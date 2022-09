नवी दिल्ली: कामगारांचा सर्वात मोठा आणि वेगाने वाढणारा गट आज हजारो वर्षांचा आहे. 400 दशलक्षांपेक्षा जास्त लोकसंख्येसह भारत हा जगातील सर्वात तरुण देशांपैकी एक आहे. भारतीय मिलेनिअल्स (सहस्राब्दी ), ज्यांची संख्या 440 दशलक्षांपेक्षा जास्त आहे. त्यांचा जन्म 1981 ते 1996 दरम्यान झाला आहे, हा निःसंशयपणे जगातील सर्वात मोठा मिलेनिअल्स ग्रुप ( सहस्राब्दी समूह ) आहे. CIA वर्ल्ड फॅक्टबुकने ( CIA World Factbook ) 2021 मध्ये भारताचे सरासरी वय 28 वर्षे असण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. हे सूचित करते की, युनायटेड स्टेट्स, चीन आणि जपानमधील अडतीस, सदतीस आणि सत्तेचाळीस वर्षांच्या तुलनेत, तेथील निम्मी लोकसंख्या अठ्ठावीस वर्षांपेक्षा कमी वयाची आहे. आमच्याकडे असलेल्या नवीन व्यवस्थापकांमध्ये ते देखील आहेत.

कॉर्पोरेटच्या शिडीवर चढत असताना मिलेनिअल्स लोक एक नवीन कार्यस्थळ संस्कृती तयार करत आहेत. एका नवीन लिंक्डइन संशोधनानुसार, आज बहुतेक व्यवस्थापक हजारो वर्षांचे आहेत. परिणाम स्पष्ट आहेत: मिलेनिअल्स व्यवस्थापक ( Millennials Manager ) कामाच्या ठिकाणी आणि संस्थेमध्ये परिवर्तन करत आहेत, ज्याचा पुढील अनेक वर्षांपर्यंत प्रभाव ( New-age millennial managers changing company culture ) पडेल. जुन्या पिढ्या कामगारांकडून कायमस्वरूपी निवृत्ती घेण्यास सुरुवात करतात, मिलेनिअल्स लोक ( Millennials people ) वाढत्या प्रमाणात मध्यम-स्तरीय व्यवस्थापकीय पदांवर आणि काही निर्णय घेण्याच्या पदांवर जात आहेत. मिलेनिअल्स व्यवस्थापक त्यांच्या संघांना ज्या प्रकारे मार्गदर्शन करतात त्यावरून हा बदल स्पष्टपणे दिसून येतो. सहस्राब्दी अधिकारी, व्यवस्थापन श्रेणीतून पुढे जात असताना, मुक्त संप्रेषणापासून ते सहयोगी कार्य सेटिंग्जपर्यंत कॉर्पोरेट संस्कृती सुधारण्याचे अनेक मार्ग ( many ways to improve corporate culture ) येथे आहेत.

मिलेनियल्स एका उद्धेशासाठी काम करतात ( Millennials work for a purpose ) -

मिलेनियल्स लोकांना त्यांच्या रोजगारासाठी उद्देश आवश्यक आहे. सोसायटी फॉर ह्युमन रिसोर्स मॅनेजमेंटच्या ( Society for Human Resource Management ) अभ्यासानुसार, 63 टक्के सहस्राब्दी, ज्यांपैकी बहुतेक 35 वर्षांपेक्षा कमी आहेत, चांगल्या समाजात नफा कमावण्यास प्राधान्य देतात. किमान 57 टक्के मिलेनियल्स लोकांना अधिक कंपनी-व्यापी सेवा दिवस हवे आहेत आणि 94 टक्के लोकांना त्यांच्या क्षमतांचा उपयोग एखाद्या कारणासाठी मदत करायचा आहे. अहवालात असे दिसून आले आहे की, मिलेनियल्स ही पहिली पिढी आहे ज्यांनी त्यांचा रोजगार केवळ कामाच्या ठिकाणांहून अधिक असण्याची अपेक्षा केली आहे, तरीही त्यांना अनेकदा हक्कदार, आळशी, विचलित आणि वाईट म्हणून चित्रित केले जाते. संस्थेचे ध्येय आणि उद्दिष्ट त्यांच्या स्वतःच्या अनुरूप असेल असा त्यांचा अंदाज आहे. या पिढीसाठी, मजुरीचे लक्ष एका उद्देशाकडे वळले आहे आणि संस्कृतीने त्याचे पालन केले पाहिजे.

मिलेनियल मॅनेजर विकासाला पुढे वाढवतात ( Millennial managers pursue development ) -

बर्‍याच मिलेनियल्स व्यवस्थापकांना माहित आहे की, अत्याधुनिक कॉफी मेकर आणि पिंग पॉंग टेबल कर्मचार्‍यांना प्रेरित करत नाहीत किंवा नोकरीचा आनंद देत नाहीत. ही पिढी प्रगती आणि उद्देशाने चालते. मिलेनियल्स बहुसंख्य कर्मचारी आहेत. कामाच्या आणि करिअरच्या संबंधात या पिढीचे अनोखे गुण आणि वृत्ती कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या बदलांवरून दिसून येते. त्यांची अपेक्षा आहे की धोरणे, तत्त्वे आणि विकास कार्यक्रम त्यांच्या दृष्टी, तत्त्वे आणि ते पाहत असलेल्या व्यावसायिक भविष्याला समर्थन देतील.

