जिनिव्हा : जागतिक आरोग्य संघटनेचे प्रमुख टेड्रोस अधानोम गेब्रेयसस ( chief Tedros Adhanom Ghebreyesus ) यांनी चिनी अधिकाऱ्यांची भेट घेतली आणि चीनमधील साथीच्या परिस्थितीबाबत पुन्हा अहवाल मागवला. डब्ल्यूएचओच्या वेबसाइटने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, चीनमधील साथीच्या स्थितीबद्दल विशिष्ट आणि वास्तविक वेळ डेटा मागवण्यात आला आहे. उच्च स्तरीय बैठकीत, WHO ने अधिक अनुवांशिक अनुक्रम डेटा, रुग्णालयात दाखल, अतिदक्षता विभाग (ICU) प्रवेश आणि मृत्यू यासह रोगाच्या परिणामावरील डेटा आणि लसीकरण स्थितीवरील डेटा, ( Vaccination Data ) विशेषत असुरक्षित लोकांचा डेटा मागवला आहे. तसेच 60 वर्षांहून अधिक वय असलेल्या वृद्धांचा संपूर्ण अहवाल मागवला आहे. ( WHO Asked For A Report On The Corona Situation )

लसीकरण आणि बूस्टरच्या महत्त्व : डब्ल्यूएचओ उच्च जोखीम असलेल्यांसाठी गंभीर रोग आणि मृत्यूपासून संरक्षण करण्यासाठी लसीकरण आणि बूस्टरचे महत्त्व आहे. चीनचा राष्ट्रीय आरोग्य आयोग ( National Health Commission of China ) आणि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण आणि प्रतिबंध प्रशासनाने जागतिक आरोग्य संघटनेला चीनची रणनीती आणि महामारी विज्ञानाचे निरीक्षण प्रदान केले आहे. बैठकीदरम्यान, WHO ने चीनला त्याचे ​​​​व्यवस्थापन आणि प्रभाव मूल्यांकन मजबूत करण्याचे आवाहन केले आणि या क्षेत्रांमध्ये मदत देण्याची तयारी दर्शविली. WHO ने चिनी शास्त्रज्ञांना क्लिनिकल मॅनेजमेंटसह कोरोना तज्ञ नेटवर्कमध्ये सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित केले आहे. निवेदनानुसार, WHO ने 3 जानेवारी रोजी SARS-CoV-2 व्हायरसच्या वाढीवरील तांत्रिक सल्लागार गटाच्या बैठकीत व्हायरल सिक्वेन्सिंगवर तपशीलवार डेटा सादर करण्यासाठी चीनी शास्त्रज्ञांना सांगितले आहे.

गेब्रेयसस यांची पत्रकार परिषद : ( Gebreyesus press conference ) डब्ल्यूएचओ चीन आणि जागतिक समुदायाला अचूक जोखीम मूल्यांकन तयार करण्यास आणि प्रभावी प्रतिसादांची माहिती देण्यासाठी पाळत ठेवणे आणि डेटाच्या वेळेवर प्रकाशनाच्या महत्त्वावर भर देतो, असे निवेदनात म्हटले आहे. गुरुवारी, गेब्रेयसस यांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि सांगितले की जागतिक संस्था चीनमधील परिस्थितीबद्दल चिंतित आहे कारण निर्बंध शिथिल झाल्यानंतर देशात कोविड -19 संसर्गामध्ये नवीन वाढ झाली आहे. टेड्रोस म्हणाले की डब्ल्यूएचओ क्लिनिकल केअरसाठी आपला पाठिंबा देत राहील आणि चीनच्या खराब होत असलेल्या आरोग्य सेवा प्रणालीचे संरक्षण करेल.