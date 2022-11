हैदराबाद : आजकाल अधिकाधिक लोक गृहकर्ज शोधत आहेत. परंतु, ते मिळवण्याच्या प्रक्रियेत त्यांना अनेक अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो. येथे क्रेडिट स्कोअरची पायरी ( Credit Score Plays Key Role in Getting Loans ) आहे. जी आमच्या एकूण आर्थिक शिस्तीचा निर्देशांक ( Loan Repayment History ) आहे. जर तुमचा क्रेडिट स्कोअर जास्त ( Collaterals Show Your Repayment Capacity ) असेल, तर त्या स्वप्नातील घरासाठी कर्ज मिळवण्यात ( Timely Repayments Determine Credit Score ) अर्धी लढाई जिंकली ( Home Loans Given Based on Credit Score ) जाते.

बॅंक तुम्हाला कर्ज देताना तुमचा प्रथम क्रेडिट स्कोअर पाहते : 300 ते 900 स्कोअर कार्ड तुमची कर्जाची परतफेड करण्याची क्षमता दर्शवते. हा सर्व महत्त्वाचा क्रेडिट स्कोअर ठरवण्याचा आधार म्हणजे परतफेडीमधील ट्रॅक रेकॉर्ड. बँका आणि वित्तीय संस्थांना क्रेडिट स्कोअरवर एका नजरेने संभाव्य कर्जदारांबद्दल सहज कल्पना येते. या पार्श्वभूमीवर आवश्यक कर्ज मिळण्याची शक्यता वाढवण्यासाठी तुमचा क्रेडिट स्कोअर कसा सुधारायचा ते आपण पाहणार आहोत.

क्रेडिट स्कोअर उत्तम ठेवण्यात तुमचा कर्ज परतफेडीचा तपशील महत्त्वाचा : तुमचा क्रेडिट स्कोअर ठरवण्यात सर्वात महत्त्वाची भूमिका तुमचा वेळेवर कर्ज परतफेडीचा रेकाॅर्ड ( Loan Repayment History ) असतो. शेवटच्या तारखेपूर्वी पेमेंट केले जावे आणि कोणत्याही विलंबाचा प्रतिकूल परिणाम होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी. तुमच्या क्रेडिट कार्ड मर्यादेचा मागोवा ठेवा आणि कधीही 30 टक्क्यांपेक्षा जास्त खर्च करू नका. एकदा तुम्ही तुमच्या क्रेडिट कार्डवर जास्त खर्च केल्यावर, वित्तीय संस्था असा निष्कर्ष काढतील की, तुम्ही कर्जावर अवलंबून आहात. क्रेडिट कार्डची बिले नियमित भरली पाहिजेत. वेळेवर परतफेड केल्याने तुमच्या आर्थिक शिस्तीबद्दल माहिती मिळेल ज्यामुळे तुमचा क्रेडिट स्कोअर वाढेल.

तुमचा क्रेडिट स्कोअर सुधारण्यासाठी जामीनआधारित कर्जदेखील घेतली पाहिजेत : केवळ शून्य संपार्श्विक कर्जासाठी जाणेदेखील तुमच्या क्रेडिट स्कोअरवर विपरित परिणाम करेल. एकूण स्कोअर सुधारण्यासाठी काही जामीन-आधारित कर्जेदेखील घेतली पाहिजेत. संपार्श्विक प्रदान करण्याची तुमची क्षमता वित्तीय संस्थांमध्ये कोणत्याही अडचणींविरुद्ध तुमच्या परतफेड क्षमतेबद्दल आत्मविश्वास निर्माण करेल. संपार्श्विकांसह आणि त्याशिवाय कर्जांचे मिश्रण क्रेडिट स्कोअरवरील प्रतिकूल परिणाम कमी करेल.

तुम्हाला आर्थिकबाजूने सक्षम होण्याकरिता तुमचा क्रेडिट अहवाल वेळोवेळी तपासा : कोणत्याही विसंगती दूर करण्यासाठी तुमचे क्रेडिट अहवाल वेळोवेळी तपासा. तुमच्या सूचनेशिवाय, कर्ज आणि क्रेडिट कार्ड जारी केले जाऊ शकतात. तुमच्या माहितीशिवाय होणार्‍या फसव्या व्यवहारांमुळे तुमच्या क्रेडिट अहवालात खोटी माहिती येऊ शकते. तुमच्या क्रेडिट रिपोर्टमध्ये अशी कोणतीही खोटी माहिती दिसून आल्यास, ती दुरुस्त करण्यासाठी तुमच्या बँक आणि क्रेडिट ब्युरोशी त्वरित संपर्क साधा.

क्रेडिट स्कोअर आणि अहवालांबद्दल अनेक निराधार कल्पना : क्रेडिट स्कोअर आणि अहवालांबद्दल अनेक निराधार कल्पना आहेत. लोकांना असे वाटते की, फक्त बँका आणि वित्तीय संस्था या क्रेडिट अहवालांचे परीक्षण करतात. पण, विमा आणि मोबाईल फोन कंपन्याही हे अहवाल तपासतात. काही वेळा, फर्मचे व्यवस्थापनदेखील एखाद्याला कामावर ठेवण्यापूर्वी क्रेडिट अहवाल पाहतील.

क्रेडिट रिपोर्ट नियमितपणे तपासल्याने तुमच्या स्कोअरवर कोणताही परिणाम होत नाही : तुमचे क्रेडिट रिपोर्ट नियमितपणे तपासल्याने तुमच्या स्कोअरवर कोणताही परिणाम होणार नाही. हे तुम्हाला तुमच्या आर्थिक वर्तनावर नियंत्रण ठेवण्यास मदत करेल. भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) च्या नियमांनुसार, आम्हाला कोणत्याही क्रेडिट ब्युरोकडून वर्षातून एकदा मोफत क्रेडिट रिपोर्ट मिळण्याची पात्रता आहे. तुमचे उत्पन्नाचे तपशील क्रेडिट स्कोअरमध्ये परावर्तित होणार नाहीत, जे फक्त तुमचे कर्ज आणि तुमच्या क्रेडिट कार्डचे तपशील दर्शवतात. त्यामुळे, एखाद्याने सर्व खोट्या समजुती बाजूला ठेवून त्यांना आवश्यक असलेले गृहकर्ज मिळविण्यासाठी त्यांचा क्रेडिट स्कोअर सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. सध्या गृहकर्जाचे व्याजदर जास्त आहेत. चांगला क्रेडिट स्कोअर तुम्हाला व्याजदरात थोडीशी कपात करेल. हे तुमची कर्ज पात्रता वाढवेल.