हैदराबाद : रेपो दर, ज्यावर देशाची मध्यवर्ती बँक व्यावसायिक बँकांना कर्ज देते, या आर्थिक वर्षात वाढ होऊ लागली आहे. बुधवारी ते 35 आधार अंकांनी वाढून 6.25 टक्क्यांवर पोहोचले. त्यामुळे गृहकर्ज पुन्हा 8.75 ते 9 टक्क्यांवर पोहोचले आहेत. ज्यांनी कमी व्याजदराने कर्ज घेतले आहे, त्यांच्यावर व्याजाचा बोजा लाखोंने वाढणार आहे. 20 वर्षात फेडले जाणारे कर्ज 30 वर्षे चालू राहू शकते. जेव्हा व्याजदर वाढवला जातो तेव्हा 6.75%-7% कमी दराने कर्ज घेतलेल्यांवर बोजा जास्त असेल. 8.5-9 टक्के दराने कर्ज घेतलेल्यांवर याचा परिणाम कमी आहे. व्याजदर कमी झाल्यामुळे कर्ज परतफेडीचा कालावधी कमी होतो. परंतु, व्याजदर वाढले की, पुन्हा एकदा जुना कालावधी गाठला जाईल. (Home loan interest rates, How to reduce interest rate on home loan)

तुमच्या कर्जाची नवीन स्थिती तपासा : व्याजदर वाढीच्या काळात कर्जाची मुदत दोन-तीन वर्षांनी वाढवली तर ती अतिरेक मानली पाहिजे. तुमच्या कर्जाची नवीन स्थिती तपासा. लागू व्याज दर काय आहे? कालावधी किती वाढला आहे? ईएमआय वाढवण्याचा पर्याय आहे का ते तपासा. तुमच्या बँक किंवा वित्तीय संस्थेशी संपर्क साधा. व्याजदर वाढीमुळे समान मासिक हप्ता (EMI) किंवा तुमच्या गृहकर्जाचा कालावधी वाढतो. उदाहरणार्थ, तुम्ही 22,367 रुपयांच्या EMI सह 20 वर्षांसाठी 6.75% दराने 30 लाख रुपयांचे कर्ज घेता. जर व्याज दर 8.75 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला, तर कार्यकाळ 30 वर्षांपर्यंत बदलेल आणि मासिक हप्ता रुपये 23,610 असेल. जर कालावधी न बदलता मासिक हप्ता वाढवला तर तो 26,520 रुपये होईल.

खर्चावर आधारित निर्णय घ्या : तुमच्या बँकेपेक्षा कमी व्याजदर देणार्‍या संस्था आहेत का हे जाणून घेण्यासाठी गृह कर्ज बाजाराचे सर्वेक्षण करा. अर्धा टक्का ते 0.75 टक्के कमी व्याजामुळे ओझे लक्षणीयरीत्या कमी होईल. कधीकधी तुमची बँक कमी व्याजदरावर स्विच करण्याची संधी देखील देते. यात काही खर्च समाविष्ट आहेत, अतिरिक्त आणि खर्चावर आधारित निर्णय घ्या. व्याजदर आणखी वाढण्याची अपेक्षा आहे. त्यासाठी आजपासून तयारी करा. जास्त व्याज आकारणाऱ्या कोणत्याही कर्जापासून लवकर सुटका करा. कर्जाचे मासिक हप्ता नेहमी वेळेवर भरा. अन्यथा विलंब शुल्काचा अतिरिक्त बोजा पडेल. क्रेडिट स्कोअरला त्रास होईल. किमान 3-6 महिन्यांचा खर्च आणि कर्जाचे हप्ते यासाठी पुरेशी रक्कम उपलब्ध असावी. हप्ते वाढवून दीर्घकालीन गृहकर्ज लवकर फेडा. कमी व्याजामुळे जास्त कर्ज होऊ शकते. तुम्ही कर्ज घेतल्याच्या तुलनेत तुमचे उत्पन्न आता वाढले असेल. तुम्हाला परवडेल तितका मासिक हप्ता वाढवणे चांगले.