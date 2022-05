कुड्डालोर - शौचालय घरी नसल्याने नवविवाहितेने आत्महत्या केल्याची घटना तामिळनाडूच्या कुड्डालोर जिल्ह्यातील अरिसिपरींगुप्पम गावात घडली आहे. राम्याने असे २७ वर्षीय ( ramya suicide in Tamil Nadu ) नवविवाहितेचे नाव आहे. सासरच्या घरी शौचालय नसल्यामुळे आत्महत्या ( Women commits suicide due to lack of toilet ) केली.

राम्या एका खासगी रुग्णालयात ( Nurse committed suicided in Tamilnadu ) परिचारिका होती. त्याच जिल्ह्यातील पुथुनगर येथील कार्तिकेयन नावाच्या मुलावर तिचे प्रेम होते. त्यांचा विवाह गेल्या महिन्यात ६ एप्रिल रोजी झाला होता. लग्नाच्या दुसऱ्या दिवशी रम्या आपल्या माहेरी परतल्याचे सांगण्यात येत आहे. कारण सासरच्या घरी शौचालय ( No toilet in husband house ) नव्हते. त्यामुळे ती परत आली.

पतीने खडसावल्याने आत्महत्या- रम्याने सांगूनही सासरच्यांनी शौचालय बांधले नाही, असा आरोप केला जात आहे. उलट वादानंतर कार्तिकेयनने राम्याला खडसावले. या घटनेने दु:खी झालेल्या रम्याने आत्महत्या केली. रम्याच्या आईने सांगितले की, ती आपल्या मुलीला रुग्णालयात घेऊन गेली. पण तिला वाचवता आले नाही.

लग्नानंतर महिनाभरातच ही घटना घडली - रम्याची आई मंजुळा यांनी तिरुपतीपुलियुर पोलीस ठाण्यात तक्रार ( thirupaathipuliyur police station ) दाखल केली आहे. पोलिसांनीही गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणाचा तपास करत असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. लग्नानंतर महिनाभरातच ही घटना घडली असल्याने महसूल विभागीय आयुक्त अधियमन काविरासानीही ( Divisional Officer adhiyaman kaviyarsan ) या प्रकरणाची चौकशी करत आहे.

हेही वाचा-Elephant runs in Pooram festival : त्रिसूर मंदिरातील पूरम मिरवणुकीत हत्ती बिथरला, सुदैवाने जीवितहानी नाही

हेही वाचा-Father sacrificed daughter : निर्दयी बापाने अंधश्रद्धेतून 11 वर्षांच्या मुलीचा दिला बळी, बिहारमधील संतापजनक घटना

हेही वाचा-Aurai Panchayat Bhawan Sold : बिहारमध्ये भ्रष्टाचाराचा गाठला कळस; पंचायत भवनची इमारत पाडून विटांसह भंगाराची विक्री