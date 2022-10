कानपूर (यूपी) : जिल्ह्यातील हनुमंत विहार पोलीस स्टेशन हद्दीतील गुलमोहर बिहारमध्ये एका महिलेचा संशयास्पद मृत्यू (Suspicious death of a woman) झाला. कुटुंबीयांनी सासरच्या मंडळींवर खुनाचा आरोप केला आहे. यादरम्यान महिलेच्या आत्महत्येचा व्हिडिओ (Wife Suicide video) समोर आला असून, तो सोशल मीडियावर व्हायरल (Wife hanging video viral on social media) झाला आहे. ज्यामध्ये ती पंख्याला लटकून आत्महत्येचा प्रयत्न (woman tries commit suicide ) करताना दिसत आहे. तर हा व्हिडीओ बनवणारा (Husband made wifes suicide video) दुसरा कोणी नसून महिलेचा नवरा आहे, जो तिला वाचवण्याऐवजी व्हिडिओ बनवत होता. (UP Crime) (latest news from UP) (husband making video in UP Kanpur)

पतीने बनविला फाशीचा व्हिडीओ - मृताचे वडील राज किशोर गुप्ता यांनी सांगितले की, त्यांनी शोभिताचे लग्न गुलमोहर विहार भागात राहणारा संजीव गुप्ता यांच्यासोबत केले होते. पती-पत्नीमध्ये अनेकदा भांडणे होत असत. त्यामुळे शोभिताने राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केली आणि त्यावेळी शोभिता लटकली होती. त्यावेळी जावई संजीव त्याचा व्हिडिओ बनवत होता तेव्हा शोभिताचा फाशीने मृत्यू झाला. त्यानंतर संजीवने सासरच्या मंडळींना फोन करून शोभिताने गळफास घेतल्याचे सांगितले. यानंतर राज किशोर गुप्ता कुटुंबीयांसह मुलीच्या सासरच्या घरी पोहोचले तेव्हा त्यांच्या मुलीचा मृतदेह बेडवर पडला होता.

पतीला अटक - त्याचवेळी राज किशोर गुप्ता यांच्या तक्रारीनंतर पती संजीव गुप्ता याला पोलिसांनी अटक केली. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यात येत आहे. शवविच्छेदन अहवाल आल्यानंतरच संपूर्ण प्रकरणाची कार्यवाही होईल असे पोलिसांचे म्हणणे आहे.