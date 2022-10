हैदराबाद: शेअर बाजारातील जोखीम आणि खात्रीशीर उत्पन्न योजना यांच्यातील समतोल (Balance of risk and assured income in investments) साधण्यासाठी गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या गुंतवणूक योजना बदलत्या काळाच्या मागणीनुसार जुळवून घेणे आवश्यक आहे. मुदत ठेवींमधील गुंतवणूक आणि सोन्याचे उत्पन्न (Invest in fixed deposits and gold jewelry) निश्चित परतावा देतात. आधी यालाच सर्वाधिक मागणी असायची. मात्र बदलत्या काळानुसार लोकांच्या आवडीनिवडीही बदलल्या. मात्र, सध्याची पिढी अशा खात्रीशीर उत्पन्नाच्या योजनांमध्ये पुरेसा रस दाखवत नाहीत. झटपट परतावा मिळण्याच्या आशेने ते घाईघाईने आणि जोखमीच्या गुंतवणुकीच्या शोधात असतात.

तरुण पिढी वेळोवेळी त्यांच्या गुंतवणुकीचा आढावा घेण्यास विसरत आहे आणि समतोल साधण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न करत नाही. अशा प्रवृत्तींमुळे शेवटी अपेक्षित नफा मिळत नाही. कोविड-19 च्या प्रभावा नंतर नंतर शेअर बाजारात नवीन गुंतवणूकदार अनेक पटींनी वाढले (New investors increased in stock markets) तेव्हा ही परिस्थिती उद्भवली. विशेष म्हणजे, गेल्या दोन वर्षांत डीमॅट खात्यां ची संख्या अनेक पटीने वाढली (Demat accounts increased multiple times in 2 years) आहे.

त्यांच्या पालकांच्या तुलनेत तरुणांची आर्थिक उद्दिष्टे पूर्णपणे भिन्न असतात. तरुण पिढी जलद आर्थिक स्वातंत्र्य शोधत (Faster financial freedom) आहे. त्यामुळेच त्यामध्ये कितीही जोखीम असली तरी ते उच्च उत्पन्न देणाऱ्या योजनांकडे वळत आहेत. गुंतवणूक करताना महागाई रोखण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात काहीच गैर नाही. त्याच वेळी, जर एखाद्याने काही सुरक्षा उपाय केले तर त्याचे चांगले परिणाम मिळतील.

तरुण गुंतवणूकदारांमध्ये उच्च जोखीम आत्मसात करण्याची उपजत क्षमता असते. म्हणूनच, त्यांची गुंतवणूक मुख्यतः इक्विटी मार्केटवर असते. परंतु, शेअर बाजारातील अनिश्चितता लक्षात घेता, इक्विटी व्यतिरिक्त इतर गुंतवणूक योजनांवर एक नजर टाकली पाहिजे. जर आपला सर्व पैसा इक्विटीमध्ये ठेवला असेल, तर शेअर बाजार कोसळण्याच्या काळात आपल्याला मोठे नुकसान सहन करावे लागेल. त्यामुळे, गुंतवणूक करताना जोखमीच्या आणि खात्रीशीर योजनांमध्ये समतोल साधण्यासाठी योग्य टिप्स पाळल्या पाहिजेत.

प्रथम तुमची आर्थिक उद्दिष्टे ठरवा आणि मग त्यानुसार गुंतवणूक करा. इक्विटी, कर्ज, निश्चित उत्पन्न, सोने आणि अशा योजनांमध्ये गुंतवणूक करताना वैविध्यपूर्ण गुंतवणूक करण्याचे लक्ष्य ठेवा. दीर्घकालीन धोरणासह सातत्यपूर्ण नियमिततेसह गुंतवणूक सुरू ठेवा. यापैकी काही योजना आपत्कालीन परिस्थितींसाठी सुलभ तरलता प्रदान करतील याची खात्री करा. गुंतवणुकीच्या कामगिरीचे निरीक्षण करा आणि त्यांच्याकडून दरवर्षी उत्पन्नाचे पुनरावलोकन करा.

एकदा गुंतवणुकीतून अपेक्षित उत्पन्न मिळाले की, त्यातून काही अंशी रक्कम काढा. तुमच्या एकूण गुंतवणूक पोर्टफोलिओमध्ये समतोल साधण्यासाठी हे करा. आमच्या गुंतवणुकीचा नियमितपणे आढावा घेतल्यास, आम्ही आमची आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी योग्य मार्गाने जात आहोत की नाही हे सहजपणे शोधू शकतो. बदलत्या काळाच्या गरजेनुसार जेव्हा आपण आपल्या गुंतवणुकीच्या योजना जुळवून घेतो तेव्हाच चांगले परिणाम मिळू शकतात. 'गुंतवणूक करा आणि आराम करा' ही वृत्ती या बाबतीत मदत करणार नाही.