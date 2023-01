वैशाली येथे तरुणाची गोळ्या झाडून हत्या

वैशाली (बिहार) : बिहारच्या वैशालीमध्ये एका तरुणाचा मृतदेह सापडला आहे. (Dead body of youth found in Vaishali). शुभम झा असे मृताचे नाव आहे. तो पाटेपूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील मालपूर गावचा रहिवासी होता. मृतदेहाची ओळख पटवताना त्याच्या नातेवाइकांनी सांगितले की, नवीन वर्षाच्या निमित्ताने झालेल्या पार्टीत झालेल्या वादातून तरुणाची त्याच्या मित्राने गोळ्या झाडून हत्या केली. (Youth shot dead during New Year party). माहिती मिळताच पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेऊन पोस्टमॉर्टमसाठी हाजीपूर सदर रुग्णालयात पाठवला. त्यानंतर या प्रकरणावर कारवाई सुरू झाली आहे. (Youth shot dead in Vaishali).

मित्रांवर खुनाचा आरोप : न्यू इयर पार्टी आटोपल्यानंतर शुभम आणि त्याच्या मित्रांमध्ये कशावरून तरी वाद झाला. हळूहळू तो वाद वाढला. त्यावेळी शुभमच्या मित्राने चिडून त्याच्यावर पिस्तुलातून गोळी झाडली. या घटनेची माहिती देताना शुभमचे शेजारी गोलू ठाकूर यांनी सांगितले की, आम्ही घरी झोपलो होतो, तेव्हाच आम्हाला शुभमला गोळी लागल्याची माहिती मिळाली. त्यानंतर आम्ही घटनास्थळी पोहोचलो. तोपर्यंत मृतदेह रस्त्याच्या कडेला फेकून दिला होता. त्याचे जाकीट आणि चप्पल इकडे तिकडे विखुरलेली होती.

छातीत गोळी लागली : नातेवाइकांनी सांगितले की, शुभम झा त्यांच्या घरीच होता. संध्याकाळी उशिरा फक्त त्याचे मित्र त्या तरुणाला घरी बोलावण्यासाठी आले, त्यानंतर तो मित्रांसह निघून गेला. तो बाहेर गेल्यानंतर दोन तासांनी त्याच्यावर गोळी झाडल्याचे निष्पन्न झाले. याबाबत माहिती मिळताच ते घाईघाईत घटनास्थळी पोहोचले असता त्यांना शुभमचा मृतदेह रस्त्याच्या कडेला फेकलेला दिसला. त्याच्या छातीत गोळी लागली होती. पोलिसांनी माहिती मिळताच मृतदेह ताब्यात घेऊन पोस्टमॉर्टमसाठी हाजीपूर सदर रुग्णालयात पाठवला.

पोलीस ठाण्यातून मृतदेहाची बातमी मिळाली : चौकीदार हिरालाल पासवान यांनी सांगितले की, त्यांना पोलीस ठाण्यातून एका व्यक्तीचा मृतदेह रस्त्यावर पडल्याचे सांगण्यात आले. ज्याला तेथून उचलून पोस्टमॉर्टमसाठी सदर हॉस्पिटलमध्ये नेले. हा तरुण नवीन वर्षाच्या निमित्ताने मित्रांसोबत पार्टीला गेला असल्याची माहिती मिळाली आहे. पाटेपूर पोलीस ठाण्याचे अध्यक्ष रमाशंकर कुमार यांनी सांगितले की, रस्त्याच्या कडेला एका तरुणाचा मृतदेह आढळून आला होता. त्यानंतर पोलीस घटनास्थळी पोहोचले असता तरुणाच्या छातीत गोळी लागल्याचे दिसले, त्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी मृतदेह पोस्टमॉर्टमसाठी सदर हॉस्पिटलमध्ये पाठवून तपास सुरू केला आहे.

"रस्त्याच्या कडेला एका तरुणाचा मृतदेह असल्याची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी पोहोचले. तिथे पोहोचल्यावर त्या तरुणाचा मृतदेह पडून असल्याचे दिसले. तपासात तो तरुण असल्याचे निष्पन्न झाले. छातीत गोळी लागली होती. काही कारणावरून झालेल्या वादातून तरुणाच्याच मित्राने गोळी झाडल्याचे सांगितले जात आहे. पोलीस आरोपीचा कुठे शोध घेत आहेत" - रमाशंकर कुमार, एसएचओ पाटेपूर

"आम्ही घरी झोपलो होतो. त्याचवेळी त्याच्यावर गोळी झाडल्याची माहिती आम्हाला मिळाली. याबाबत माहिती मिळताच आम्ही घटनास्थळी पोहोचलो. त्यानंतर त्याचा मृतदेह रस्त्याच्या कडेला फेकल्याचे दिसले. घटनास्थळी दोन जण उपस्थित होते. त्याच्या छातीवर गोळी लागल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यानंतर दोघेही निघून गेले. मात्र, पोलीस आल्यावर त्या दोन्ही तरुणांना बोलावण्यात आले.'' - गोलू ठाकूर, शेजारी