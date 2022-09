मुंबई : 16 सप्टेंबर रोजी संपलेल्या आठवड्यातील शेवटच्या तीन ट्रेडिंग सत्रांमध्ये लक्षणीय सुधारणा केल्यानंतर बेअर्सने दलाल स्ट्रीटचा ताबा घेतला ( Bears have taken charge of Dalal Street ) आहे, ज्यामुळे आठवडाभरात बाजाराला 1.7 टक्क्यांनी व्यवहार करण्यास भाग पाडले आहे. यूएसमधील आक्रमक व्याजदर वाढीची अपेक्षा, FII ची विक्री आणि आयटी समभागातील सुधारणा यामुळे बाजाराच्या भावनेवर परिणाम ( One Should Avoid Trading Aggressively Till ) झाला.

निफ्टी 50 ने गेल्या शुक्रवारी 17,531 वर बंद होऊन 17,500 च्या पातळीचा बचाव केला आहे. निर्देशांकाला 17,400 वर महत्त्वपूर्ण आधार मिळण्याची अपेक्षा आहे, जो 30 ऑगस्ट रोजी तयार झालेल्या तेजीच्या अंतराच्या क्षेत्राच्या आसपास होता, तो खंडित केल्याने निर्देशांक 17,200-17,000 पातळीकडे खेचू शकतो, तर 17,800 आगामी काळात प्रतिरोध क्षेत्र म्हणून काम करेल. सत्रे, तज्ञांनी सांगितले.

"जोपर्यंत समर्थनाचा संबंध आहे, आम्ही 17,400 ला मुख्य आधार म्हणून पाहत आहोत. ज्या क्षणी निफ्टी खाली सरकताना दिसतो, त्या क्षणी आम्हाला बाजारात सुधारणा दिसून येईल," एंजल वनचे मुख्य विश्लेषक-तांत्रिक आणि डेरिव्हेटिव्ह समीत चव्हाण म्हणाले. .

उलटपक्षी, त्याला असे वाटते की जर निफ्टीला त्याचे मोजो परत शोधायचे असेल तर त्याला शुक्रवारी बंद झालेल्या 17,820 च्या उच्च पातळीच्या पलीकडे जाणे आवश्यक आहे. या दरम्यान, 17,650 - 17,750 च्या दिशेने कोणताही किरकोळ बाउन्स बॅक लाँग्समधून बाहेर पडण्यासाठी आदर्शपणे वापरला जावा.