भोपाळ (मध्य प्रदेश) : वाइफ स्वॅपिंग गेममध्ये (Wife Swapping Game ) सहभागी होण्यासाठी पतीने तिच्यावर दबाव टाकला. या अनैतिक खेळात सहभागी होण्यास पत्नीने नकार (refusing participate in Wife Swapping Game ) दिल्याने पतीने तिला बेदम मारहाण (Wife brutally beaten ) केली. यानंतर पतीने पत्नीसोबत अनैसर्गिक शारीरिक संबंध (Unnatural Sex with Wife) ठेवले. यादरम्यान तिला गंभीर दुखापत झाली. पोलिसांनी या प्रकरणी आरोपी पती, सासू आणि मेव्हन्याविरूद्ध विविध कलमांन्वये गुन्हा (Crime against husband and in laws) दाखल केला आहे. (Latest News from MP) (Bhopal Crime)

५० लाखांची हुंड्याची मागणी : महिलेने तक्रारीत म्हटले आहे की, पतीसह तिची सासू आणि जेठानी या दोघांनीही पतीसह ५० लाख रुपयांच्या हुंड्याची मागणी केली. मागणी पूर्ण न झाल्याने तिचा सतत छळ केला जात होता. पती तिला ती जुन्या पद्धतीची असल्याचे टोमणे मारायचा. पतीच्या मारहाणीमुळे तिची तब्येत बिघडल्याचे महिलेने सांगितले. यानंतरही पतीचा क्रूरपणा सुरूच होता.

भोपाळ महिला पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल: महिलेने सांगितले की, जेव्हा माझ्या पालकांना ही बातमी मिळाली तेव्हा त्यांनी मला येथून दूर नेले. यानंतर भोपाळ पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली. या प्रकरणी महिला पोलिस ठाण्याच्या प्रभारी अंजना धुर्वे यांनी सांगितले की आरोपी पती, त्याची सासू आणि मेहुण्याविरुद्ध कलम ३७७, ४९८अ, ३२३, ५०६, ३४, ३ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हुंडा बंदी कायदा /4. याप्रकरणी पुढील तपास सुरू आहे.