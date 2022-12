शिमला (हिमाचल प्रदेश): Next CM of Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेशात पूर्ण बहुमताने सत्तेत आलेली काँग्रेस आता मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत आहे. Who will be the next CM of Himachal Pradesh दरम्यान, राजकीय वर्तुळात अनेक रंजक चर्चाही जोरात सुरू आहेत. हिमाचलला पहिली महिला मुख्यमंत्री मिळणार की जाड मिशी असलेला मुख्यमंत्री राज्याच्या नशिबात लिहिलेला आहे, याची चर्चा आहे. हे लवकरच कळेल, पण इथे मिशींबाबत रंजक गोष्टी समोर येत आहेत. सध्या मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत मुकेश अग्निहोत्री आणि सुखविंदर सिंग सुखू हे आघाडीवर आहेत.

विशेष म्हणजे दोघांनाही जाड मिशा आहेत. याआधीचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर यांनाही मिशा होत्या, पण अतिशय पातळ, आजपर्यंत हिमाचलच्या जनतेने पाहिलेले सर्व मुख्यमंत्री मिशाविना होते. यशवंत परमार असोत वा हिमाचलचे निर्माते आणि राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री रामलाल ठाकूर असोत, पहिले बिगरकाँग्रेस मुख्यमंत्री शांता कुमार असोत किंवा प्रेमकुमार धुमाळ असोत. याशिवाय 6 वेळा मुख्यमंत्री राहिलेले वीरभद्र सिंह यांनीही मिशी ठेवली नाही. जयराम ठाकूर जेव्हा मुख्यमंत्री होण्याच्या शर्यतीत उतरले तेव्हा त्यांच्या समर्थकांनीही त्यांना मिशा कापण्याचा सल्ला दिला होता, मात्र मी मिशीशी तडजोड करू शकत नाही, असे जयराम ठाकूर म्हणाले. आता परिस्थिती बदलली आहे. काँग्रेस सत्तेवर आली आहे आणि मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार मुकेश अग्निहोत्री आणि सुखविंदर सिंग या दोघांच्याही जाड मिशा आहेत.

हिमाचलमध्ये यापूर्वीच्या एकही मुख्यमंत्र्यांना मिशी नव्हती

सुखविंदर सिंग हे राजपूत आणि मुकेश अग्निहोत्री ब्राह्मण आहे. दोघेही हमीरपूर लोकसभा मतदारसंघातील आहेत. सुखविंदर सिंगचा जिल्हा हमीरपूर तर मुकेश अग्निहोत्री हा उना जिल्ह्यातील आहे. दोन्ही जिल्ह्यात 5-5 जागा असून, उनामध्ये काँग्रेसचा विजय स्कोअर 4-1 असा झाला आहे. हमीरपूरमध्येही काँग्रेसला चार जागा मिळाल्या आहेत. तर आशिष शर्मा हे अपक्ष म्हणून विजयी झाले आहेत. आता काँग्रेस हायकमांडने मुख्यमंत्रीपदावर निवडून दिलेला मिशी असलेला नेता आहे की आणखी कोणी हे पाहावे लागेल. प्रतिभा सिंह यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब झाले तर राज्याला पहिली महिला मुख्यमंत्री मिळणार आहे आणि मिशी असलेला चेहरा जरी मुख्यमंत्री झाला तरी पहिल्यांदाच राज्याला जाड मिशी असलेला मुख्यमंत्री मिळणार आहे. Pratibha Singh could be the next CM