मिलेनियल्सना बॉस बनायचे नसते ( Millennials don't want to be bosses ) -

त्यांनी प्रशिक्षक बनण्याची इच्छा आहे. त्यांना आदेश आणि नियंत्रणाच्या पारंपारिक पद्धतींची पर्वा नाही. मिलेनियल्स कोचिंगचा आनंद घेतात कारण ते त्यांना लोक आणि कर्मचारी म्हणून त्यांची कौशल्ये ओळखण्यास आणि विकसित करण्यात मदत करते. ते बॉसपेक्षा नेता बनणे पसंत करतात. ते C-Suite तसेच त्यांच्या रिपोर्टिंग व्यवस्थापकाच्या नेतृत्व कार्यसंघाशी संबंध प्रस्थापित करण्याच्या सहकार्याला आणि इच्छेला महत्त्व देतात. पद किंवा अधिकाराची पर्वा न करता सर्वांसाठी प्रवेश करण्यायोग्य राहून त्यांना एक उदाहरण प्रस्थापित करायचे आहे.

त्यांना कमजोरी ठिक करायची इच्छा नसते ( They don't want to fix weaknesses ) -

मिलेनियल्स व्यवस्थापक कर्मचार्‍यांच्या त्रुटी दूर करण्यापेक्षा त्यांचे सामर्थ्य निर्माण करण्यावर अधिक भर देतात. संघटनांनी कमकुवतपणाकडे दुर्लक्ष करू नये. त्याऐवजी, त्यांनी निरोगी कार्य संस्कृती तयार करण्यासाठी कमकुवतपणा कमी करताना सामर्थ्य वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. त्यांची इच्छा आहे की कंपनीने त्यांच्या कर्मचार्‍यांना त्यांची कौशल्ये विकसित करण्यासाठी आणि पुढे जाण्यासाठी अधिक संधी द्याव्यात जेणेकरून ते त्यांच्याकडे असलेल्या कोणत्याही मर्यादांवर मात करू शकतील आणि त्यांच्याशी स्पर्धा करू शकतील.

बदलणे आवश्यक आहे ( Will to change ) -

मिलेनियल्समध्ये नेतृत्वाच्या भूमिकेत तसेच ते नेतृत्व करत असलेल्या संघांमधील मिलेनिअल्समध्ये व्यवसायांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणण्याची क्षमता असते. अनेक हजार वर्षे नेतृत्वाच्या भूमिकेत जात आहेत. मिलेनियल्सॉ, त्यांच्या कामात अर्थ शोधण्यासाठी ओळखली जाणारी पिढी, आता नेतृत्व पदे घेत आहेत. गॅलप, एक अमेरिकन विश्लेषण आणि सल्लागार फर्मच्या मते, मिलेनिअल्समध्ये केवळ वेतनासाठी काम करण्याऐवजी वाढीचा पाठलाग करत आहेत, त्यांच्या सर्वात अलीकडील सर्वेक्षणात.

शिकण्यासाठी आणि वाढण्यासाठी ( To learn and grow ) -

मिलेनियल्स व्यवस्थापकांद्वारे अधिक शिक्षण आणि वाढीच्या संधींवर भर दिला जातो, जे जनरेशन झेड कर्मचारी मार्गदर्शक म्हणून महत्त्व देतात. व्यवस्थापक आणि नेत्यांनी एक सर्वसमावेशक संस्कृती जोपासली पाहिजे जी मिलेनियल्स कर्मचाऱ्यांना महत्त्व देते आणि त्यांची निष्ठा जिंकण्यासाठी ते टेबलवर काय आणतात. संस्थेचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणून, मिलेनियल्स उत्साही वातावरणासह वैविध्यपूर्ण, सर्वसमावेशक कार्यस्थळाची मागणी करतात.

मिलेनियल्स लोकांसाठी कॉर्पोरेट संस्कृती किती महत्त्वाची आहे याबद्दल आम्ही याआधी बोललो होतो, परंतु त्यांच्या श्रद्धा तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. मिलेनियल्स ही पहिली पिढी आहे, ज्यांनी त्या विचारसरणीचा त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी समावेश केला आहे कारण त्या पिढीने ते साध्य केले आहे. कामाच्या ठिकाणी, मिलेनियल्स ग्राहक आहेत, आणि ते इतर व्यवसायांमध्ये शोध घेण्यास आणि नोकरीसाठी अर्ज करण्यास इच्छुक आहेत. मिलेनियल्स लोक वरिष्ठ पदांवर जाण्यास सुरुवात करतात, ते कंपन्या त्यांच्या कर्मचार्‍यांना कसे चालवतात आणि कसे हाताळतात याचा एक वेगळा दृष्टीकोन आणतात. 21वे शतक जसजसे पुढे जात आहे तसतसे मिलेनियल्स आपल्या कामाच्या पद्धतीत मूलभूतपणे बदल करत आहेत. मिलेनियल्स व्यवस्थापक भविष्यातील पिढ्यांसाठी कामाच्या ठिकाणी, त्यांच्या करिअरमध्ये आणि त्यांच्या फर्मचे व्यवस्थापन करण्यापासून काय अपेक्षा करू शकतात याचे मानक सेट करतील.

