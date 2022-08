हैदराबाद जेव्हा तुम्ही अनपेक्षितपणे हॉस्पिटलमध्ये दाखल होता, तेव्हा आरोग्य विमा तुमचे आर्थिक भारापासून संरक्षण Health insurance protects you from financial burden करतो. यासाठी, बदलत्या काळानुसार सध्याच्या परिस्थितीत ही रक्कम किती पुरेशी आहे, हे न पाहता आम्ही वर्षानुवर्षे एकत्र नियमितपणे प्रीमियम भरतो. या पार्श्‍वभूमीवर, आमच्या विमा पॉलिसीमध्ये सुधारणा आणि जोडणे अत्यावश्यक आहे.

विमा पॉलिसी घेणे हे सुरक्षिततेच्या जाळ्यासारखे आहे. परंतु, अनेकांना असे वाटते की काय आवश्यक आहे आणि ते भरत असलेला प्रीमियम वाया गेला आहे. आपल्यासाठी काय आहे, हे कोणालाच माहीत नाही. दुर्दैवाने, जेव्हा आम्हाला दावा करावा लागतो, तेव्हा आम्हाला दोन किंवा तीन वर्षांनी तपासावे लागते की ते आम्हाला पूर्ण विमा देते की नाही. एकदा चार जणांच्या कुटुंबासाठी तीन लाख रुपयांची पॉलिसी पुरेशी होती. आता, तज्ञांनी किमान 10 लाख रुपये सुचविल्याशिवाय, ही योग्य रक्कम नाही. कोणत्या प्रकरणांमध्ये आरोग्य विमा पॉलिसीच्या रकमेचे पुनरावलोकन Review of insurance policy amount केले पाहिजे ते पाहू.

कुटुंब वाढले तर.. समजा एखाद्या व्यक्तीसाठी किमान 5 लाख रुपयांची पॉलिसी पुरेशी आहे. पण, जोडीदार आल्यावर मुलं मोठी होतील आणि कुटुंब वाढेल... खाजगी धोरण फसते. जेव्हा जेव्हा कुटुंबात नवीन सदस्य येतो, तेव्हा त्यानुसार विम्याची रक्कम वाढवली पाहिजे Sum insured should be increased. बाळाच्या जन्मानंतर नव्वद दिवसांनी आरोग्य विमा पॉलिसीमध्ये सामील होण्याचा पर्याय आहे. जन्मानंतर लगेचच संरक्षण प्रदान केले जाते. पॉलिसीमध्ये मुलांच्या समावेशासाठी तुमच्या विमा कंपनीने स्वीकारलेले नियम जाणून घ्या. आवश्यक असल्यास तज्ञांचा सल्ला घ्या. हे स्वाभाविक आहे की जेव्हा नवीन सदस्य सामील होतात.. जेव्हा विम्याची रक्कम वाढते तेव्हा प्रीमियम वाढीसाठी देखील तयार व्हा Be prepared for premium increases.

पाच वर्षांपूर्वीची तीन लाख रुपयांची पॉलिसी पुरेशी Choose the right insurance policy आहे. जोपर्यंत आम्ही गंभीर स्थितीत आहोत आणि हॉस्पिटलायझेशनसाठी इतका खर्च येणार नाही. आता रुग्णालयात जाण्यासाठी किती खर्च येईल हे सांगता येत नाही. “आम्हाला माहित आहे की वैद्यकीय महागाई झपाट्याने वाढत आहे. सध्याच्या अनेक उपचारांचा खर्च लक्षात घेता, चार जणांच्या कुटुंबाची पॉलिसी किमान 10 लाख रुपये असावी. विमा कंपनी पॉलिसीच्या वेळीच विम्याची रक्कम वाढवण्याचा निर्णय घेईल. अपग्रेड पर्याय देतो.

हाच नियम नियोक्त्याने ऑफर केलेल्या वैयक्तिक पॉलिसी किंवा समूह विमा पॉलिसींना लागू होतो. जर तुम्हाला मूळ पॉलिसीची रक्कम वाढवायची नसेल, तर किमान एक सुपर टॉप-अप पॉलिसी असणे चांगले. प्रीमियम थोडा कमी आहे. हे विसरू नका की पॉलिसी आवश्यक रकमेपेक्षा कमी असल्यास, रुग्णालयात दाखल करण्यापासून उपचारापर्यंत सर्व गोष्टींशी तडजोड करावी लागेल.

नियम बदलल्यास.. विमा क्षेत्रात वेळोवेळी नवनवीन बदल होत राहतात. कंपन्यांचे विलीनीकरण आणि IRDA नियमांमधील बदलांमुळे पॉलिसीवर परिणाम होऊ शकतो. अशा प्रकरणांमध्ये, आम्ही पॉलिसीची रक्कम आणि प्रीमियममध्ये वाढ पाहतो. निर्णय तुमच्या बाजूने असेल तर धोरण सुरू ठेवा. किंवा इतर विमा कंपन्यांना पोर्टेबिलिटी वापरून पहा. यासाठी अर्ज नूतनीकरणाच्या किमान 45 दिवस आधी करावा.

कंपनीशी संपर्क साधा..तुमच्या पॉलिसीवर ऑफर केलेले फायदे..तुम्ही इतर कंपन्यांच्या पॉलिसीमधील मुद्दे तपासा. पॉलिसीबाबत काही शंका असल्यास.. त्यांच्याशी संपर्क साधावा आणि विमा कंपनीने ती साफ करावी. तसेच, काही नवीन रोग आणि उपचार पद्धतींचा समावेश आहे का ते पहा. अपवर्जन आणि नेटवर्क हॉस्पिटल्सबद्दल संपूर्ण तपशील मिळवा. पॉलिसी नूतनीकरणाच्या वेळी, ते काय फायदे देते हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करा.

