हैदराबाद: जागतिक मंदी (Global recession) येण्याची शक्यता असल्याने, त्याचा सर्व देश, कंपन्या आणि व्यक्तींवर परिणाम (Financial crisis in world) होऊ शकतो. परिणामी आर्थिक अडचणींमुळे बहुतेक देशांमध्ये छाटणी आणि नोकऱ्यांचे नुकसान होऊ शकते. या येऊ घातलेल्या संकटातून भारतही सुटलेला नाही. अनपेक्षित बेरोजगारीसारखे धक्के सहन करण्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या तयार होण्यासाठी आपण काय करावे? जाणून घ्या. ((How to overcome financial difficulties)

पूर्ण नियोजन केले पाहिजे: भारत आर्थिक (Global economy) संकटाचे धक्के आत्मसात करण्यासाठी सज्ज होत आहे. तरीही, उर्वरित जग आर्थिक संकटात असताना आपला देश संपूर्ण परिणामापासून वाचू शकत नाही. गेल्या काही तिमाहीत महागाई प्रचंड वाढली आहे. शेअर बाजारातही वाढ आणि घसरण दिसून येते. अहवालानुसार अनेकांना त्यांच्या नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या. जेव्हा एखादी व्यक्ती अचानक नोकरी गमावते तेव्हा गोंधळ होतो. चिंताग्रस्त होणे स्वाभाविक आहे. अशा अपरिहार्य संकटाची चिंता करण्याऐवजी, आपण पूर्ण नियोजन केले पाहिजे आणि भविष्यातील अशा परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी खूप आधीच तयार राहिले पाहिजे.

पगाराच्या तिप्पट बचत करू शकतो: सर्वप्रथम, प्रत्येकाने कमाईच्या सुरुवातीपासूनच बचतीवर लक्ष केंद्रित करायला सुरुवात केली पाहिजे. आमच्याकडे तीन ते सहा महिन्यांचा खर्च आणि EMI (समान मासिक हप्ते) पूर्ण करण्यासाठी पुरेसे पैसे असले पाहिजेत. यासाठी आमच्या पगारातील 25 टक्के रक्कम आवर्ती ठेव योजनेत टाकण्यात यावी. असे केल्याने आपण 12 महिन्यांत आपल्या पगाराच्या तिप्पट बचत करू शकतो.

आकस्मिक निधी फिक्स डिपॉझिटमध्ये वळवला पाहिजे: कोणताही आकस्मिक निधी फिक्स डिपॉझिटमध्ये वळवला पाहिजे परंतु बचत खात्यात नाही. नोकरीतून बाहेर पडल्यावर पगार समजून दर महिन्याला काही रक्कम काढली पाहिजे. हे फक्त अत्यावश्यक वस्तू, घरभाडे आणि ईएमआयसाठी वापरावे.

अनियमित देयके: मासिक उत्पन्न नसताना एखाद्याला कर्ज काढावे लागते. शक्यतो त्यांनी उपलब्ध निधीशी जुळवून घ्यावे. तुमच्या नोकरीच्या क्षेत्रात छाटणी सुरू झाल्यास, सुरक्षितपणे क्रेडिट कार्ड वापरणे थांबवणे चांगले. अनावश्यक खर्चापासून दूर राहा. एकदा आपण आपली नोकरी गमावली की, आपण शक्य तितक्या प्रमाणात क्रेडिट कार्डपासून दूर राहिले पाहिजे कारण वेळेत बिले भरण्यात अडचणी येतील. अनियमित देयके आमच्या क्रेडिट इतिहासावर वाईट रीतीने प्रतिबिंबित होतील.

अधिशेष वाढण्यास मदत होईल: आर्थिक अडचणीच्या काळात खर्च मर्यादित करण्यासाठी खूप भेदभाव करणे आवश्यक आहे. अनावश्यक खर्च तुमच्या बजेटवर किती प्रभाव टाकत आहेत ते शोधा. प्रत्येक गोष्टीसाठी पर्याय असतील. महागडी उपकरणे खरेदी करणे आणि महागड्या हॉटेलमध्ये जाणे यापासून दूर राहणे श्रेयस्कर आहे. आपल्याला आपल्या काही इच्छांचा त्याग करावा लागेल. अशा कृतींमुळे आपले अधिशेष वाढण्यास मदत होईल.

आरोग्य पॉलिसी घेणे: सध्याच्या कंपनीच्या ग्रुप इन्शुरन्समध्ये समाविष्ट असूनही स्वत:हून स्वतंत्र आरोग्य पॉलिसी घेणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. जर नोकरी गेली तर ग्रुप कव्हरचे फायदे निघून जातात. नोकरी गमावताना कोणताही आजार गंभीर आर्थिक समस्या निर्माण करेल. सर्व बचत वैद्यकीय खर्चावर जाईल. नोकरीतून बाहेर पडल्यानंतर, आम्ही भविष्य निर्वाह निधी (PF) आणि इक्विटी (Savings and contingency funds) काढू नये. प्रथम, आपण आपला आकस्मिक निधी वापरला पाहिजे.