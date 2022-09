चैत्र नवरात्रीत नऊ दिवस देवी दुर्गेच्या विविध रूपांची पूजा केली जाते. नवरात्रीमध्ये ( Navratri 2022 ) अष्टमी-नवमी तिथीला विशेष महत्त्व आहे. अष्टमीला महागौरीची तर नवमीला सिद्धिदात्री मातेची पूजा केली जाते. अष्टमी आणि नवमी ( Ashtami And Navami Of Navratri ) या दोन्ही दिवशी कन्येची पूजा ( Kanya Pujan ) करणे विशेष फलदायी मानले जाते. कन्यापूजेनंतरच भाविकांचे नवरात्रीचे उपवास पूर्ण मानले जातात. ( When Is Ashtami And Navami Of Navratri Know Date And Kanya Pujan Muhurta And Vidhi )

कन्या पूजन 2022

अष्टमी आणि नवमीची तारीख आणि शुभ वेळ जाणून घ्या - अष्टमी तिथी शनिवार, 09 एप्रिल रोजी येत आहे. याला दुर्गा अष्टमी ( Durga Ashtami ) असेही म्हणतात. अष्टमी तिथी 08 एप्रिल रोजी रात्री 11:05 वाजता सुरू होत आहे, ती 09 एप्रिल रोजी रात्री 01:23 वाजता समाप्त होईल. अष्टमीचा शुभ मुहूर्त 11:58 ते 12:48 पर्यंत आहे. या शुभ काळात मुलीची पूजा करणे शुभ राहील. काही लोक नवमीच्या दिवशी कन्येची पूजाही करतात.( On the Navami day, the girl is also worshipped ) नवमी तिथी 10 एप्रिल रोजी दुपारी 1:23 वाजता सुरू होईल, जी 11 एप्रिल रोजी पहाटे 03:15 वाजता समाप्त होईल. नवमीच्या दिवशी रविपुष्य योग, रवि योग आणि सर्वार्थ सिद्धी योग दिवसभर राहील. नवमीच्या दिवशी सकाळी मुलीची पूजा करता येते.

कन्या पूजा कशी करावी - अष्टमी किंवा नवमी तिथीला सर्वप्रथम मुलींच्या घरी जाऊन त्यांना आदराने आपल्या घरी आणा आणि त्यांना योग्य मुद्रा द्या, त्यांचे पाय धुवा आणि स्वच्छ कपड्याने त्यांचे पाय पुसा. यानंतर देवी स्वरूपा मुलींच्या पायावर अलता घाला. मुलींच्या चरणी अलता येत नसेल तर त्यांची पूजा रोळी आणि अक्षताच्या माध्यमातून करावी. सर्व प्रथम मुलींच्या कपाळावर तिलक लावा आणि त्यानंतर त्यांच्या दोन्ही पायावर रोळी आणि अक्षत यांचा तिलक लावून फुले अर्पण करा. यानंतर त्यांना प्रसादात पुरी, खीर, हरभरा करी इत्यादी खाऊ घाला. असे मानले जाते की मुलींना प्रसाद खाऊ घातल्यानंतर त्यांना दक्षिणा आणि भेटवस्तू देऊन निरोप दिल्यावर देवीच्या कृपेने साधकाच्या सर्व मनोकामना पूर्ण होतात.कन्यापूजेसाठी तुम्ही कोणत्याही वर्णाच्या, जातीच्या आणि धर्माच्या मुलीला आमंत्रित करू शकता.

किती मुलींना आमंत्रित करावे - तुम्ही सक्षम असल्यास, तुम्ही नऊपेक्षा जास्त किंवा अगदी नऊच्या गुणाकार क्रमाने जसे की 18, 27 किंवा अगदी 36 मुलींना आमंत्रित करू शकता. जर मुलीच्या भावाचे वय 10 वर्षांपेक्षा कमी असेल तर तुम्ही त्यालाही मुलीसोबत आमंत्रित करू शकता. गरीब कुटुंबातील मुलींना बोलावून त्यांचा सन्मान केला तर या शक्तीपूजेचे महत्त्व आणखी वाढेल. जर तुम्ही सक्षम असाल तर कोणत्याही गरीब मुलीच्या शिक्षण आणि आरोग्याची योग्य जबाबदारी उचलण्याची शपथ घ्या.

अष्टमी तिथीला कन्यापूजेचे धार्मिक महत्त्व - नवरात्र चैत्र महिन्याची असो किंवा शारदीयाची असो, अष्टमी किंवा नवमी तिथीला देवी स्वरूपा कन्येची पूजा केल्याने साधकाला विशेष पुण्य प्राप्त होते. असे मानले जाते की अष्टमी किंवा नवमी तिथीला दोन ते दहा वर्षे वयोगटातील मुलींची विधिवत पूजन करून लहान बालकाची लंगूरच्या रूपात पूजा करून देवी दुर्गा आपल्या भक्ताचे घर सुखाने भरते आणि देवी देवता दुर्गा. तिच्या कृपेने सदैव सुख-समृद्धीचे निवासस्थान राहो. नवरात्रीच्या नऊ दिवसांत दररोज मुलींची पूजा करण्याचा नियम असला तरी, जर तुम्ही दररोज मुलींची पूजा करू शकत नसाल, तर तुम्ही विशेषत: अष्टमी किंवा नवमीच्या दिवशी 09 मुलींची पूजा करावी.

