नवी दिल्ली - 9 दिवस चालणाऱ्या नवरात्रीच्या ( Navratri 2022 ) उपवासात कुट्टू आटाम्हणजेच शिंघाडाचे पीट ( Singhara flour ) खाल्ले जाते. का सेवन केले जाते शिंघाडाचे पीट याचा तुम्ही कधी विचार केला आहे का? (Why Singhara flour Consumed in Navratri ) बरं, नवरात्र ही अशी वेळ आहे जेव्हा उपवास आणि सजग मेजवानी आवश्यक बनते. हिंदू परंपरेनुसार, नवरात्रीदरम्यान धान्य सेवन न करणे असा नियम नाही आणि म्हणूनच शिंघाडाचे पीट सेवन केले जाते. शिंघाडाचे पीट हे फळांच्या बियापासून बनवले जाते. जे फलाहारी व्रतासाठी योग्य बनवते. नवरात्रीच्या उपवासासाठी शिंघाडाचे सेवन उत्तम ( Singara is best for Navratri fasting ) आहे याची अनेक कारणे आहेत. जाणून घेऊयात

शिंघाडाच्या पीटाचे अनेक फायदे आहेत.

वजन कमी - यात फायबर आणि प्रथिने समृद्ध असल्याने जास्त काळ भूक लागत नाही. ज्यामुळे तुम्हाला जास्त खाण्यापासून प्रतिबंधित करते.

मधुमेहामध्ये फायदेशीर -हे लो कॅलरी आणि फॅट फ्री पीठ रक्तातील साखरेवरही नियंत्रण ठेवते. अशा परिस्थितीत न्याहारीमध्ये याचे सेवन करणे मधुमेहींसाठी उत्तम पर्याय आहे.