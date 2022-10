आपल्या शरीराची सर्वात मोठी गरज काय आहे! अन्न किंवा आहार. पण तुम्हाला माहित आहे का की, जगभरात असे लोक मोठ्या संख्येने आहेत ज्यांना दररोज पुरेसे अन्न मिळत नाही. कुपोषणाविरुद्धचा लढा आणि प्रत्येक व्यक्तीची सकस आहाराची गरज भागवण्याचे प्रयत्न जगातील जवळपास सर्वच देशांमध्ये सरकारी आणि खासगी अशा दोन्ही स्तरांवर होत असले, तरी विविध कारणांमुळे मोठ्या संख्येने लोकांना याची गरज भासते. अन्नाचा पुरवठा मात्र प्रमाणात होत नाही. भूक निर्देशांक (GHI) हे जागतिक, प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय स्तरावर भूकेचे सर्वसमावेशक मोजमाप आणि मागोवा घेणारे एक स्केल आहे. हंगर इंडेक्स स्कोअर चार घटक निर्देशकांच्या मूल्यांवर आधारित आहेत - कुपोषण, मुलांची वाढ, मुलांचे पातळ होणे आणि बालमृत्यू. GHI स्कोअरची गणना 100-पॉइंट स्केलवर केली जाते. जी भुकेची तीव्रता दर्शवते, जिथे शून्य हा सर्वोत्तम स्कोअर आहे (भूक नाही) आणि 100 हा स्कोअर सर्वात वाईट आहे. ग्लोबल हंगर इंडेक्समध्ये भारताचा स्कोअर 29.1 आहे आणि तो 'गंभीर' श्रेणीत आहे. World food day theme leave no one behind theme . World food day 16 october . Global hunger index ranking .

जागतिक अन्न दिन

लीव्ह नो वन बिहाइंड : भारत श्रीलंका (64), नेपाळ (81), बांगलादेश (84) आणि पाकिस्तान (99) च्याही खाली आहे. अफगाणिस्तान (109) हा दक्षिण आशियातील एकमेव देश आहे जो निर्देशांकात भारतापेक्षा वाईट स्थानावर आहे. पाच पेक्षा कमी गुणांसह चीन 1 ते 17 च्या दरम्यान एकत्रितपणे क्रमवारीत असलेल्या देशांमध्ये आहे. भारतात मुलांचे वजन कमी (उंचीसाठी कमी) असण्याचे प्रमाण १९.३% आहे, हे २०१४ (१५.१%) आणि २००० (१७.१५%) पेक्षाही वाईट आहे. जगातील कोणत्याही देशासाठी हा उच्चांक आहे. याचे एक कारण भारतातील प्रचंड लोकसंख्या हे सरासरी असू शकते. प्रत्येक भुकेल्या व गरजू व्यक्तीला सकस अन्न मिळावे, अन्नाची नासाडी कमी व्हावी आणि अन्न उत्पादन व शेतीला मोठ्या व लहान प्रमाणात चालना मिळावी आणि या दिशेने प्रयत्न वाढवावेत, या उद्देशासाठी जागतिक जागरूकता आणि कृतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी दरवर्षी 16 ऑक्टोबर रोजी जागतिक अन्न दिन साजरा केला जातो. यावर्षी हा दिवस 'लीव्ह नो वन बिहाइंड' या थीमवर साजरा केला जात आहे.

इतिहास: पहिल्यांदाच, संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न आणि कृषी संघटनेने 16 ऑक्टोबर 1979 रोजी जागतिक अन्न दिन साजरा करण्यास सुरुवात केली आणि जगभरातील भूक निर्मूलनासाठी प्रयत्न केले. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की पूर्वी अन्न हे संयुक्त राष्ट्रांनी सामान्य हक्क म्हणून ओळखले होते. परंतु प्रत्येक व्यक्तीसाठी सकस आहाराची गरज ओळखून 1945 साली संयुक्त राष्ट्र संघाने अन्न हा सर्वांचा विशेष हक्क म्हणून मान्यता दिली. हा दिवस साजरा करण्यामागचा उद्देश फक्त एवढाच नाही की प्रत्येक व्यक्तीला अन्न उपलब्ध व्हावे यासाठी प्रयत्न केले जातात. परंतु सुरक्षित अन्न उत्पादन आणि वापराविषयी लोकांमध्ये जागरूकता वाढवण्यासाठी देखील. याशिवाय या दिवशी अन्नधान्य उत्पादन, विपणन आणि त्याची आयात-निर्यात यासंबंधीच्या शक्यतांबाबत चर्चा आणि प्रयत्नही केले जातात, ज्यामुळे जगातील अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेलाही फायदा होईल.

