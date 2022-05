श्रीनगर - कुलगाम जिल्ह्यातील गोपालपोरा भागात एका हायस्कूलच्या शिक्षिकेची दहशतवाद्यांनी गोळ्या झाडून ( high school teacher shot dead in Kulgam ) हत्या केली. शिक्षिकेला तातडीने रुग्णालयात दाखल केले असता डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले. सुरक्षा दलांनी परिसराला वेढा घातला असून दहशतवाद्यांना पकडण्यासाठी शोधमोहीम सुरू ( search operation to nab the terrorists ) आहे.

काश्मीर झोन पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हिंदू समाजाची शिक्षिका ही सांबा (जम्मू विभाग) येथील रहिवासी होती. जम्मू-काश्मीरमधील कुलगाम जिल्ह्यात मंगळवारी एका काश्मिरी पंडित शिक्षकाची दहशतवाद्यांनी गोळ्या झाडून हत्या केली. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, जम्मू भागातील सांबा येथील रजनी बाला (३६) या कुलगाममधील गोपालपोरा भागात शिक्षिका म्हणून तैनात होत्या.

भ्याड हल्ल्याला चोख प्रत्युत्तर दिले जाईल- गोळीबारात शिक्षिका जखमी झाली ( Kashmiri Pandit teacher dead ) होती. जखमी शिक्षिकेला जवळच्या रुग्णालयात नेले असता डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. ते म्हणाले की, परिसराची नाकेबंदी करण्यात आली असून हल्लेखोरांचा शोध घेण्यासाठी शोध मोहीम सुरू करण्यात ( teacher in Gopalpora area ) आली आहे. या भ्याड हल्ल्याला चोख प्रत्युत्तर दिले जाईल, असे पोलिसांनी सांगितले. या गुन्ह्यात सहभागी असलेल्या दहशतवाद्यांची लवकरच ओळख पटवून त्यांना पकडले जाईल, असे काश्मीर झोन पोलिसांच्यावतीने सांगण्यात आले.

काश्मिरी पंडिताची मे महिन्यातील ही दुसरी हत्या आहे. 12 मे रोजी बडगाम जिल्ह्यातील चदूरा तहसीलमधील तहसीलदार कार्यालयात राहुल भट यांची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. काश्मीरमध्ये पंडितांना लक्ष्य करून ही एका महिन्यातील ही सातवी हत्या आहे. पीडितांपैकी तीन ऑफ ड्युटी पोलिस होते. तर चार नागरिक होते.

हेही वाचा-लॉरेन्स बिश्नोईनेची आंतरराज्य टोळी; सिद्धू मुसेवालाला मारायला गेला होता शाहरुख

हेही वाचा-Hardik patel to join BJP : गुजरातमध्ये काँग्रेसला धक्का, हार्दिक पटेल 2 जून रोजी भाजपमध्ये करणार प्रवेश

हेही वाचा-PM Kisan Samman Nidhi : पीएम किसान सन्मान निधीचा 11वा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर हस्तांतरित