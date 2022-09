मुंबई: महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने ( Food and drugs administration ) जॉन्सन अँड जॉन्सन प्रायव्हेट लिमिटेडच्या जॉन्सन्स बेबी पावडरच्या ( Baby Powder of Johnsons Johnsons Pvt Ltd ) उत्पादनाचा परवाना रद्द केला ( Johnsons Baby Powder License revoked in Maharashtra )आहे. पुणे आणि नाशिक येथून नमुने घेण्यात आले. कंपनीचे उत्पादन युनिट मुलुंडमध्ये ( Companys manufacturing unit Mulund ) आहे. कंपनीचे उत्पादन जॉन्सन बेबी पावडर नवजात बालकांच्या त्वचेवर परिणाम करू शकते, असे राज्य सरकारी संस्थेने शुक्रवारी एका प्रकाशनात म्हटले आहे.

नियामकाने सांगितले की प्रयोगशाळेच्या चाचण्यांदरम्यान लहान मुलांसाठी पावडरचे नमुने मानक pH मूल्याशी सुसंगत नाहीत. रिलीझमध्ये म्हटले आहे की, सेंट्रल फार्मास्युटिकल लॅबोरेटरी, कोलकाता यांच्या निर्णायक अहवालानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे, ज्याने "पीएच चाचणीच्या संदर्भात पावडरचा नमुना IS 5339:2004 शी जुळत नाही" असा निष्कर्ष काढला आहे.

प्रसिद्धीनुसार, गुणवत्ता तपासणीच्या उद्देशाने एफडीएने पुणे आणि नाशिक येथून जॉन्सन बेबी पावडरचे नमुने गोळा केले होते. सरकारी विश्लेषकाने नमुने "मानक गुणवत्तेचे नाहीत" म्हणून घोषित केले कारण ते पीएच चाचणीमध्ये लहान मुलांच्या त्वचेच्या पावडरसाठी IS 5339:2004 च्या विनिर्देशांचे पालन करत नाहीत.

जॉन्सन अँड जॉन्सनच्या बेबी पावडरवर यापूर्वीच अमेरिका आणि कॅनडामध्ये बंदी घालण्यात आली आहे. अमेरिकेत जॉन्सन बेबी पावडरबाबत कंपनीवर 40 हजारांहून अधिक गुन्हे दाखल आहेत. तसेच आता महाराष्ट्र एफडीएने नाशिक आणि पुणे या दोन ठिकाणांहून नमुने गोळा केले होते. त्यानंतर त्याची मुंबईत चौकशी करण्यात आली. मुंबईत घेण्यात आलेल्या नमुन्याच्या चाचणीत जॉन्सनच्या बेबी पावडरने बालकांच्या त्वचेचे संरक्षण करण्याचे निकष पूर्ण केले नसल्याचे समोर आले आहे.

त्यानंतर, FDA ने जॉन्सन अँड जॉन्सनला ड्रग्ज अँड कॉस्मेटिक्स अॅक्ट, 1940 आणि नियमांनुसार कारणे दाखवा नोटीस जारी केली आणि कंपनीला या उत्पादनाचा साठा बाजारातून काढून घेण्याचे निर्देश दिले. कंपनीने सरकारी विश्लेषकाचा "अहवाल स्वीकारला नाही" आणि तो केंद्रीय औषधनिर्माण प्रयोगशाळेकडे पाठवावा, असे न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

