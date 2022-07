नवी दिल्ली: अब्जाधीश गौतम अदानी यांच्या नेतृत्वाखालील अदानी डेटा नेटवर्क्स ( Adani Data Networks ), रिलायन्स जिओ, भारती एअरटेल आणि व्होडाफोन आयडिया यांनी आगामी 5G लिलावात सहभागी होण्यासाठी अर्ज केला ( Application for participation in 5G auction ) आहे. दूरसंचार विभागाने मंगळवारी जाहीर केलेल्या यादीत या नावांचा समावेश आहे. स्पेक्ट्रम लिलाव 26 जुलैपासून सुरू होईल आणि काही फ्रिक्वेन्सी बँडसाठी आक्रमक बोली ( Bid for frequency band ) लावली जाऊ शकते. जिथे अदानी डेटा नेटवर्क आणि प्रस्थापित कंपन्या रिलायन्स जिओ आणि भारती एअरटेल त्यांची पकड घट्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

अर्जदारांना 19 जुलैपर्यंत अर्ज मागे घेण्याची मुदत आहे. पाचव्या पिढीतील किंवा 5G दूरसंचार सेवांसारखी ( 5G telecommunication service ) अत्यंत हाय-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी प्रदान करण्यास सक्षम असलेल्या या एअरवेव्हजच्या लिलावात सहभागी होण्यासाठी अर्ज शुक्रवारपर्यंत सबमिट केले जाणार होते. विश्लेषकांचा असा विश्वास आहे की अदानी समूहाने 5G दूरसंचार सेवांसाठी स्पेक्ट्रम लिलावात ( Adani Group auction 5G telecom spectrum ) प्रवेश केल्याने आगामी लिलावात स्पर्धा वाढेल.

अब्जाधीश उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या समूहाने शनिवारी पुष्टी केली की ते दूरसंचार स्पेक्ट्रम घेण्याच्या शर्यतीत होते. समूहाने असेही म्हटले आहे की ते दूरसंचार स्पेक्ट्रमचा वापर त्यांच्या व्यवसायांना समर्थन देण्यासाठी विमानतळांवरून खाजगी नेटवर्क म्हणून करेल. 5G लिलावात बोली लावण्याच्या अदानी समूहाच्या योजनांबद्दल दिलेल्या निवेदनात, बोफा सिक्युरिटीजने म्हटले आहे की, "आम्ही ही बातमी विद्यमान टेलिकॉम कंपन्यांसाठी नकारात्मक मानतो. यामुळे आगामी लिलावाबरोबरच या क्षेत्रातील स्पर्धा दीर्घकाळात वाढेल.

त्याचवेळी स्पेक्ट्रम वाटपाची वाट न पाहता अदानी समूह थेट लिलावात बोली का लावेल, असा प्रश्न ब्रोकरेज कंपनी सीएलसीला पडला आहे. CLC ने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, “अदानी समूह लिलावात बोली लावल्याने स्पेक्ट्रमच्या मूल्याबाबत अनिश्चितता निर्माण होईल. ही स्पर्धा प्रामुख्याने भारती एअरटेल आणि रिलायन्स जिओ यांच्यात असल्याचे मानले जात होते.

याशिवाय क्रेडिट सुइसने 5G स्पेक्ट्रमसाठी बोली ( Bid For 5G Spectrum ) लावण्याच्या अदानी समूहाच्या योजनेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. क्रेडिट सुईस म्हणाले की केंद्र सरकारने खाजगी उद्योगांना त्यांच्या स्वत: च्या वापरासाठी गैर-सार्वजनिक नेटवर्क स्थापित करण्याची परवानगी दिली आहे आणि कोणत्याही परवाना शुल्काशिवाय कमी किमतीत स्पेक्ट्रम मिळवून दिले आहे, त्यामुळे अदानी समूहाच्या स्पेक्ट्रम लिलावाचे कोणतेही तर्कसंगत कारण सहभागी होण्यासाठी दिसत नाही. आगामी लिलावात अदानी समूह स्पेक्ट्रम खरेदी करण्यात यशस्वी ठरल्यास 5G मध्ये स्पर्धा वाढेल, असे गोल्डमन सॅक्सने म्हटले आहे. पुढे जाऊन ग्राहक मोबाइल सेवा व्यवसायात प्रवेश करण्याचा समूहासाठी मार्ग खुला होईल.

