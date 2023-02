नवी दिल्ली: शेअर बाजारच्या व्यापक बाजारपेठेत सुरू असलेल्या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी अदानी समूहाच्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये संमिश्र कल दिसून आला. BSE वर अदानी समूहाच्या 10 सूचिबद्ध कंपन्यांपैकी सहा कंपन्यांचे समभाग वाढीसह बंद झाले, तर चार कंपन्यांचे समभाग तोट्यात राहिले. अदानी विल्मरचे समभाग ५ टक्के, एनडीटीव्ही ४.९९ टक्के, अदानी पॉवर ४.९७ टक्के, अदानी पोर्ट्स आणि सेझ १.४५ टक्के, अदानी एंटरप्रायझेस एक टक्का आणि अंबुजा सिमेंट ०.९९ टक्क्यांनी वाढले.

चार कंपन्यांच्या शेअर्सच्या किमतीत झाली घसरण: दुसरीकडे, अदानी टोटल गॅसमध्ये पाच टक्क्यांनी घट झाली, तर अदानी ट्रान्समिशनमध्ये 4.93 टक्क्यांनी घट झाली. अदानी ग्रीन एनर्जी ०.६९ टक्के आणि एसीसी ०.५५ टक्क्यांनी घसरले. दरम्यान, कालच शेअर बाजार बंद होताना अदानी समूहातील बहुतांश कंपन्यांचे शेअर्स वाढीसह बंद झाले होते. गुरुवारीही, सकाळच्या सत्रात त्यांनी लक्षणीय वाढ झाली होती. परंतु सत्र पुढे जात असताना पुन्हा एकदा अदानी समूहाच्या शेअर्सच्या किमती घसरल्या.

हिंडेनबर्गच्या आरोपांमुळे कंपनीला मोठा झटका: अमेरिकन इन्व्हेस्टमेंट रिसर्च फर्म हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या अहवालात, अदानी समूहाच्या समभागांच्या किमतीत अन्यायकारक वाढ केल्याच्या आरोपानंतर मोठी घसरण झाली आहे. गेल्या तीन आठवड्यात समूह कंपन्यांचे बाजारमूल्य $125 अब्जांवर आले आहे. मात्र, अदानी समूहाने हे फसवणूकीचे आरोप फेटाळून लावले असून, हिंडनबर्गने हे बिनबुडाचे आरोप खोट्या हेतूने केले आहेत.

अब्जाधीश गौतम अदानी यांच्या अडचणीत सापडलेल्या समूहाने सांगितले की, त्यांचा ताळेबंद अत्यंत निरोगी आहे आणि व्यवसायाला गती देण्यावर कंपनीने लक्ष केंद्रित केले आहे. ग्रुप सीएफओ जुगशिंदर (रॉबी) सिंग यांनी सांगितले की, अदानी ग्रुपला त्याच्या अंतर्गत नियंत्रणे, अनुपालन आणि कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सवर विश्वास आहे. आमचा ताळेबंद अतिशय निरोगी आहे. आमच्याकडे उद्योग-अग्रणी विकास क्षमता, मजबूत कॉर्पोरेट प्रशासन, सुरक्षित मालमत्ता आणि मजबूत रोख प्रवाह आहे, असे सिंग म्हणाले.

१२५ अब्ज डॉलर्स गमावले: 24 जानेवारी रोजी हिंडेनबर्ग रिसर्चने अदानी समूहावर अकाउंटिंगमध्ये फसवणूक आणि स्टॉक मॅनिप्युलेशनचा आरोप केला. तेव्हापासून समूहातील कंपन्यांचे शेअर्स सातत्याने घसरत आहेत. कंपनीने हे सर्व आरोप फेटाळून लावले असले तरी, समूहाच्या सूचीबद्ध कंपन्यांनी तीन आठवड्यांत बाजार मूल्यात USD 125 अब्ज पेक्षा जास्त गमावले आहे. त्यामुळे कंपनीकडून गुंतवणूकदारांना सातत्याने विश्वास ठेवण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.

