नवी दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानीत 24/7 ऑपरेट ( Amazon Among 314 Entities ) करण्यासाठी मंजुरी मिळालेल्या 314 अर्जदारांपैकी ( Amazon India is Among 314 Applicants ) अ‍ॅमेझॉन इंडियाचा ( Amazon India ) समावेश आहे. यासंबंधीची अधिसूचना एका आठवड्यात जारी केली ( Granted Approval to Operate 24/7 in National Capital ) जाईल, असे दिल्लीच्या लेफ्टनंट गव्हर्नर कार्यालयातील एका अधिकाऱ्याने रविवारी सांगितले. सुमारे तीन वर्षांपूर्वी कंपनीने अर्ज सादर केला होता.

"अ‍ॅमेझॉन इंडिया अशा अर्जदारांपैकी एक आहे ज्यांच्या अर्जाला राष्ट्रीय राजधानीत 24/7 आधारावर त्यांचा व्यवसाय चालवण्यासाठी आणि चालू ठेवण्यासाठी मंजुरी मिळाली आहे," असे अधिकाऱ्याने सांगितले. अ‍ॅमेझॉनला पाठवलेल्या ई-मेल क्वेरीला कोणतेही उत्तर मिळाले नाही. या मंजुरीमुळे दिल्लीत अमेझॉनद्वारे चोवीस तास उत्पादनांची डिलिव्हरी करता येईल. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांनी यासंबंधीची अधिसूचना सात दिवसांत जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

दिल्लीत गुंतवणूकदार आणि व्यवसायासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्यासाठी अशा अर्जांची काटेकोर वेळेत निपटारा करण्यात यावा, असे आदेश LG ने दिले आहेत."पुढील आठवड्यापासून हॉटेल, रेस्टॉरंट्स, भोजनालयांपासून ते अन्न, औषधांच्या ऑनलाइन वितरण सेवांपर्यंतच्या ३०० हून अधिक आस्थापना. केपीओ आणि बीपीओ व्यतिरिक्त लॉजिस्टिक्स आणि इतर आवश्यक वस्तू, वाहतूक आणि प्रवास सेवा, राष्ट्रीय राजधानीत 24X7 आधारावर त्यांचा व्यवसाय चालवण्यास आणि चालू ठेवण्यास सक्षम असतील,” एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

दिल्ली शॉप्स अँड एस्टॅब्लिशमेंट अॅक्ट, 1954 च्या कलम 14, 15 आणि 16 अंतर्गत सवलत देणारा निर्णय, रोजगार निर्मितीला चालना देईल. शहरातील सकारात्मक आणि अनुकूल व्यवसाय वातावरणास चालना देईल, असे ते म्हणाले. एलजीने कामगार विभागाला भविष्यात विलंब होणार नाही, याची खात्री करण्याचे निर्देश दिले आहेत. व्यवसाय सुलभतेशी संबंधित अर्ज निकाली काढण्यासाठी प्रलंबित असलेल्या कारणांसह पारदर्शक आणि प्रभावी देखरेखीसाठी एक यंत्रणा विकसित केली जाईल, असेही ते म्हणाले.