लखनौ: उत्तर प्रदेशातील हजारो मदरशांमध्ये वर्ग सुरू होण्यापूर्वी आता राष्ट्रगीत अनिवार्य असणार आहे. ही घोषणा राज्य सरकारने खूप आधी केली होती. गुरुवारी हा आदेश उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षण मंडळाने जारी केला आहे. उद्यापासून संपूर्ण राज्यात ही प्रणाली लागू होणार आहे. मदरशांमध्ये राष्ट्रगीत नियमित वाजवले जात नाही, त्यामुळे मुलांमध्ये राष्ट्रभावना विकसित होत नाही, अशा अनेक तक्रारी आल्या होत्या, त्यामुळे राज्य सरकारने हे आदेश जारी केले आहेत.

काही काळापूर्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ( Chief Minister Yogi Adityanath ) यांनी उत्तर प्रदेशातील सर्व मदरशांमध्ये वर्ग सुरू होण्यापूर्वी राष्ट्रगीतही होईल, अशी घोषणा केली होती. उत्तर प्रदेशातील सर्व परिषद शाळांमध्ये ही व्यवस्था आधीपासूनच होती, परंतु मदरशांमध्ये राष्ट्रगीत गाण्याची सक्ती नव्हती. याबाबत सरकारमध्ये चिंता होती की, जर मुलांना वर्गाच्या सुरुवातीला राष्ट्रगीत शिकवले नाही, तर त्यांच्यामध्ये देशाप्रती राष्ट्रभावना कशी निर्माण होणार, त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आणि त्याचा अध्यादेशही गुरुवारी दुपारी जारी करण्यात आला.

योगी सरकारने मदरसा शिक्षणात अनेक बदल ( Many changes in madrasa education ) केले आहेत हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. मदरशांमध्ये गणित विज्ञान सुरू झाले आहे. संगणकाचे शिक्षणही सुरू केले आहे. मदरशातील विद्यार्थ्यांच्या एका हातात कुराण आणि दुसऱ्या हातात संगणक असावा, त्यामुळे मदरशातील शिक्षणाचेही आधुनिकीकरण केले जात आहे, असा संदेश पंतप्रधान मोदींनी दिला होता. यासोबतच मुलांमध्ये राष्ट्रीय भावनेचा विकास होईल.

