हैदराबाद : कोविड-19 नंतर प्रथमच ग्राहकांच्या खरेदीने ( Covid Effect On Consumer Behaviour ) या दिवसांत लक्षणीय गती ( Credit Card Offers ) घेतली ( Consumer Purchases Picked Up ) आहे. यानंतर, आमच्याकडे दररोज नवीन क्रेडिट कार्ड ( Festival Offers on Credit Cards ) आणि सुलभ कर्ज ऑफरचा भडिमार होत ( Consumer Behaviour after Covid ) आहे. ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी आणि त्यांचा आधार वाढवण्यासाठी बँका सर्वतोपरी प्रयत्न करीत ( Credit Card Offers Bombarding You ) आहेत. त्यांनी सणांच्यादरम्यान विशेष ऑफर दिल्या आहेत. 2022 वर्ष संपत असताना, ते पुन्हा मोठ्या संख्येने त्या ऑफर घेऊन येत आहेत.

प्रत्येकाला क्रेडिट कार्डची सखोल माहिती असणे आवश्यक : या पार्श्‍वभूमीवर, प्रत्येकाला क्रेडिट कार्डची सखोल माहिती असणे आवश्यक आहे. सर्वप्रथम, एखाद्याचे उत्पन्न, क्रेडिट स्कोअर आणि कर्जाचा इतिहास क्रेडिट कार्डमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. आतापर्यंत कोणतेही क्रेडिट कार्ड किंवा कर्ज नसल्यास, नवीन कार्डवर फक्त प्राथमिक लाभ दिले जातील. जर एखाद्याला उत्कृष्ट परतफेड रेकॉर्डसह विद्यमान कर्ज मिळाले असेल, तर प्रीमियम लाभांसह कार्ड जारी केले जातील. तुमचा क्रेडिट स्कोअर 750 च्या वर असल्यास, क्रेडिट कार्ड मिळवणे सोपे आहे.

कार्ड घेण्यामागचा उद्देशही खूप महत्त्वाचा : तथापि, ज्यांचे उत्पन्न स्थिर नाही त्यांनी क्रेडिट कार्ड घेण्यापूर्वी दोनदा विचार करावा. सामान्य क्रेडिट कार्डाऐवजी, त्यांनी मुदत ठेवीशी जोडलेले कार्ड घ्यावे. कार्ड घेण्यामागचा उद्देशही खूप महत्त्वाचा आहे. रोजच्या जीवनशैलीच्या खर्चासाठी की विशेष खरेदीसाठी? क्रेडिट कार्ड कोणत्या गरजांसाठी वापरता येईल याबाबत स्पष्टता मिळायला हवी.

अधिक ऑफर आणि सवलती देणार्‍या क्रेडिट कार्डांना प्राधान्य : जर एखाद्याने ऑनलाइन खरेदी अधिक केली, तर या श्रेणीतील अधिक ऑफर आणि सवलती देणार्‍या क्रेडिट कार्डांना प्राधान्य दिले पाहिजे. नवीन कार्डे सवलतीच्या नावाखाली खरेदीला प्रोत्साहन देत आहेत, पण त्याचा आपल्याला किती फायदा होईल याचे विश्लेषण केले पाहिजे. भविष्यात लाभ देणारे कार्ड घेण्याचा उपयोग नाही. काही कार्डे इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड डिलिव्हरी आणि अशा ब्रँडशी करार करून ऑफर देतात. तुम्हाला यातून फक्त एकदाच फायदा मिळतो परंतु नियमितपणे नाही.

एका वर्षातील खरेदीवरील कमाल मर्यादा : बँकांचे म्हणणे आहे की, ते जारी करताना ते विनामूल्य क्रेडिट कार्ड देत आहेत. पण, ते काही अटी घालतील. एका वर्षातील खरेदीवरील कमाल मर्यादा. काही कार्डे वार्षिक शुल्क गोळा करतात आणि अतिरिक्त फायदे देतात, जे आमच्यासाठी दैनंदिन जीवनात उपयुक्त असतात. यामध्ये प्रामुख्याने हॉटेल चेक-इन, गोल्फ कोर्स, विमानतळावरील लाउंज दरम्यान सवलतींचा समावेश होतो. जर तुम्ही वारंवार प्रवास करत असाल तर अशी कार्डे उपयुक्त ठरतील.

अनेक क्रेडिट कार्ड कंपन्या इतर कंपन्यांशी हातमिळवणी करून को-ब्रँडेड कार्ड ऑफर करतात : अनेक क्रेडिट कार्ड कंपन्या इतर कंपन्यांशी हातमिळवणी करून को-ब्रँडेड कार्ड ऑफर करीत आहेत. तुमचा अशा ब्रँडशी अधिक संबंध असल्यास ते फायदेशीर ठरतील. या संदर्भात तुम्हाला अधिक बक्षिसे आणि सवलती मिळू शकतात. अन्यथा, या कार्डांचा पुरेसा फायदा होणार नाही.

बिलिंग तारखांबाबत जागरूकता ठेवा : नवीन क्रेडिट कार्ड घेण्यापूर्वी, अटी आणि शर्तींबद्दल संपूर्ण माहिती जाणून घ्या. बिलिंग तारखांबाबत जागरूकता ठेवा. बिले वेळेवर भरली तरच फायदे मिळतील. किमान पेमेंट आणि बिल थकबाकीवर जास्त व्याजदर लागेल. क्रेडीट कार्ड कधीही एनकॅश करू नका कारण यावर 36 ते 40 टक्के वार्षिक दर वसूल केला जाईल. तुमच्याकडे आधीच क्रेडिट कार्ड असल्यास, फक्त अपरिहार्य परिस्थितीत आणखी एक घ्या पण ते मोफत दिले जात असल्यामुळे नाही.