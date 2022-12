सॅन फ्रान्सिस्को : चलनातील चढउतारांमुळे (currency fluctuations) मायक्रोसॉफ्टने भारतातील सॉफ्टवेअर आणि सेवांच्या किमतीत 11 टक्क्यांपर्यंत मोठी वाढ जाहीर केली आहे. कंपनीने म्हटले आहे की, भारतीय रुपयाच्या किंमतींची यादी 1 फेब्रुवारी 2023 पासून भारत आणि आशियाई क्षेत्रामधील व्यावसायिक ऑन-प्रिमाइसेस सॉफ्टवेअर आणि ऑनलाइन सेवांच्या किंमतींमध्ये सुसंगत करण्यासाठी बदलते. (Microsoft India hikes prices of products, services by up to 11%)

भारतीय रुपयाच्या किमती : 1 फेब्रुवारी, 2023 पासून, व्यावसायिक ऑन-प्रिमाइसेस सॉफ्टवेअरसाठी भारतीय रुपयाच्या किमती 4.5 टक्क्यांनी वाढतील, ऑनलाइन सेवा 9 टक्क्यांनी वाढतील (Online services will grow by 9 percent) आणि विंडोज जीजीडब्ल्यू 11 (Windows GGWA 11) टक्क्यांनी वाढतील जेणेकरून ते प्रचलित यूएसडी (USD) किंमतींच्या पातळीच्या जवळ जातील. आशियाई प्रदेश, मायक्रोसॉफ्टने अधिकृत घोषणेमध्ये म्हटले आहे.

विद्यमान ऑर्डरवर परिणाम करणार नाहीत : मायक्रोसाॅफ्ट 365 (Microsoft 365) आणि डायनामिक्स 365 (Dynamics 365) सारख्या सेवा 1 फेब्रुवारी 2023 पासून सुधारित भारतीय रुपयाच्या किमतींसह भारत-आधारित ग्राहकांना थेट विक्रीसाठी मायक्रोसाॅफ्टच्या अधिकृत साइटवर दिसतील. व्यवसायिक ग्राहकांसाठी, हे बदल कंपनीच्या मते, किंमत संरक्षणाच्या अधीन असलेल्या उत्पादनांसाठी परवाना करारांतर्गत विद्यमान ऑर्डरवर परिणाम करणार नाहीत (Existing orders under the contract will not be affected).

मायक्रोसॉफ्ट क्लाउड ऑफर अत्यंत स्पर्धात्मक : तथापि, परवाना करारांतर्गत जोडलेल्या नवीन उत्पादनांच्या किंमती आणि नवीन कराराअंतर्गत खरेदी ऑर्डर करताना किंमत सूचीद्वारे निर्धारित केल्या जातील (The price list will be determined at the time of ordering the purchase under the contract). भारतभरातील ग्राहकांना भारतीय रुपयात ऑनलाइन सेवा खरेदी करताना मायक्रोसॉफ्ट क्लाउड ऑफर अत्यंत स्पर्धात्मक वाटतील, असे कंपनीने म्हटले आहे. शिवाय, कंपनीने नमूद केले की या घोषणेमध्ये हार्डवेअर (उदा. पृष्ठभाग) किंवा ऑफिस आणि विंडोज ग्राहक उत्पादनांचा समावेश नाही (Does not include hardware or Office and Windows consumer products).