आकडेवारी काय सांगते : अन्न उत्पादनात आपला देश जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. तर डाळी, तांदूळ, गहू, मासे, दूध आणि भाजीपाला उत्पादनात भारत पहिल्या क्रमांकावर आहे. पण तरीही आपल्या देशातील मोठी लोकसंख्या कुपोषणाने ग्रस्त आहे. आकडेवारीनुसार, 2021 मध्ये जगातील 768 दशलक्ष लोक कुपोषणाचे बळी असल्याचे आढळून आले. त्यापैकी 22.4 कोटी म्हणजे सुमारे 29% भारतीय होते. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या 'द स्टेट ऑफ फूड सिक्युरिटी अँड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022' या अहवालात प्रसिद्ध झालेल्या या आकडेवारीनुसार, भारतातील 97 कोटींहून अधिक लोक किंवा देशाच्या लोकसंख्येच्या सुमारे 71 टक्के लोकांना पौष्टिक अन्न परवडत नाही. या अहवालाच्या निकालाबाबत लोकांमध्ये काही मतभेद निर्माण झाले आहेत, हेही येथे नमूद करणे आवश्यक आहे. परंतु हे नाकारता येत नाही की, जगातील अनेक देशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात लोकांना पोषक आहार उपलब्ध नाही.आणि पाकिस्तानातील 83.5% लोक हेल्दी आहार घेण्यास असमर्थ आहेत. या अहवालात इतर काही देशांचा डेटा देखील देण्यात आला होता, त्यानुसार चीनमधील सुमारे 12%, ब्राझीलमधील 19% आणि श्रीलंकेतील 49% लोक निरोगी आहार घेऊ शकत नाहीत. भारतातील 97 कोटींहून अधिक लोक किंवा देशाच्या लोकसंख्येच्या सुमारे 71 टक्के लोकांना पौष्टिक अन्न परवडत नाही.

सकस अन्नाचा पुरवठा ही एक जागतिक समस्या : याच विषयावरील आणखी एका अहवालात असे म्हटले आहे की, जगातील 99% कुपोषित लोक विकसनशील देशांमध्ये राहतात. त्याच वेळी, दरवर्षी सुमारे 20 दशलक्ष बालके कमी वजनासह जन्माला येतात, त्यापैकी सुमारे 96.5% विकसनशील देशांतील असतात. महिला आणि मुलांमध्ये कुपोषणाची प्रकरणे अधिक प्रमाणात आढळतात. जन्मावेळी आणि लहान वयात (५ वर्षाखालील) बालकांच्या एकूण मृत्यूंपैकी ५०% मृत्यू कुपोषणास कारणीभूत असल्याचे मानले जाते. त्याच वेळी, जगभरातील सुमारे 60% महिला कुपोषणाच्या बळी आहेत. तज्ञांचे असे मत आहे की, सामान्य माणसासाठी सकस अन्नाचा पुरवठा ही एक जागतिक समस्या आहे. ज्याचा जगातील अनेक देश सामना करत आहेत. या समस्येचे मुख्य कारण नसून महागाई, गरिबी, सामाजिक विषमता, पर्यावरणातील बदल, महामारी आणि युद्धसदृश परिस्थिती यासह अनेक घटक कारणीभूत आहेत.

जागतिक अन्न दिन कसा साजरा करायचा : दरवर्षी जागतिक अन्न दिनानिमित्त, असुरक्षित अन्नाशी संबंधित आरोग्य धोक्यांबद्दल जागरूकता पसरवण्यासाठी, आर्थिक समृद्धी आणि कृषी क्षेत्रात वाढ सुनिश्चित करण्यासाठी विविध जागरूकता कार्यक्रम आणि मोहिमा आयोजित केल्या जातात. जसे की स्थानिक पातळीवर गरजूंना अन्न पुरवणाऱ्या फूड बँका आणि गरजूंना अन्न पुरवणाऱ्या सरकारी आणि खाजगी योजना, अन्नाचा कचरा किंवा भाजीपाला आणि फळांच्या सालीपासून चांगले कंपोस्ट तयार करणे यासारख्या सरकारी आणि खाजगी योजनांबद्दल जागरूकता पसरवणे. मोठ्या प्रमाणावर पण अल्प प्रमाणात, त्यांना त्यांच्या घरातील जागेच्या उपलब्धतेनुसार त्यांच्या स्वत:च्या जमिनीत किंवा कुंड्यांमध्ये किचन गार्डन करण्यासाठी प्रवृत्त करणे आणि अशा लोकांसाठी आर्थिक मदत उभारणे जे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाहीत आणि आम्ही आहोत. गरजेनुसार अन्न विकत घेऊ शकत नाही इ.

उपलब्ध अन्नाच्या आकडेवारीनुसार, मग आपल्या ग्रहावर सर्व लोकांचे आणि सजीवांचे पोट भरण्यासाठी पुरेसे अन्न तयार होते. परंतु जगभरात दरवर्षी 1.3 अब्ज टन अन्न वेगवेगळ्या कारणांमुळे वाया जाते, जे एकूण उत्पादित अन्नाच्या सुमारे 20% आहे. जर लोकांनी अन्नाचा जपून वापर केला आणि त्याची नासाडी टाळली तर उपाशीपोटी झोपणाऱ्यांची संख्या खूप कमी होऊ शकते. जागतिक अन्न दिन हा एक असा प्रसंग आहे जो अन्नाची नासाडी कमी करण्यासाठी आणि लोकांसाठी उपजीविका निर्माण करण्यासाठी आणि त्यांना अन्न उत्पादनाच्या क्षेत्रात प्रोत्साहन देण्यासाठी कार्य करू शकतो.