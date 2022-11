हैदराबाद : जनरेशन Z म्हणजेच 25 वर्षांखालील तरुणांना अनपेक्षित आणि अप्रत्याशित आव्हानांना सामोरे ( Retirement Crisis Next Only to Climate Change ) जाण्याची अपेक्षा ( Nithin Kamath Gives Suggestions ) आहे. त्यापैकी अग्रगण्य म्हणजे लवकर ( Early Retirement Crisis What Next ) निवृत्ती होय. आधीच, तांत्रिक प्रगतीमुळे निवृत्तीचे वय कमी होत ( Retirement Age Dropping Due to Tech Progress ) आहे, तर वैद्यकीय प्रगतीमुळे आयुर्मान वाढत आहे. ते दिवस गेले जेव्हा त्यांनी वयाच्या 60 व्या वर्षांपर्यंत काम करायचे आणि नंतर आनंदी सेवानिवृत्त जीवन ( Retiring by 50 What Next ) जगायचे ठरवले.

अतिआधुनिक काळातील तरुण वर्ग अगदी विरुद्ध मार्गाने जातोय : या अतिआधुनिक काळातील तरुण वर्ग अगदी विरुद्ध मार्गाने चालत आहे. सध्याची पिढी वयाच्या 50 व्या वर्षीच त्यांच्या आवडीच्या करिअरच्या नोकऱ्यांना निरोप देत आहे. फक्त त्यांच्या मनाच्या सामग्रीनुसार आणि त्यांच्या इच्छा आणि आकांक्षानुसार त्यांचे भविष्यातील जीवनाचा पाठपुरावा करण्यासाठी साहजिकच लवकरच सेवानिवृत्ती घेत आहे. तरीही आता सेवानिवृत्तीचे वय 10 वर्षांहून अधिक वाढवले आहे.

50 ते 80 वयाच्या टप्प्यात त्रासमुक्त सेवानिवृत्तीसाठी आगाऊ योजना : त्याच वेळी, एखादी व्यक्ती लवकर निवृत्ती घेते, तेव्हा अनेक आव्हाने उभी राहतात. वैद्यकीय प्रगतीमुळे मानवाचे दीर्घायुष्य 80 वर्षांपर्यंत पोहोचले आहे. 50 वर्षांनी सक्रीय कामातून निवृत्ती निवडल्यानंतर पुढील 30 वर्षे जगण्याची योजना कशी करावी. या समर्पक मुद्द्यावर, ऑनलाइन ब्रोकरेज प्लॅटफॉर्म Zerodha चे संस्थापक आणि CEO नितीन कामथ यांनी ट्विटरवर जनरेशन Z (25 वर्षांपेक्षा कमी) साठी काही मौल्यवान पॉइंटर्स शेअर केले आहेत. 50 ते 80 टप्प्यात त्रासमुक्त सेवानिवृत्तीसाठी आगाऊ योजना करण्यासाठी काय करावे? भूतकाळात, स्थिर मालमत्ता आणि स्टॉक मार्केटमधील दीर्घकालीन गुंतवणुकीमुळे निवृत्त जीवन सुरळीत होण्यास मदत झाली, ते दिवस आता गेलेले दिसत आहेत.

तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे निवृत्तीचे वय झपाट्याने घसरतेय : त्यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये एक वैध प्रश्न उपस्थित केला आहे. "जेन झेड आणि अगदी सहस्राब्दी लोक काय पुरेसा विचार करीत नाहीत, ते म्हणजे तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे निवृत्तीचे वय झपाट्याने घसरत आहे. वैद्यकीय प्रगतीमुळे आयुर्मान वाढत आहे. 20 वर्षांत, सेवानिवृत्ती होऊ शकते 50 आणि आयुर्मान 80 वर असावे. तुम्ही 30 वर्षांसाठी निधी कसा द्याल?"

जीवनाच्या कोणत्याही टप्प्यावर अखंड आर्थिक स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी प्रयत्न करावेत : "हवामानातील बदलामुळे आम्हा सर्वांवर याचा मोठा परिणाम झाला. अन्यथा आजपासून २५ वर्षांनंतर बहुतेक देशांसाठी निवृत्तीचे संकट ही कदाचित सर्वात मोठी समस्या झाली असती. पूर्वीच्या पिढ्या दीर्घकालीन रिअल इस्टेट आणि इक्विटी बुल मार्केटमध्ये भाग्यवान होत्या. ज्यांनी सेवानिवृत्ती निधी तयार करण्यास मदत केली" असेही तो म्हणाला. जीवनाच्या कोणत्याही टप्प्यावर अखंड आर्थिक स्वातंत्र्य मिळविण्यासाठी जनरल Z काय करावे? Zerodha CEO यांनी खालील सूचना दिल्या.

कर्ज देण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या प्रत्येकाला चालना मिळणे थांबवा : "कर्ज देण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या प्रत्येकाला चालना मिळणे थांबवा आणि आपल्याला आवश्यक नसलेल्या वस्तू खरेदी करण्यासाठी कर्ज घेणे थांबवा किंवा मूल्यात घसरण होईल. लवकर बचत करणे सुरू करा. FDs/G-Secs आणि इंडेक्स फंड/ETFs च्या SIP मध्ये विविधता आणा. स्टॉक्स कदाचित अजूनही सर्वोत्तम आहेत महागाईला दीर्घकाळ मात देण्यासाठी पैज लावा."

नोकऱ्या कायमस्वरूपी टिकत नसल्याने अनेक समस्या होताहेत निर्माण : "स्वतःसाठी आणि कुटुंबातील प्रत्येकासाठी सर्वसमावेशक आरोग्य विमा पॉलिसी मिळवा. बहुतेक लोकांना आर्थिक नासाडीत ढकलण्यासाठी किंवा त्यांना आर्थिकदृष्ट्या अनेक वर्षे मागे नेण्यासाठी एक आरोग्य घटना पुरेशी आहे. नोकऱ्या कायमस्वरूपी टिकत नाहीत. त्यामुळे प्रदान केलेल्या व्यतिरिक्त एक पॉलिसी कामावर."

पुरेशा कव्हरसह मुदतीची पॉलिसी खरेदी करा : "तुमचे अवलंबित असल्यास, तुम्हाला काही घडल्यास त्यांना संरक्षण दिले पाहिजे. पुरेशा कव्हरसह मुदतीची पॉलिसी खरेदी करा. सर्वात वाईट परिस्थितीत, बँकेच्या FD मधील या पैशाने त्यांच्या आर्थिक गरजा भागवल्या पाहिजेत. परंतु, बहुतेक लोकांसाठी सर्वात मोठे निराकरण हे आहे की त्यांनी कर्ज घेणे थांबवावे."