नवी दिल्ली : पूर्व दिल्लीतील मंडवली भागात पत्नीने प्रियकराच्या मदतीने पतीचा गळा दाबून खून केला. यानंतर पतीच्या मृत्यूची खात्री होईपर्यंत ती मृतदेहावर लाथा मारत राहिली. त्यानंतर त्यांचा मृत्यू नैसर्गिक मृत्यू असल्याचे घोषित करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र पोस्टमार्टम अहवालाने मृत्यूचा पर्दाफाश केला. हत्येचा तपास करत असताना पोलिसांनी आरोपी महिला आणि तिच्या प्रियकराला अटक केली (killed husband with help of her lover in Delhi) आहे.

पत्नीने प्रियकराच्या मदतीने केला पतीचा खून

रुग्णालयात येण्यापूर्वीच मृत्यू : पूर्व दिल्लीच्या डीसीपी अमृता गुगुलोथ यांनी सांगितले की, अटक आरोपींची ओळख हेमा आणि सचिन अशी झाली आहे. दोघेही रोजंदारीचे काम करायचे. डीसीपी म्हणाले की, रविवारी सुरेश नावाच्या 40 वर्षीय व्यक्तीला लाल बहादूर शास्त्री रुग्णालयात बेशुद्ध अवस्थेत आणल्याची माहिती मिळाली. रुग्णालयात येण्यापूर्वीच सुरेशचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी (wife killed husband with help of her lover) सांगितले.

सदस्यांचे जबाब : पोलीसांनी मयताच्या पत्नीसह अन्य कुटुंबीयांना जबाब घेण्यास सांगितले असता, पत्नीने आपली प्रकृती ठीक नसल्याचे सांगून जाणीवपूर्वक टाळले. ७ डिसेंबरला पोस्टमॉर्टम केल्यानंतर मृतदेह पत्नी हेमा आणि भाऊ दीपक यांच्या ताब्यात देण्यात आला. शवविच्छेदनादरम्यान पत्नी आणि मुलासह कुटुंबातील सदस्यांचे जबाब नोंदवण्यात आले आणि मृताच्या मृत्यूबाबत कोणीही शंका व्यक्त केली (wife killed husband) नाही.

खुनाचा गुन्हा दाखल : मृताच्या डोक्यावर, मानेवर, छातीवर आणि पोटावर अंतर्गत जखमा असल्याचे डॉक्टरांनी प्राथमिक अहवालात सांगितले. त्याने गळा दाबून मृत्यूचे कारण सांगितले. पोलिसांनी तातडीने खुनाचा गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू केला. तपासासाठी एक पथक तयार करण्यात आले. या पथकाने पत्नी, मुले आणि कुटुंबातील इतर सदस्य तसेच शेजाऱ्यांकडे चौकशी केली, मात्र त्यांना कोणताही सुगावा लागला नाही. दीर्घ चौकशी केल्यानंतर मृताच्या पत्नीच्या जबाबात काही विरोधाभास आढळून (East Delhi DCP Amrita Guguloth) आले.

गुन्हा स्वीकारला : मुलगा निशांत आणि मृताला रुग्णालयात आणणाऱ्या शेजाऱ्याने पत्नी आणि तिचा प्रियकर संशयित असल्याचे संकेत दिले. चौकशी केल्यानंतर पत्नी हेमा आणि तिचा प्रियकर सचिन यांनी गुन्हा स्वीकारला. हेमाने सचिनसोबत गेल्या दोन वर्षांपासून संबंध असल्याची कबुली दिली. दोघांनाही एकत्र राहायचे होते. त्यासाठी त्यांनी सुरेशला संपवण्याची योजना (killed husband with help of her lover) आखली.

गळा दाबून खून : घटनेच्या दिवशी हेमा आणि तिच्या प्रियकराने सुरेशला दारू पाजण्यास भाग पाडले आणि काही वेळाने सुरेश नशेत आल्यावर दोघांनी पडद्याच्या मदतीने गळा दाबून खून केला. मरेपर्यंत विश्वास बसत नाही, तोपर्यंत मानेवर आणि पोटावर लाथा मारत राहिले.