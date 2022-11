हैदराबाद : अनेक कंपन्या अनपेक्षित वैयक्तिक कर्ज ऑफर ( Lots of Firms are Coming up to Offer Unsolicited Personal Loans ) करण्यासाठी ( Equated Monthly Instalments ) येत आहेत. ते काही सेकंदात ( NBFCs ) तुमच्या बँकेत कर्जाची रक्कम जमा करतात. खरंच, ही कर्जे आणीबाणीच्या प्रसंगी उपयुक्त आहेत, परंतु पूर्ण तपशील न पाहता ती ( Huge Numbers in Order to Increase Number of Loan Accounts ) घेतल्याने आपण आर्थिक गोंधळात पडू शकतो. अलीकडच्या काळात, ( Personal Loans Risk ) बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था (NBFCs) त्यांच्या कर्ज खात्यांची संख्या ( Personal Loans Offered by Firms ) वाढवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात वैयक्तिक कर्ज देत ( Eenadu Siri Story on Personal Loans ) आहेत.

वैयक्तिक कर्ज घेताना नियम व अटी जाणून घ्या : वैयक्तिक कर्ज घेताना कधी-कधी आपण क्रेडिट स्कोअरची काळजीही घेत नाही. एकदा तुम्हाला पर्सनल लोनची गरज भासली की, कोणती फर्म तुमच्या गरजा चांगल्या प्रकारे पूर्ण करेल ते ठरवा. व्याजदर आणि मिरवणूक शुल्काचा सखोल विचार करावा. सर्व तपशीलांसाठी संबंधित फर्मच्या वेबसाइटवर तेथील नियम व अटी शोधा आणि याची नोंद घ्या. फक्त तपशील गोळा करा, परंतु एकाच वेळी सर्व कंपन्यांना सारखे नियम लागू करू नका. अशा कृतीमुळे तुमच्या क्रेडिट अहवालावर नक्कीच परिणाम होऊ शकतो.

कर्ज घेताना अटी व शर्तींंचे काळजीपूर्वक पालन होत नाही : कर्ज घेण्याच्या घाईत अनेकजण अटी व शर्तींंचे काळजीपूर्वक पालन करीत नाहीत. वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या वेगवेगळ्या अटी असतात. काही आगाऊ पेमेंट फी वसूल करतात आणि कर्जासोबत विमा पॉलिसी घेण्याचा आग्रह धरतात. या सर्व अटी तुम्हाला तेव्हाच कळतील जेव्हा तुम्ही कर्ज करारावर बारकाईने लक्ष द्याल. या प्रकरणात कोणतीही अनावश्यक घाई नुकसान करेल.

तातडीचे गरजा भागविण्याकरिता कर्ज घेताना सावधानता : जेव्हा तुम्ही आणीबाणीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी कर्ज घेता, तेव्हा ते तुमची गरज पूर्ण करू शकत नाही. त्यामुळे कर्जाची जास्तीत जास्त रक्कम देणाऱ्या फर्मकडे जाणे चांगले. बहुतेक, बँका आणि NBFC एकूण कर्जाची रक्कम देऊ शकत नाहीत. कधीतरी, आम्हाला गरज नसली तरी, ते आमच्या खात्यांमध्ये एकूण पात्र रक्कम जमा करतील. या संदर्भात आवश्यक ती सर्व खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. आवश्यकतेपेक्षा मोठे कर्ज घेतल्यास, ईएमआय (समान मासिक हप्ता) वर अनावश्यक जास्त भार पडेल.

हप्ते वेळेवर भरणे फार महत्वाचे : काही कंपन्या कर्ज परतफेडीच्या क्षमतेचा विचार न करता अर्ज सादर केल्यानंतर लगेच कर्ज देतात. जास्तीत जास्त संभाव्य मर्यादेपर्यंत, EMI तुमच्या उत्पन्नाच्या 50 टक्के ओलांडणार नाहीत याची खात्री करा. सर्व उत्पन्न हप्त्यांमध्ये भरल्यास, तुमच्या भविष्यातील आर्थिक उद्दिष्टांवर परिणाम होईल. हप्ते पुढे ढकलल्यास, दंड आणि व्याजदरांमुळे असह्य भार पडेल.

चांगली कर्जे आणि बुडीत कर्जे यांच्यातील फरक जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. कालांतराने ज्यांचे मूल्य वाढत आहे अशा खरेदीला प्राधान्य दिले पाहिजे. ऐशोआराम आणि इच्छा पूर्ण करण्यासाठी कर्ज काढणे हा नेहमीच आर्थिक भार राहील. क्रेडिट कार्ड बिल भरण्यासाठी वैयक्तिक कर्ज घेणे कोणत्याही परिस्थितीत न्याय्य नाही.