हैदराबाद : अलीकडे लोक डिजिटल पद्धतीने सोन्यात गुंतवणूक करण्यात ( Best Bet for Diversified Investments ) स्वारस्य दाखवत ( Investing in Gold and Silver ) आहेत. गुंतवणुकीला इक्विटीपुरते ( Diversified Investments ) मर्यादित न ठेवता, लोक त्यांच्या गुंतवणुकीचे पर्याय वाढवण्याचा ( Nippon India ETF Gold Bees ) प्रयत्न करीत ( Motilal Oswal Gold and Silver ETFs ) आहेत. सोने आणि चांदीमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी काही रक्कम निश्चित करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सोने-चांदीचे ईटीएफ सर्वोत्तम असल्याचे अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे.

अशा गुंतवणूकदारांसाठी, मोतीलाल ओसवाल म्युच्युअल फंडाने नुकतेच मोतीलाल ओसवाल गोल्ड अँड सिल्व्हर एक्स्चेंज ट्रेडेड फंड (ETFs) चे अनावरण केले आहे. या योजनेचा NFO 7 नोव्हेंबर रोजी संपेल. या NFO मध्ये किमान गुंतवणूक 500 रुपये आहे, तर अभिरूप मुखर्जी हे फंड व्यवस्थापक आहेत. या योजनेअंतर्गत, इतर म्युच्युअल फंडांचे सोने आणि चांदीचे ईटीएफदेखील येथे खरेदी केले जातात.

सोन्याच्या गुंतवणुकीसाठी इतर पर्यायांमध्ये ICICI प्रुडेन्शियल गोल्ड ईटीएफ, निप्पॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड बीस, एसबीआय-ईटीएफ गोल्ड, कोटक गोल्ड ईटीएफ आणि एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ यांचा समावेश आहे. तर चांदीच्या योजनांसाठी, ICICI प्रुडेन्शियल सिल्व्हर ईटीएफ, निप्पॉन इंडिया सिल्व्हर ईटीएफ आणि आदित्य बिर्ला सिल्व्हर ईटीएफ तपासले जाऊ शकतात.

एकूण गुंतवणुकीच्या रकमेपैकी 70 टक्के रक्कम गोल्ड ईटीएफसाठी आणि उर्वरित रक्कम चांदीच्या ईटीएफ युनिट्ससाठी राखून ठेवली जाऊ शकते. या योजना गुंतवणूकदारांसाठी आहेत. ज्यांना त्यांच्या गुंतवणुकीत विविधता आणण्याचा हेतू आहे. आदित्य बिर्ला सन लाइफ म्युच्युअल फंडाने एकल म्युच्युअल फंड योजनेद्वारे गुंतवणुकीत विविधता आणण्याच्या योजनेसह एक अभिनव फंडाचे अनावरण केले आहे.

ते म्हणजे आदित्य बिर्ला सन लाइफ मल्टी-इंडेक्स फंड ऑफ फंड्स (एफओएफ) आणि ही फंड ऑफर 10 नोव्हेंबर रोजी बंद होणार आहे. किमान गुंतवणूक रु. 100 निश्चित केली आहे. ही एक ओपन-एंडेड योजना आहे आणि विनोद भट्ट या योजनेचे निधी व्यवस्थापक आहेत. 'फंड ऑफ फंड्स' (एफओएफ) ही स्टॉक, बाँड्स किंवा इतर सिक्युरिटीजमध्ये थेट गुंतवणूक करण्याऐवजी इतर गुंतवणूक निधीचा पोर्टफोलिओ ठेवण्याची गुंतवणूक धोरण आहे. ते आकर्षक सोने-चांदी योजनांमध्येही गुंतवणूक करतात.

निधी व्यवस्थापक परिस्थितीनुसार काय गुंतवणूक करावी आणि किती गुंतवणूक करावी याचा निर्णय घेतील. असे म्हणता येईल की हा फंड गुंतवणूकदारांना वेगवेगळ्या योजनांची निवड न करता फंडांच्या मल्टी-इंडेक्स फंडाद्वारे त्यांचे पैसे वेगवेगळ्या साधनांमध्ये ठेवण्याची संधी प्रदान करतो.