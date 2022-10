हैदराबाद : 'सर्वांसाठी एक पॉलिसी' ही एक ( Pay as You Consume ) जुनी म्हण आहे, कारण सामान्य विमा कंपन्या ( Pay As You Go is an Add on Cover ) आता विशेषत: पॉलिसीधारकांसाठी त्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन पॉलिसी ( Using Modern Technology ) ऑफर करण्याची स्पर्धा करीत आहेत. ते त्यांच्या ग्राहकांना कोणत्याही अडचणीशिवाय ( Motor Insurance ) पॉलिसी देण्यासाठी कठोर परिश्रम घेत आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्तम उत्पादने आणि सेवा प्रदान करणे कारण पॉलिसीधारकांना नेहमी काहीतरी नवीन हवे असते.

त्याचबरोबर पॉलिसी घेताना त्यांना जास्त पैसे खर्च करायचे नाहीत. यांसह, विमा कंपन्यादेखील त्यानुसार पॉलिसी आणत आहेत. मोटार वाहन विम्यामध्ये अलीकडच्या काळातील क्रांतिकारक बदल म्हणता येईल. हा दृष्टीकोन अनेक विकसित देशांमध्ये आधीपासूनच मोठ्या प्रमाणावर वापरला जातो. भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने अलीकडेच आपल्या देशात या प्रकारच्या पॉलिसींना मान्यता दिली आहे.

पे-जसे-आपण-उपभोग हे एक अॅड-ऑन कव्हर आहे, जे सर्वसमावेशक मोटर विमा पॉलिसी अंतर्गत येते. हे पॉलिसीधारकाला त्याच्या वाहनाच्या वापरावर आधारित कव्हरेज निवडण्याचे स्वातंत्र्य देते. भरलेला प्रीमियम प्रवास केलेल्या अंतरावर अवलंबून असतो आणि कव्हरेज निवडले जाते. विमा कंपनीने ऑफर केलेल्या विविध स्लॅबमधून ते निवडले जाऊ शकते. हे विमाकर्त्यापासून विमाकर्त्यापर्यंत बदलतात.

आम्ही पूर्व-निर्धारित वापर मर्यादा ओलांडल्यास आम्ही काय करावे? काळजी करण्याची गरज नाही. या टप्प्यावर, तुम्ही दुसर्‍या अतिरिक्त कॉलमवर स्विच करू शकता आणि पॉलिसी टॉप अप करून विमा संरक्षण सुरू ठेवू शकता. सामान्यतः, वाहन विम्याचे प्रीमियम वाहनाचे मॉडेल आणि वयानुसार ठरवले जाते. PAYC मध्ये, या व्यतिरिक्त, तुम्ही किती प्रवास करता ते पाहून प्रीमियम निर्धारित केला जातो. हे तुम्हाला तुमच्या वैयक्तिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी पॉलिसी तयार करण्यात मदत करू शकते.

तंत्रज्ञानाने... PAYC प्रणालीमध्ये टेलिमॅटिक्स हे एक अतिशय महत्त्वाचे साधन आहे. हे उपकरण विमाधारकाच्या वाहनात बसवले जाते. हे वाहनाने प्रवास केलेल्या अंतरावर सतत लक्ष ठेवते. डिव्हाइस ड्रायव्हर्सच्या वर्तनावर देखील लक्ष ठेवतात. वेग, ब्रेक आणि ड्रायव्हिंग माहिती गोळा करण्यासाठी आणि विश्लेषण करण्यासाठी विमा कंपन्या विशेष अॅप्स देखील वापरतात. उत्तम ड्रायव्हिंग वर्तन असलेल्यांना प्रीमियममध्ये सवलती देखील दिल्या जातात.

कोणासाठी योग्य... पे-एज-यू-कंझ्युम (PAYC) रायडर वाहने लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी वापरणाऱ्यांना अनुकूल आहेत असे म्हणता येईल. ज्यांच्याकडे एकापेक्षा जास्त वाहने आहेत त्यांना या सुविधेचा लाभ घेता येईल. जे स्वतःचे वाहन जपून वापरतात ते देखील या प्रकारच्या धोरणाचा विचार करू शकतात. तुम्ही वाहन कसे वापराल याचा विचार करा. त्यानंतरच हा नवीन रायडर निवडण्याचा प्रयत्न करा, असे बजाज अलियान्झ जनरल इन्शुरन्सचे मुख्य वितरण अधिकारी आदित्य शर्मा सांगतात.