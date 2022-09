बिकानेर गुरुवारी बिकानेरमध्ये मोठी कारवाई करत, एसीबीच्या स्पेशल युनिटने जिल्हा परिषद सदस्य पुरखाराम याला १० लाखांची लाच घेताना अटक ZP member arrested for taking bribe केली. एसीबीनुसार, प्रभाग क्रमांक 16 मधील जिल्हा परिषद सदस्याने गुन्हा मागे घेण्यासाठी 21 लाख रुपयांची लाच मागितली होती. लाचखोरीची तक्रार आल्यानंतर, एसीबीचे एसपी देवेंद्र विष्णोई यांच्या सूचनेवरून अतिरिक्त एसपी महावीर प्रसाद यांनी कारवाई करत त्याला अटक ZP member arrested in Bikaner of Rajasthan केली.

जिल्हा परिषद सदस्य असल्याचा प्रभाव दाखवून लाचेच्या रकमेची मागणी ब्युरोच्या पथकाने आरोपी जिल्हा परिषद सदस्याला बिकानेरच्या नयाशहर पोलिस ठाण्यात आणले ZP member arrested आहे. ज्या ठिकाणी सध्या कारवाई सुरू आहे. एसीबीच्या स्पेशल युनिटचे एएसपी महावीर प्रसाद यांनी सांगितले की, आरोपी खारी चरनन रहिवासी पुरखाराम याने स्वत: जिल्हा परिषद सदस्य असल्याचा प्रभाव दाखवला. तक्रारदाराला वडिलांच्या नावावर असलेली जमीन नाकारण्यास सांगितले. तसेच लाचेच्या रकमेची मागणी केली.

लाच घेताना सापळा रचला त्याने सांगितले की, पुरखारामने २१ लाखांची मागणी केली होती. 10 लाख रुपयांची लाच घेताना सापळा रचला आहे. यासोबतच त्याच्या घरासह इतर ठिकाणांचीही झडती घेतली जाणार आहे. यासोबतच बँक खातीही तपासली जाणार आहेत. आरोपी जिल्हा परिषद सदस्य काँग्रेसशी संबंधित असल्याचे सांगण्यात येत आहे. ZP member arrested for taking bribe of Rs 10 lakh in Bikaner of Rajasthan

