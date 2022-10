हैदराबाद : दीर्घकालीन संपत्ती निर्माण करण्यासाठी, इक्विटी ही सर्वोत्तम गुंतवणूक योजना आहेत. ज्या अनेक फायद्यांसह येतात. यामध्ये, युनिट-लिंक्ड इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी (ULIPs) गुंतवणूक आणि विमा या दोन्हीचे दुहेरी फायदे ( Dual Benefits of Insurance and Investment ) मिळवणाऱ्यांसाठी ( Combined Benefits of Insurance and Investment ) सर्वात आदर्श ( Unit linked investment plans come with insurance ) आहेत.

जेव्हा बाजार अस्थिर असतात, तेव्हा अनेक लोकांना अशा धोरणांमध्ये स्वारस्य दाखवणे आणि त्यांची गुंतवणूक पुढे ढकलणे आवडत नाही. परंतु त्यांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की बाजारात येण्यासाठी कोणतीही निश्चित वेळ नाही. हे शिस्त आणि दीर्घकालीन नियोजन आहे जे जोखीम घटक, बाजारातील मंदी आणि आर्थिक ताण यांचा विचार न करता परतावा देते.

आजकाल, गुंतवणूक, विमा आणि कर सूट व्यतिरिक्त, ULIPs आणखी काही फायदे देत आहेत. पॉलिसीधारकांना त्यांच्या गुंतवणुकीसाठी आणि सुरक्षा योजनांसाठी योग्य कोणताही फंड निवडण्याचे स्वातंत्र्य दिले जाते. शिवाय, विमा कंपन्या विनामूल्य स्विचिंग सुविधा देऊन लवचिकता देखील देत आहेत. त्यांच्या विद्यमान धोरणांच्या दरम्यान, पॉलिसीधारक परतावा वाढवण्यासाठी नवीन गुंतवणूक योजना बदलू शकतात आणि स्वीकारू शकतात. पॉलिसींच्या परिपक्वतेवर एकाच वेळी फायदे मिळू शकतात. अन्यथा, पॉलिसी बंद केल्यानंतर ठराविक कालावधीसाठी उत्पन्न मिळू शकते.

युलिप्स दरमहा किंवा त्रैमासिक किंवा अर्धवार्षिक ठराविक कालावधीने प्रीमियम बनवून एखाद्याची संपत्ती वाढवण्यास मदत करतील. उत्पन्न आणि इतर खर्चाच्या आधारे, प्रीमियम निश्चित केला जाऊ शकतो. शिस्तबद्ध पद्धतीने यूलिप अंतर्गत प्रीमियम भरल्यास चांगला परतावा मिळेल. युलिप्सच्या मॅच्युरिटीनंतर, पॉलिसीधारकाला पॉलिसीच्या रकमेवर एकरकमी दावा करण्याचे किंवा हप्त्याने पैसे काढण्याचे स्वातंत्र्य दिले जाते. त्यामुळे ही गुंतवणूक मुदतपूर्तीनंतरही बाजारात चालू ठेवता येते आणि त्यातून उत्पन्न मिळत राहते. अशा प्रकारे, एखाद्याला अधिक परतावा मिळू शकतो.

जर आम्हाला खात्रीशीर परतावा मिळवायचा असेल, तर आम्ही दीर्घ कालावधीसाठी गुंतवणूक करत राहायला हवी. युलिप हे सहसा दीर्घकालीन योजना असतात. त्यामुळे, हे अल्पकालीन अस्थिरता सहन करण्यास मदत करतील. परिणामी, आम्हाला बाजारातील अस्थिरता आणि आर्थिक अस्थिरतेसह येणारे जोखीम घटक कमी करण्याची संधी मिळते.

योग्य परिश्रमाने, सर्व उत्पन्न कमावणार्‍यांनी त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी जीवन विमा पॉलिसी घ्यावी. त्याच वेळी, कुटुंबातील सदस्यांसाठी स्थिर उत्पन्नाचे साधन निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. कुटुंबासाठी सहज समजेल अशा आर्थिक योजना असाव्यात. त्यांच्यासाठी युलिप ही सर्वात योग्य पॉलिसी आहेत. इतर फायद्यांबरोबरच योग्य विमा पॉलिसीसह नेहमी मिळणारे संरक्षण विसरू नये.

इतर फायद्यांव्यतिरिक्त, ULIPs आयकर सवलतीचा दावा करण्याचा फायदा देखील देतात. ULIPs अंतर्गत भरलेला प्रीमियम रु. पर्यंत सूट मिळण्यास पात्र आहे. प्राप्तिकर कायदा 1961 च्या कलम 80C अंतर्गत 1.50 लाख. यूलिप अंतर्गत काढलेले फायदे देखील आयटी कायद्याच्या कलम 10 (10D) अंतर्गत कर सूट मिळण्यास पात्र आहेत.