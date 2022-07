नवी दिल्ली: पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी गुरुवारी सांगितले की, गॅसच्या किमती वेगळ्या पद्धतीने पाहता येणार नाहीत. आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारात अस्थिरता असतानाही ( Volatility in the international oil market ) इंधनाचे दर स्थिर आहेत. स्वयंपाकाच्या एलपीजी गॅसच्या दरात प्रति सिलिंडर 50 रुपयांनी वाढ ( LPG price hike by Rs 50 ) करण्यात आल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी त्यांनी ही माहिती दिली. पत्रकार परिषदेत एलपीजीच्या किमतीत तीव्र वाढ झाल्याबद्दल विचारले असता पुरी म्हणाले की, सरकार गॅसचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्याचा सतत प्रयत्न करत आहे. देशात कुठेही इंधनाची कमतरता नाही.

"तुम्ही गॅसच्या किमती एकाकीपणे पाहू शकत नाही," ते जागतिक ऊर्जा दरांमध्ये वाढीचा हवाला देत म्हणाले. जागतिक बाजारातील किमती वाढल्याने देशांतर्गत बाजारात गॅसच्या किमती वाढल्या आहेत. विनाअनुदानित एलपीजीची किंमत एका वर्षात 244 रुपये किंवा 30 टक्क्यांनी वाढली आहे. आता 14.2 किलोच्या सिलेंडरची किंमत 1,053 रुपये आहे. एलपीजीच्या किंमतीतील वाढीचा कोणताही थेट संदर्भ न घेता पुरी ( Petroleum Minister Hardeep Singh Puri ) म्हणाले की अनुदान विशिष्ट लक्ष्य लाभार्थ्यांसाठी विशिष्ट कालावधीसाठी उपलब्ध आहे.

मंत्री म्हणाले की काही देशांना इंधन पुरवठा संकटाचा सामना करावा लागला. परंतु ईशान्येसह देशाच्या कोणत्याही भागात भारताला इंधनाची कमतरता भासली नाही. आम्ही किमती स्थिर ठेवण्यात यशस्वी झालो आहोत, असे ते म्हणाले. गेल्या वर्षभरात स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमती आठ वेळा वाढल्या असल्या तरी त्या किमतीच्या अनुरूप नाहीत.

रशियाने या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यामुळे पुरवठा विस्कळीत होण्याच्या भीतीने आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेल आणि वायूच्या किमती ( International oil and gas prices ) वाढल्या आहेत. जगातील सर्वात मोठा तेल ग्राहक असलेल्या अमेरिकेत मंदीच्या चर्चेनंतर अलीकडच्या काही दिवसांपासून इंधनाच्या किमती खाली येऊ लागल्या आहेत. गेल्या काही काळापासून पेट्रोल आणि डिझेलचे दर स्थिर आहेत. वाढत्या महागाईला आळा घालण्यासाठी सरकारने मे महिन्यात पेट्रोलमध्ये 8 रुपये आणि डिझेलमध्ये 6 रुपयांची कपात केली होती.

