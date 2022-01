नवी दिल्ली -1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करताना मध्यमवर्गीय पगारदारांना प्राप्तिकरासंबंधी दिलासा मिळावा, अशी ( Middle class expectations form Union Budget 2022 ) अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. प्रत्यक्षात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2020 च्या अर्थसंकल्पात ५ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला ( tax slab in budget 2020 ) होता. नोकरदारांसाठी हा मोठा दिलासा ठरला होता. मागील म्हणजे 2021 च्या कररचनेत कोणताही बदल करण्यात आला ( No tax slab change in 2021 ) नव्हता.

2020 च्या अर्थसंकल्पातील कररचनेप्रमाणे कर लागू आहेत.

असे आहेत उत्पन्नावर कर

सध्या 10 लाखापर्यंतच्या उत्पन्नावर 10 टक्के प्राप्तिकर लागू आहे. 2019 ला पूर्वी 20 टक्के होता. 10 ते 12.5 लाख उत्पन्नावर अगोदर 30 टक्के कर होता. हा कर 2020 मध्ये 20 टक्के करण्यात आला आहे. तर 12.5 ते 15 लाख उत्पन्नावर 25 टक्के कर लागू करण्यात आला. पूर्वी हा कर 30 टक्के होता. 15 लाखांवरील उत्पन्नावर 30 टक्के कर लागू करण्यात आला आहे. 5 लाखापर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले आहे.

अशी आहे 2020 प्रमाणे करप्रणाली -

5 लाखांपर्यंत कोणताही कर नाही

5 ते 7.5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 10 टक्के कर

7.5 ते 10 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 15 टक्के कर

10 ते 12.5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 20 टक्के कर

12.5 ते 15 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 25 टक्के कर

15 लाखांपुढच्या उत्पन्नावर पुढे 30 टक्के कर

1 फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थंकल्प सादर करणार अर्थसंकल्प

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण ( Finance Minister Nirmala Sitharaman ) 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पातून प्रत्येक क्षेत्राला आशा ( Union Budget 2022 ) आहेत. गेली दोन वर्षे कोरोना महामारीमुळे अनेक उद्योग व व्यवसायावर परिणाम झाले आहेत. दुसरीकडे देशाच्या महसुलाच्या उत्पन्नात घट झाली आहे. अशा परिस्थितीत अर्थसंकल्पामधून काय दिलासा मिळणार याकडे पगारदार मध्यमवर्गीयांचे लक्ष ( Taxpayers Expectation form Budget 2022 ) लागलेले आहे.