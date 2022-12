नवी दिल्ली: एक ऐतिहासिक पाऊल म्हणून, एअरलाइन कंपनी एअर इंडिया एअरबस आणि बोईंगकडून तब्बल 500 जेटलाइनर्स 500 jetliners from Airbus and Boeing खरेदी करण्यासाठी कोट्यवधी डॉलर्सची ऑर्डर देण्याची शक्यता Air India likely to buy 500 aircraft worth billions आहे, अशी माहिती उद्योगातील सूत्रांनी दिली आहे. हा करार टाटा ग्रुप कंग्लोमरेटच्या मालकाने एअरलाइन कंपनीच्या पुनरुज्जीवनाचा एक भाग आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या ऑर्डरमध्ये एअरबस A350 आणि बोईंग 787 आणि 777 सह सुमारे 400 नॅरो-बॉडी जेट आणि 100 किंवा त्याहून अधिक वाइड-बॉडी जेटचा समावेश असेल. अब्ज डॉलर्सच्या कराराला अंतिम टच दिलेला नसतानाही नाव न छापण्याच्या अटीवर ही माहिती उघड झाली आहे. एअरबस आणि बोईंगच्या अधिकाऱ्यांनी प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला, तर टाटा समूहानेही मोठ्या अनिच्छेनंतर भाष्य करण्यास सहमती दर्शवली.

टाटा समूहाने विस्ताराचे एअर इंडियामध्ये विलीनीकरण करण्याची घोषणा केल्याच्या काही दिवसांनंतर ही बातमी आली आहे. टाटा एअरलाइन्सचे एअर इंडियाचे नाव बदलल्यानंतर आणि त्यानंतर राष्ट्रीयीकरण झाल्यानंतर विमान वाहतूक क्षेत्रात पुन्हा प्रवेश करण्याची टाटा समूहाची इच्छा होती असे स्वप्न साकार झाले.

1994 मध्ये, टाटा समूह आणि सिंगापूर एअरलाइन्स (SIA) यांनी भारतात संयुक्त उद्यम विमान कंपनी स्थापन करण्यासाठी प्रयत्न केले. सहा वर्षांनंतर, त्यांनी पुन्हा देशाच्या विमान वाहतूक बाजारात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला, यावेळी एअर इंडियामधील भागभांडवल विकत घेण्यासाठी एकत्र येऊन. मात्र, दोन्ही प्रयत्नांना यश आले नाही. सरतेशेवटी, त्यांनी त्यांचे स्वप्न साकार केले कारण विस्ताराने जानेवारी 2015 मध्ये भारतीय आकाशात प्रवेश केला. पुढे सहा वर्षांनी, दोन्ही कंपन्यांनी 29 नोव्हेंबर रोजी अधिकृतपणे विलीनीकरण घोषित केले.