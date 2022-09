हैदराबाद: वृद्ध लोकांमध्ये एक मोठा प्रश्न उद्भवतो की, ते विमा पॉलिसी घेण्यास पात्र आहेत की नाही ( elderly people eligible for insurance policy or not ). ते कोणत्या प्रकारच्या कव्हरसाठी प्रयत्नशील आहेत यावर हे सर्व अवलंबून आहे. पॉलिसी घेण्यापूर्वी आपण आपल्या गरजांचे मूल्यांकन केले ( Evaluating before taking the policy ) पाहिजे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वार्षिकी धोरणे पुरेशी असू शकतात. संरक्षणापुरते मर्यादित टर्म पॉलिसी मिळणे काहीसे अवघड आहे. आरोग्याची कोणतीही समस्या नसल्यास जास्त प्रीमियम भरून पॉलिसी घेता ( Aged people should take life covers ) येते. जरी एखाद्याला आधीच अस्तित्वात असलेल्या आजारांनी ग्रासले असले तरीही, प्रीमियम लोडिंग विशिष्ट मर्यादेच्या अधीन असेल. विमा कंपनी केवळ अपवादात्मक परिस्थितीत पॉलिसी नाकारते. त्यामुळे वृद्धापकाळाची पर्वा न करता विमा पॉलिसी न चुकता घ्यावी.

जीवन विमा योजना निवडताना ( While choosing a life insurance plan ) आपण खूप काळजी घेतली पाहिजे. जीवन विमा पॉलिसीचे अनेक प्रकार आहेत ( Many types of life insurance policies ). काही केवळ सुरक्षिततेपुरते मर्यादित असतात तर काही दीर्घकालीन गुंतवणुकीत मदत करतात. काही योजना निवृत्तीनंतर पेन्शन देतात. इतर काही धोरणे शेअर बाजारावर आधारित आहेत. अशी धोरणे आहेत जी आजीवन संरक्षण देतात. त्यामुळे, विमा योजनांची तुलना एका किंवा दुसर्‍या गुंतवणूक कार्यक्रमाशी केली जाऊ शकत नाही.

त्याच वेळी, एका विशिष्ट श्रेणीच्या धोरणाची तुलना वेगळ्या श्रेणीच्या धोरणाशी केली जाऊ शकत नाही. साधारणपणे, जीवन विमा पॉलिसी दीर्घकालीन योजना ( Life insurance policy long term plan )असतात. ते पॉलिसीधारकांनी भरलेल्या प्रीमियमवर कर सूट देतात. पॉलिसीधारकाला काही अनपेक्षित घडल्यास ते नुकसान भरपाई देखील देतात ( The policyholder gets compensation ). असे फायदे गुंतवणूक आधारित योजनांमध्ये मिळणार नाहीत.

युनिट-लिंक्ड इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन्स ( ULIPs ) दोन उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी उपयुक्त आहेत - दोन्ही लाइफ कव्हर आणि दीर्घकालीन गुंतवणूक - नवीन ULIP योजनांमध्ये, प्रीमियम पेमेंट तुलनेने कमी ( Premium payments are relatively low ) आहेत. अनपेक्षित खर्च असल्यास आपण आंशिक पैसे काढू शकतो. दाव्यांच्या पेमेंटमध्ये अडथळे येत असताना पॉलिसीधारकांनी काय करावे? ( What should policyholders do ) विमा कंपनी भरपाई देण्यास तयार नसेल तेव्हा काय करावे? विमा कंपनीचे मूळ तत्व म्हणजे पॉलिसीधारकाला पॉलिसीमध्ये नमूद केलेली भरपाई काही घडल्यास ती देणे.

पॉलिसीधारक आणि कंपनी यांच्यात विश्वासाचा करार आहे. म्हणून, पॉलिसी घेणार्‍या व्यक्तीने सर्व आवश्यक तपशील प्रदान करणे आवश्यक आहे. आरोग्य, आर्थिक स्थिती आणि सवयी याविषयी तपशील स्पष्टपणे शेअर करावा. प्रीमियम पेमेंट कोणत्याही डीफॉल्टशिवाय नियमित असावे ( Premium payments should be regular without default ). हे सर्व तपशील नीट दिल्यास, काहीही झाले तरी नुकसान भरपाई देण्यास विलंब होणार नाही. आजच्या डिजिटल युगात, दाव्यांचे पेमेंट जलद आणि त्रासमुक्त आहे.

व्यक्ती आणि कुटुंबाच्या वेगवेगळ्या आर्थिक गरजा असतात, त्या कधीही सारख्या नसतात. एका व्यक्तीसाठी चांगले धोरण दुसऱ्यासाठी आकर्षक असू शकत नाही. हे लक्षात घेऊन तुमची आर्थिक गरज आणि भविष्यातील उद्दिष्टे लक्षात घेऊन धोरणे निवडली पाहिजेत. शंका असल्यास आपण तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊ शकतो. इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीच्या ( India First Life Insurance Company ) एमडी आणि सीईओ आरएम विशाखा म्हणतात, अनिश्चितता आणि कठीण काळात, फक्त योग्यरित्या निवडलेले धोरण तुमच्या बचावासाठी कामी येईल.

