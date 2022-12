हैदराबाद : कोरोनाव्हायरसनंतर अनेकांनी आरोग्य विम्याचे महत्त्व ( Health Cover Not Additional Burden ) ओळखले ( Health Insurance Brings Multiple Benefits ) आहे. पण तरीही, यासंबंधी काही दंतकथा सांगितल्या जातात अथवा अफवा पसरवल्या जातात. तथापि, आजारी पडल्यावर आरोग्य कवच ( Financial Crisis Due to Critical Illness ) घेण्याचा ( Premium Plays Key Role in Health Insurance ) उपयोग नाही. सावधगिरी म्हणून याचे प्रयोजन खूप अगोदर केले पाहिजे. हे जाणून घ्या की, विमा केवळ आजारपणातच नाही, तर अनपेक्षित अपघातांच्या वेळीही तुमच्या बचावासाठी ( Terms and Conditions Caution Required ) येतो.

आरोग्य विमा उपयुक्त : तोपर्यंत एखाद्याला हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्याची गरज नसताना प्रीमियम भरणे हा वाया जातो, अशी अनेकांची भावना आहे. प्रत्येकाचा आरोग्य विमा असावा आणि तो अगदी सुरुवातीच्या दिवसांपासून सुरू झाला पाहिजे. दावा करण्‍याची आवश्‍यकता असणार्‍या परिस्थितीचा अंदाज कोणालाच आवडणार नाही. परंतु, परिस्थिती जेव्हा मागणी करते तेव्हा विम्याचा दावा करण्याच्या स्थितीत असायला हवे. आवश्यक नसलेले आर्थिक संकट योग्य परिश्रमाने टाळले पाहिजे.

खर्चाचा काही भाग : एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे हॉस्पिटलायझेशनदरम्यान आरोग्य विमा कंपनी किती फायदा देईल हे तपासणे. कमी-पेड प्रीमियम कव्हरमध्ये, काही अटी, उपमर्यादा, सह-पे इत्यादी असतील. परिणामी, हॉस्पिटलच्या खर्चाचा काही भाग विमाधारकाला भरावा लागेल. म्हणूनच एखाद्याने योग्य आरोग्य विम्यासाठी जावे जे अतिरिक्त ओझे ठरणार नाही.

आरोग्य, जीवन विम्यात फरक : टर्म लाइफ कव्हर कमी प्रीमियमसह उच्च सुरक्षा प्रदान करतील. हीच पॉलिसी हेल्थ कव्हरसाठी लागू होऊ शकत नाही. योग्य आरोग्य विमा न घेतल्यास अतिरिक्त खर्च करावा लागेल. मग ते अतिरिक्त ओझे होईल. शिवाय, कोणत्याही दोन कंपन्यांच्या पॉलिसींची तुलना प्रीमियमच्या आधारे करता येत नाही.

स्वतंत्र आरोग्य कवच घ्यावे : आजच्या अनिश्चिततेच्या काळात, करिअर निर्माते वारंवार नोकऱ्या बदलत आहेत. असे काही आहेत जे त्यांचे सध्याचे करिअर सोडून त्यांच्या आवडीनुसार आणि पसंतीच्या जीवनशैलीला अनुकूल अशा नोकऱ्यांना प्राधान्य देत आहेत. अशा व्यक्तींनी त्यांच्या कंपन्यांनी प्रदान केलेल्या समूह विमा पॉलिसीव्यतिरिक्त स्वतंत्र आरोग्य कवच अनिवार्यपणे घ्यावेत.

गंभीर आजारांनाही फायदा : अलीकडे, कंपन्या 60 पेक्षा जास्त प्रकारच्या गंभीर आजारांना कव्हर करणारी पॉलिसी ऑफर करीत आहेत. हे कर्करोग, हृदयविकाराचा झटका, मूत्रपिंड निकामी होणे, अवयव प्रत्यारोपण, अर्धांगवायू इत्यादींना लागू आहेत. काही पॉलिसी रु. पर्यंत प्रदान करीत आहेत. 1 कोटी नुकसानभरपाई सामान्यतः, आरोग्य पॉलिसी फक्त 8 ते 20 रोगांचा समावेश करतात. पॉलिसीची रक्कम हॉस्पिटलायझेशन आणि उपचारांच्या खर्चासाठी दिली जाईल.

अटी आणि शर्ती तपासा : पॉलिसी घेण्यापूर्वी, एखाद्याने अटी आणि शर्ती, सूट आणि उपमर्यादा पूर्णपणे तपासल्या पाहिजेत. याबाबत काही संभ्रम असल्यास तज्ञांचा सल्ला घेणे चांगले. फॅमिली डॉक्टरांनाही विश्वासात घेतले पाहिजे. जेव्हा एखादा रुग्ण आजारी पडल्यानंतर 30 ते 90 दिवस जगतो तेव्हाच नुकसानभरपाई देते अशा परिस्थितींबाबत नेहमी सावधगिरी बाळगली पाहिजे.