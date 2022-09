हैदराबाद: आरोग्य विमा पॉलिसी ( Health Insurance Policy ) वैद्यकीय आणीबाणीच्या परिस्थितीत कोणत्याही गंभीर आर्थिक संकटापासून तुमचे संरक्षण करतात. अलीकडच्या काळात, उपचार घेणे पूर्वीपेक्षा महाग झाले आहे, विशेषत: तांत्रिक प्रगतीमुळे. वैद्यकीय शास्त्रातील तंत्रज्ञानामुळे सुविधा वाढल्या आहेत, पण त्यामुळे उपचारांचा खर्चही वाढत आहे. आरोग्याचा हप्ताही वाढत ( Increasing health premiums ) आहे. धोरणही वाढत आहे. त्यामुळे जनजागृती आवश्यक आहे. घरबसल्या कागदपत्रे जमा करून या सुविधांचा लाभ कसा घेता येईल, याचे भान ठेवणे गरजेचे आहे.

कर्मचारी दोन पॉलिसी घेण्यास प्राधान्य देत ( Employees prefer to take two policies ) असल्याचे अनेकदा दिसून येते. व्यवस्थापनाद्वारे प्रदान केलेल्या गट धोरणाव्यतिरिक्त, ते संपूर्ण कुटुंबातील सदस्यांना कव्हर करण्यासाठी वैयक्तिक पॉलिसी ( Personal Policy ) देखील घेत आहेत. काही लोक वेगवेगळ्या कंपन्यांकडून दोन वेगवेगळ्या पॉलिसी घेत आहेत. हे नेटवर्क हॉस्पिटलमध्ये आवश्यकतेनुसार कॅशलेस उपचारांमध्ये प्रवेश करण्यास मदत करते. जर एका कंपनीची पॉलिसी वैद्यकीय खर्च ( MEDICAL COSTS ) भरण्यासाठी पुरेशी नसेल, तर दुसऱ्या कंपनीची पॉलिसी शिल्लक रक्कम भरण्यासाठी वापरली जाऊ शकते. याचा लाभ घेण्यासाठी सर्व बिले रुग्णालयाकडून जमा करावीत.

सर्वप्रथम, पहिल्या विमा कंपनीने भरलेली सर्व बिले जोडली पाहिजेत. कधीकधी, रुग्णालय दोन्ही विमा कंपन्यांच्या नेटवर्कमध्ये असू शकते. अशा परिस्थितीत आम्ही कंपन्यांशी सल्लामसलत केली पाहिजे की ते कॅशलेस उपचारांना परवानगी देतील की नाही. जेव्हा उपचाराचा खर्च प्रीमियमपेक्षा जास्त असेल तेव्हाच इतर कंपनीचा प्रीमियम हॉस्पिटलला कळवावा.

जेव्हा तुमचे हॉस्पिटल दोन्ही कंपन्यांच्या नेटवर्कमध्ये सूचीबद्ध नसते, तेव्हा पॉलिसीधारकाला स्वतः बिल भरावे लागेल ( Policyholder has to pay the bill himself )आणि नंतर परतफेड करावी लागेल. अशा परिस्थितीत, सर्व आवश्यक बिले संलग्न करून दावा फॉर्म भरताना खूप काळजी घेतली पाहिजे. वैद्यकीय चाचणी अहवाल, एक्स-रे आणि अशी सर्व कागदपत्रे प्रदान करावीत. प्रथम, त्यांना किती दावे करावे लागतील याचा अंदाज लावला पाहिजे. दावा प्रथम फक्त त्या कंपनीकडे केला पाहिजे जी जास्तीत जास्त रक्कम भरेल. पॉलिसी पूर्णपणे वापरल्यानंतरच उर्वरित रकमेवर दावा करण्यासाठी इतर कंपनीशी संपर्क साधावा. यासाठी सर्व बिलांची पडताळणी रुग्णालयाला करावी लागणार आहे. पहिल्या कंपनीच्या संदर्भात सर्व दाव्याचे तपशील दिले पाहिजेत. त्यानंतरच इतर कंपनी उर्वरित वैद्यकीय खर्च देईल.

सहसा, एखाद्याला रुग्णालयात दाखल करण्यापूर्वी आणि नंतर खर्च करावा लागतो. यामध्ये चाचण्या आणि औषधांचा समावेश आहे. सुट्टीनंतर 60 दिवसांपर्यंत कंपन्या हे खर्च भरतात. पॉलिसीमध्ये अट ( Knowing the terms of the policy ) असेल तरच फिजिओथेरपीचा खर्च दिला जाईल. पॉलिसीमधील अशा सर्व खर्चांसाठी तुमच्याकडे कव्हरेज असलेल्या कंपनीकडे दाव्यासाठी अर्ज करा. एकापेक्षा जास्त धोरणांमुळे आर्थिक सुरक्षितता वाढेल. समूह विमा पुरवणाऱ्या कंपनीकडून वैयक्तिक पॉलिसी घेतल्यास क्लेम प्रोसेसिंग ( Policy Claim Processing ) जलद होईल. हाच नियम टॉप-अप पॉलिसींना लागू होतो. विमा कंपन्यांपासून आरोग्याच्या स्थितीबाबत कोणतीही माहिती लपवू नये. यामध्ये कोणतीही किरकोळ चूक झाल्यास दावे रद्द केले जातील.

