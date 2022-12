हैदराबाद : कमी क्रेडिट स्कोअरमुळे (Low credit score ) कर्ज किंवा क्रेडिट कार्ड घेणे कठीण होते. नोकरीभरती करतानाही कंपन्या हा स्कोअर बघत आहेत. 3-अंकी गुण तुमच्या आर्थिक स्थितीची बेरीज करतात आणि कर्ज मंजूरीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात. बर्‍याचदा, किरकोळ समस्यांमुळे तुमची स्कोअर कमी होऊ शकतो. तुमचा क्रेडिट स्कोअर उच्च ठेवण्यासाठी तुम्हाला काय (How to improve credit score) करावे लागेल? वाचा सविस्तर... (Credit score vital for loan)

कारणांचे विश्लेषण करा : तुमचा स्कोअर खूपच कमी असल्यास लगेच कारणांचे विश्लेषण करा. काहीवेळा तुमच्या क्रेडिट अहवालातील छोट्या चुकांमुळे तुमचा स्कोअर कमी होऊ शकतो. रेटिंग एजन्सीशी संपर्क साधून ते दुरुस्त केले जाऊ शकते. तुम्हाला गरज नसतानाही कर्जासाठी अर्ज केल्याने तुमचा क्रेडिट स्कोअर खराब होऊ शकतो. त्यामुळे सावध राहा. सावकार साधारणत: ७५० पेक्षा जास्त स्कोअर असलेल्या अर्जांचा विचार करतात. सावधगिरी बाळगा. तुम्हाला कर्ज नाकारले गेल्यास तुमचा स्कोअर आणखी घसरण्याची शक्यता आहे. (Did your credit score go down?)

बिले जलद भरण्याची योजना करा : तुमचे क्रेडिट रेटिंग सुधारण्यासाठी तुमच्या कर्जावर नियंत्रण मिळवा. तुमच्या सर्व कर्जांवर बारकाईने नजर टाका. उच्च व्याजाची कर्जे आणि क्रेडिट कार्डची बिले जलद भरण्याची योजना करा. यामुळे इतर कर्जांवर काही नियंत्रण मिळते. यामुळे तुमचा स्कोअर वाढवणे देखील सोपे होईल. क्रेडिट कार्ड वापराचे प्रमाण शक्य तितके कमी ठेवावे. कार्ड त्याच्या क्रेडिट मर्यादेच्या 30 ते 40 टक्क्यांपेक्षा जास्त वापरले जाऊ नये.

सकारात्मक किंवा नकारात्मक परिणाम : कर्जाचे हप्ते आणि कार्डची बिले वेळेवर भरण्याची सवय झाली पाहिजे. हा एक घटक आहे जो तुमच्या गुणांवर सकारात्मक किंवा नकारात्मक परिणाम करेल. एवढ्या वर्षात तुम्ही राखलेल्या स्कोअरचे नुकसान करण्यासाठी एक उशीरा पेमेंट पुरेसे आहे. तुमची सर्व क्रेडिट कार्ड बिलाची देयके थेट तुमच्या बँक खात्यातून भरली गेली आहेत याची खात्री करा.

कोणत्याही अडचणीशिवाय हप्ते भरणे शक्य : तुमच्याकडे खूप जास्त शून्य-सुरक्षा कर्ज असल्यास, त्याचा क्रेडिट स्कोअरवर नकारात्मक परिणाम होईल. गृहकर्ज आणि सोन्यावरील कर्ज असावे. यामुळे तुमचा स्कोअर चांगला होईल. जेव्हा ईएमआय बोजड वाटतात तेव्हा कर्जाच्या अटींमध्ये बदल करा. कर्जाचा कालावधी वाढवून हप्त्याची रक्कम कमी केली जाऊ शकते. यामुळे कोणत्याही अडचणीशिवाय हप्ते भरणे शक्य होते.

जास्त कर्जासाठी अर्ज करू नका : आर्थिक शिस्त महत्त्वाची आहे. एका वेळी एकापेक्षा जास्त कर्जासाठी अर्ज करू नका. बँकांना वाटते की तुम्ही कर्जासाठी हतबल आहात. अशा प्रकारे, प्रत्येक वेळी अर्ज करताना तुमचा स्कोअर कमी होईल. स्कोअर कमी असताना, शक्य तितक्या नवीन कर्जासाठी अर्ज न करणे चांगले.

क्रेडिट रिपोर्ट नियमितपणे तपासा : तुमचा क्रेडिट रिपोर्ट नियमितपणे तपासा. हे तुम्हाला अहवालातील कोणत्याही त्रुटी त्वरित सुधारण्यास सक्षम करेल. कार्ड बिल न भरल्यामुळे स्कोअर प्रभावित झाल्यास, तुम्ही एकाच वेळी रक्कम भरण्याचा प्रयत्न करू शकता. कोणताही वाद झाल्यास बँक, कार्ड कंपनी आणि क्रेडिट ब्युरोकडे तक्रार करावी.