हैदराबाद: शेअर बाजार हा दीर्घकाळ संपत्ती निर्माण करण्याचा एक मार्ग आहे. परंतु, काहीवेळा आपण आजीवन उच्चांकावरून निर्देशांक घसरताना पाहतो आणि गुंतवणूकदारांच्या अनेक लाख कोटी रुपयांच्या संपत्तीचे वाष्पीकरण होत असल्याच्या बातम्या आपण ऐकत असतो. बाजारात चढ-उतार होणे स्वाभाविक आहे आणि अल्पावधीत तोटा होईल. जेव्हा आपण तोटा स्वीकारतो तेव्हाच आपण भविष्यातील नफा पाहू शकतो. निर्देशांक घसरल्यास काय करावे हे गुंतवणूकदारांना माहित असणे आवश्यक आहे.

जेव्हा ते वाजवी किंमतीला येतात तेव्हा चांगल्या स्टॉकमध्ये आपण गुंतवणूक केली पाहिजे ( invest in good stocks ) आणि जेव्हा चांगली किंमत असेल तेव्हा ते विकले पाहिजे. शेअर बाजारात नफा मिळवण्याचे हे मुख्य तत्व आहे. कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन, घरून काम आणि इतर कारणांमुळे अनेकांनी शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्यात रस दाखवला आहे. अनावश्यक खर्चात कपात आणि अतिरिक्त रकमेतील वाढ हे देखील याचे एक कारण म्हणता येईल. बाजार मंदीतून सावरत असताना आणि आयुर्मानात विक्रमी उच्चांक गाठल्याने अनेकांनी नफा कमावला आहे. पण, परिस्थिती कधीच सारखी नसते.

रशिया-युक्रेन युद्ध, वाढती आंतरराष्ट्रीय चलनवाढ, आरबीआय रेपो दरात वाढ ( RBI repo rate hike ) आणि फेड व्याजदरात झालेली वाढ ही काही कारणे सध्या बाजार सुधारत आहेत. अशा परिस्थितीत गुंतवणूकदारांनी शांत राहावे आणि घाबरून जाऊ नये. शॉर्ट टर्म फोकस न करता दीर्घकालीन रणनीती घेऊन पुढे जायला हवे. भावनेपेक्षा विश्लेषणाच्या आधारे निर्णय घेतले पाहिजेत. आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की अस्वलाच्या बाजारानंतर बैल बाजार येतो.

दीर्घकाळ टिकणारे संरक्षण ( Long lasting protection ) -

एक अस्वल बाजार गुंतवणूकदारांमध्ये अनेक शंका निर्माण करतो. यामुळे गुंतवणूक गमावण्याची भीती आणि चिंता निर्माण होते. अशा परिस्थितीत नफा न घेता शेअर्स विकू नयेत, तर योग्य वेळेची वाट पाहावी. जेव्हा इतर घाबरतात तेव्हा आपण प्रथम गुंतवणूक केली पाहिजे.

अनेक गुंतवणूकदार जेव्हा त्यांच्या किमती कमी होतात तेव्हा शेअर्स विकतात आणि जेव्हा ते कमी किमतीत उपलब्ध असतात तेव्हा चांगले स्टॉक मिळवण्याचा प्रयत्न करतात. अनेक मोठ्या कंपन्यांचे शेअर बाजारातील घबराटीच्या काळात उच्चांकावरून 52 आठवड्यांच्या नीचांकी पातळीवर येऊ शकतात, परंतु जेव्हा बाजाराची स्थिती सुधारते तेव्हा ते त्वरीत सावरतात. त्यामुळे या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये टप्प्याटप्प्याने गुंतवणूक करावी.

गुंतवणुकीतील वैविध्यतेची निवड करा -

बाजार वर जात आहे की खाली जात आहे हे न पाहता गुंतवणुकीत सर्व टप्प्यांवर विविधता आहे याची खात्री करणे केव्हाही चांगले. सर्वच कंपनीचे शेअर्स एकाच दराने पडत नाहीत. बाजार खाली असतानाही काही शेअर्स नफा कमावतात. कधी कधी ते विरोधात असू शकते. एक गोष्ट आपण नेहमी लक्षात ठेवली पाहिजे ती म्हणजे जास्त कर्ज आणि कमी किमतीचे स्टॉक टाळणे. जर हे तुमच्या यादीत असतील तर त्यांना ताबडतोब काढून टाका.

आवश्यक असल्यास तज्ञांचा सल्ला घ्या. तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत आणि मजबूत ताळेबंद असलेल्या कंपन्यांकडे लक्ष दिले पाहिजे. एकाच कंपनीत गुंतवणूक करण्याऐवजी तुम्ही एकाच वेळी इंडेक्स फंड आणि ईटीएफ निवडू शकता. गुंतवणूक ही आर्थिक उद्दिष्टांशी जोडलेली असावी. तोटा होण्याची जोखीम सहन करण्याची क्षमता आणि गुंतवणुकीचा कालावधी यावर अवलंबून स्टॉक, बाँड आणि रिअल इस्टेट यांसारख्या विविध मार्गांमध्ये गुंतवणूक करणे सुरू ठेवावे.

SIP हा योग्य मार्ग ( SIP is the right way ) -

एक पद्धतशीर गुंतवणूक योजना (SIP) दरमहा नियमितपणे गुंतवणूक करण्यात मदत करते. काही म्युच्युअल फंड निवडा आणि निश्चित रक्कम गुंतवण्याचा प्रयत्न करा. याद्वारे शेअर्स, बाँड्स आणि कमोडिटीज यांसारख्या विविध गुंतवणूक योजनांमध्ये गुंतवणूक करणे शक्य आहे. बाजाराच्या टप्प्यांचा विचार न करता, तुम्ही चांगल्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी म्युच्युअल फंड निवडू शकता. या कंपन्यांमध्ये एकावेळी मोठ्या रकमेऐवजी थोड्या प्रमाणात गुंतवणूक करणे शक्य आहे. हे बाजारातील अस्थिरतेची सरासरी काढण्यास मदत करते. जर तुम्हाला नफा मिळवायचा असेल तर तुम्हाला दीर्घकाळ एसआयपीमध्ये गुंतवणूक करावी लागेल. तरच चक्रवाढ व्याजाचा लाभ घेता येईल.

बचावात्मक समभागांमध्ये गुंतवणूक करा ( Invest in defensive shares ) -

शेअर बाजाराची दिशा काहीही असो, काही शेअर्स सातत्यपूर्ण कामगिरी दाखवतात. एक प्रकारे, ते बचावात्मक स्टॉक म्हणून मानले जाऊ शकतात. समान ओळखा. सर्वसाधारणपणे, अन्न, वैयक्तिक काळजी, फार्मा, आरोग्य सेवा आणि ग्राहकोपयोगी वस्तू क्षेत्रातील साठा अस्वल बाजार किंवा बैल मार्केटची पर्वा न करता कार्य करतात. यापैकी चांगल्या कंपन्या निवडण्याचा प्रयत्न करा. एक अस्वल बाजार प्रत्यक्षात थोडे धडकी भरवणारा असू शकते. पण, जर तुम्हाला गुंतवणुकीतून नफा मिळवायचा असेल तर तुम्हाला भीतीवर नियंत्रण ठेवावे लागेल. रणनीती निवडणे आणि त्याची अंमलबजावणी करणे हे बाजारपेठेतील यशाचे रहस्य आहे.

हेही वाचा - Elon Musk Vs Twitter : ट्विटरसोबतचा सौदा रद्द करण्याची एलोन मस्क यांची घोषणा.. ट्विटर जाणार कोर्टात