हैदराबाद : कर्करोगाने ग्रस्त असलेल्या बर्‍याच लोकांना भविष्यात काय ( Making Cancer Treatment Affordable ) आहे, याबद्दल निश्चिततेचा अभाव जाणवू ( Insurance Cover of Cancer ) शकतो. यात काही शंका नाही की, लोकांना कॅन्सरच्या नावाची भीती वाटते कारण अलीकडच्या काळात रुग्णांची संख्या अनेक पटींनी वाढली ( Long Term Medication will Add to Costs ) आहे. लोकांना उपचारासाठी लाखो रुपये खर्च करावे ( People to Spend Lakhs of Rupees for Cancer Treatment ) लागत आहेत. प्रामाणिकपणे, ते सर्वांसाठी परवडणारे नाही. कधीकधी, विमा पॉलिसीदेखील संपूर्ण खर्च कव्हर करू शकत ( Insurance Policies Couldnt Cover Cancer Treatment Cost ) नाहीत. कर्करोग-विशिष्ट धोरणांचा शोध घेण्याची ही योग्य वेळ आहे.

कॅन्सरच्या उपचारासाठी अंदाजे 20 लाख रुपये खर्च येऊ शकतो, असे कळते. मेट्रो शहरे आणि कॅन्सर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये ते अधिक महाग असू शकते. कर्करोगाचे निदान झाल्यानंतर विविध चाचण्यांचा खर्च लाखोंच्या घरात जाऊ शकतो. त्यासोबतच दीर्घकालीन औषधोपचारामुळे खर्चात भर पडेल. या सर्व गोष्टींमुळे आपली आर्थिक स्थिती निश्चितच बिघडते. आपली बचत कमी करण्याबरोबरच आपल्याला भविष्यातील आर्थिक उद्दिष्टांशीही तडजोड करावी लागेल. अशा कठीण परिस्थिती टाळण्यासाठी, सर्वसमावेशक आरोग्य विमा पॉलिसीसह कर्करोग-विशिष्ट पॉलिसी निवडणे चांगले.

तुमच्याकडे कॅन्सर विरुद्ध पुरेशी कव्हरेज न देणारी सर्वसमावेशक योजना असल्यास, तुमच्यासाठी कॅन्सर स्पेशल प्लॅन किंवा गंभीर आजार योजना विकत घेणे योग्य ठरेल. हे सुनिश्चित करेल की, उपचार खर्चाव्यतिरिक्त, इतर संबंधित खर्चांचीदेखील काळजी घेतली जाईल, जसे की गैरवैद्यकीय खर्च, उपचारांसाठी ये-जा करणे, पूरक औषधे घरगुती खर्च इ. प्रारंभिक प्रतीक्षा कालावधी विमा कंपनीवर अवलंबून पॉलिसी सुरू झाल्यापासून 90 दिवसांपासून ते 180 दिवसांपर्यंत असते.

ज्या दरम्यान पॉलिसीधारक कोणताही दावा करू शकत नाही. जगण्याचा कालावधी हा रोगाच्या पहिल्या निदानानंतरचा काळ असतो. ज्या दरम्यान कव्हरेज कार्य करीत नाही. जर एखादी व्यक्ती या कालावधीत टिकून राहिली, तर त्याला उपशामक काळजीची आवश्यकता असेल आणि वैद्यकीय खर्च कव्हर केला जाईल. नसल्यास, कव्हर आवश्यक नाही. जगण्याचा कालावधी 30 दिवसांपासून सहा महिन्यांपर्यंत असू शकतो.

विविध प्रकारचे कर्करोग कव्हर करणारी पॉलिसी घेणे किंवा जास्तीत जास्त विविध प्रकारचे कर्करोग कव्हर करणारी पॉलिसी टिकवणे चांगले. एक जुनाट आणि महागडा आजार असल्याने पॉलिसीची रक्कम जास्त असावी. शस्त्रक्रिया, केमोथेरपी, इम्युनोथेरपी आणि इतर उपचारांच्या खर्चाचा अंदाज घ्यावा आणि त्यानुसार पॉलिसीची रक्कम ठरवली जावी.

शक्य तितक्या काळासाठी धोरण संरक्षण चालू राहील याची खात्री करण्यासाठी बर्‍याच पॉलिसी आता वयाच्या 80 पर्यंत कव्हरेज देतात. जरी आरोग्य विमा पॉलिसी असली तरी, हे समजले पाहिजे की कॅन्सर पॉलिसी किंवा गंभीर आजार पॉलिसी घेणे हे आजकाल निवडीपेक्षा अधिक आवश्यक आहे. कॉल करण्यापूर्वी सर्व अटी आणि नियम नीट जाणून घ्या.