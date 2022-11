हैदराबाद : कॅशलेस क्लेम हे विमा कंपन्यांद्वारे ऑफर केले ( Cashless Claim Feature in Health Covers ) जाणारे पॉलिसीधारकांसाठी अनुकूल ( Insurance Claim Limits and Riders ) वैशिष्ट्य आहे. हे वैद्यकीय आणीबाणीच्या वेळी मोठा दिलासा देते आणि वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीत पैसे जमा करण्यासाठी ( Health Insurance Companies ) स्तंभ ते पोस्टापर्यंत धावण्यापासून आम्हाला वाचवते. कॅशलेस फीचर अंतर्गत, संबंधित विमा कंपन्या हॉस्पिटलायझेशनची बिले थेट भरतील. तथापि, कधीकधी अनपेक्षित समस्या ( Cashless Claim Unexpected Problems Crop Up ) उद्भवतात. आपण काय केले पाहिजे?

कॅशलेस पॉलिसींमध्‍ये होतो आंशिक दाव्‍यांचा निपटारा : कॅशलेस पॉलिसींमध्‍ये उद्भवू शकणारी एक प्रमुख समस्या म्हणजे आंशिक दाव्‍यांचा निपटारा होय. येथे, कंपनी वैद्यकीय उपचार खर्चासाठी निश्चित रक्कम देते. पॉलिसीधारकाला अतिरिक्त उपचारांसाठी प्रलंबित रक्कम भरावी लागेल आणि नंतर त्या रकमेच्या मागणीकरिता दावा दाखल करावा लागेल. उदाहरणार्थ, एका कंपनीने कॅशलेस क्लेमसाठी 30,000 रुपये दिले, परंतु नंतर पॉलिसीधारकाला पुन्हा एकदा हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आणि उपचारासाठी 10,000 रुपये अतिरिक्त खर्च केले. ही रक्कम प्रथम पॉलिसीधारकाने भरावी आणि नंतर कंपनीकडे दाव्यासाठी संपर्क साधावा लागतो.

कॅशलेस पॉलिसींमध्‍ये विमा कंपनीने मंजूर केलेल्या नेटवर्क हॉस्पिटलमध्येच सामील व्हावे : पॉलिसीधारकांसाठी आवश्यक असलेली आणखी एक खबरदारी म्हणजे संबंधित विमा कंपनीने मंजूर केलेल्या नेटवर्क हॉस्पिटलमध्ये सामील होणे. जर, कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत, रुग्णाला नेटवर्क नसलेल्या रुग्णालयात दाखल केले असेल, तर विमा कंपनी कॅशलेस दाव्यावर प्रक्रिया करणार नाही. अशा परिस्थितीत, पॉलिसीधारकास त्यांच्या बाजूने उपचाराचा खर्च भरावा लागेल आणि नंतर सर्व आवश्यक क्लिनिकल कागदपत्रे आणि बिले यांच्यासह दावा अर्ज सादर करावा लागेल. त्यामुळे, ज्या कंपनीशी करार केला आहे त्या नेटवर्क हॉस्पिटलची यादी सुरुवातीलाच तपासली पाहिजे.

कॅशलेस पाॅलिसीमध्ये कंपनीला आवश्यक कागदपत्रे प्रदान करणे गरजेचे : कॅशलेस उपचारांतर्गत, पॉलिसीधारकाने बिल प्रक्रियेत भविष्यातील समस्या टाळण्यासाठी कंपनीला आवश्यक कागदपत्रे प्रदान करण्याचे सुनिश्चित केले पाहिजे. विशेषतः, पॉलिसीधारकाने पूर्वअधिकृतीकरण फॉर्म तृतीय पक्ष प्रशासकाकडे (TPA) न चुकता सबमिट केला पाहिजे. TPA द्वारे जारी केलेले हेल्थ कार्ड नेहमी हातात ठेवणे चांगले. सामान्य हॉस्पिटलायझेशनच्या बाबतीत, कॅशलेस क्लेम प्रक्रियेअंतर्गत लाभ मिळविण्यासाठी अधिकृतता फॉर्म आणि इतर कागदपत्रे सादर करावीत.

वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीत कॅशलेस क्लेम प्रोसेसिंग एक आव्हान : वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीत कॅशलेस क्लेम प्रोसेसिंग एक आव्हान आहे. काही शस्त्रक्रिया तातडीने कराव्या लागतील. विलंब टाळण्यासाठी डॉक्टर त्वरित बिले भरण्यास सांगू शकतात. त्यानंतर, पॉलिसीधारक थेट पैसे देऊ शकतात आणि नंतर विमा कंपन्यांकडून रकमेवर दावा करू शकतात. यासाठी, ऑनलाईन बिल सेटल करण्यासाठी मजबूत नेटवर्क असलेली कंपनी निवडणे चांगले.

कॅशलेस पाॅलिसीअंतर्गत बरेच आजार येत नाहीत : काही उपचार कॅशलेस हेल्थ क्लेम्स अंतर्गत येत नाहीत. यामध्ये वेगवेगळी धोरणे वेगवेगळे नियम पाळावी लागतात. सामान्यतः, दस्तऐवजीकरण शुल्क, नियमित तपासणी आणि विशेष वैद्यकीय चाचण्या कॅशलेस दाव्यांच्या अंतर्गत येत नाहीत. त्यामुळे, पॉलिसीधारकांना या संदर्भात कोणतीही कंपनी ऑफर करीत असल्यास सवलतींबद्दल आगाऊ शोधून काढावे लागेल.

विमा कंपनीने सेट केलेल्या प्रोटोकॉलचे पालन करणे महत्त्वाचे : विमा कंपनी किंवा टीपीए किंवा पॉलिसीधारक यापैकी एकाने कॅशलेस क्लेममध्ये चूक केल्यास पॉलिसीधारक अंतिम तोटा होईल हे सत्य आपण विसरू नये. म्हणूनच आरोग्य धोरण स्वतः घेण्यापूर्वी सर्व तथ्य तपासण्यासाठी योग्य परिश्रम घेतले पाहिजे. एखाद्याने नेटवर्क हॉस्पिटल्स, पॉलिसीमध्ये समाविष्ट असलेल्या रोगांची यादी आणि कंपन्यांनी देऊ केलेल्या सवलतींबद्दल चौकशी करावी. त्याच वेळी, दावा प्रक्रियेदरम्यान विमा कंपनीने सेट केलेल्या प्रोटोकॉलचे पालन करणे महत्त्वाचे आहे.