.