मिर्झापूर (उत्तरप्रदेश): देव तारी त्याला कोण मारी. असाच एक प्रकार मिर्झापूरच्या विंध्याचल रेल्वे स्थानकावरून समोर आला आहे. येथे शनिवारी रात्री दीड वाजता एका महिलेने आपल्या निरागस बाळासह त्रिवेणी एक्स्प्रेससमोर उडी मारली, हे पाहून चालकानेही तात्काळ ट्रेन Woman jumps in front of Triveni Express थांबवली. यादरम्यान रेल्वेच्या इंजिनसह तीन-चार बोगी महिला आणि मुलांवरून गेल्या. त्यामुळे ती गंभीर जखमी झाली. माहिती मिळताच जीआरपीचे प्रभारी राजेंद्र प्रसाद यादव यांनी त्यांच्या टीमसह अनेक प्रयत्नांनंतर ट्रेनखाली अडकलेल्या महिलेला बाहेर काढले आणि तात्काळ ट्रेन रवाना करण्यात आली. woman jumps in front of train in mirzapur of UP

रात्र झाल्यामुळे जीआरपी प्रभारींनी रुग्णवाहिकेची मदत मागवली. रुग्णवाहिका न पोहोचल्याने जखमींना टीमसह पायीच विंध्याचल सामुदायिक आरोग्य केंद्रात नेण्यात आले. तेथे प्रकृती गंभीर असल्याने डॉक्टरांनी जिल्हा रुग्णालयात रेफर केले.

जीआरपी पोलिसांनी महिला आणि मुलाचे प्राण वाचवले

मिळालेल्या माहितीनुसार, जखमी महिला सीमा सिंग पटेल आणि मूल हे गाव बीबीपूर पोलीस स्टेशन गंभीरपूर आझमगढ (गाव बीबीपूर पोलीस स्टेशन गंभीरपूर आझमगढ) येथील रहिवासी आहेत. कुटुंबीयांच्या म्हणण्यानुसार, तीन दिवसांपूर्वी सर्वजण खाऊन पिऊन झोपले होते, तेव्हा रात्री तीन वाजता सीमा या महिलेने मुलाला घरातून बाहेर काढले होते, त्यामुळे कुटुंबीयांनी बेपत्ता झाल्याची तक्रारही दिली होती.

विंध्याचल जीआरपीचे प्रभारी राजेंद्र प्रसाद यादव यांनी सांगितले की, 1:30 वाजता एका महिलेने एका मुलासह त्रिवेणी एक्स्प्रेससमोर उडी मारली. रेल्वे चालकानेही तात्काळ ट्रेन थांबवली. बऱ्याच प्रयत्नांनंतर महिला मुलांना बाहेर काढण्यात आले. रुग्णवाहिका न आल्याने त्यांना पायी जखमी अवस्थेत विंध्याचल सामुदायिक आरोग्य केंद्रात दाखल करण्यात आले. दरम्यान, रुग्णवाहिकेपासून उपचारापर्यंत सीएमओशी बोलणे झाले. पण ऐकायला कुणीच नव्हतं. जीआरपीच्या या प्रशंसनीय कार्याचे सर्वजण कौतुक करत आहेत.